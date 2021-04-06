律师砍价免费拿未成功起诉拼多多 官方回应真实 网友炸了

上海律师刘宇航因参加“免费拿”砍价活动，多次邀请好友仍然只差“0.09%”起诉拼多多。
他认为拼多多使用虚假数据，隐瞒规则，利用人性的弱点，已构成欺诈。
2021年3月31日，上海市长宁区人民法院已对该起诉材料进行审查。
对此，拼多多回应活动真实，参与的商品有1200余款，已免费送出709万余件商品。
不过，从网友评论可以看出大家一片倒的站在刘律师这边，认为拼多多砍价的套路太深。
上海律师刘宇航因参加“免费拿”砍价活动，多次邀请好友仍然只差“0.09%”起诉拼多多。
他认为拼多多使用虚假数据，隐瞒规则，利用人性的弱点，已构成欺诈。
2021年3月31日，上海市长宁区人民法院已对该起诉材料进行审查。
对此，拼多多回应活动真实，参与的商品有1200余款，已免费送出709万余件商品。
不过，从网友评论可以看出大家一片倒的站在刘律师这边，认为拼多多砍价的套路太深。
最近传出了一个重磅消息:淘宝特价版要出微信小程序了!媒体向淘宝特价版客服求证的时候，客服表示“还在内部使用，测试好了就会上线”:
继此前宣布辞任拼多多CEO一职之后，今日晚间拼多多创始人黄铮再度宣布辞任董事长，未来他将投身基础科学研究领域，专注食品、生命科学研究。
今日晚间，在淘宝APP搜索“H&M”或“HM”关键词，提示为没有找到相关的宝贝。在京东APP搜索上述关键词，也提示没有相关结果。在拼多多APP搜索，提示暂无搜索结果。
中信证券研报表示，考虑到去年四季度以来公司在多多买菜业务上展现的快速迭代能力和超强执行力，公司现有团队和管理机制足以支撑起公司未来发展蓝图。公司在渠道效率、用户运营上具备领先地位，强执行力的团队和高活跃度的用户为持续成长保驾护航，中信证券表示，仍对公司长期业务发展和平台生态价值充满信心。
伴随着拼多多最新财报发布以及黄峥辞去CEO的消息，拼多多盘前股价大跌，盘中一度跌近13%，收跌7.1%。
前几天，社交电商平台云集公布了2020年财报，这也是云集在纳斯达克上市后，第一次公布全年业绩。在电商爆发的2020年，云集做得怎么样?
3月17日，拼多多CEO陈磊接替创始人黄峥，出任拼多多董事长。陈磊近日在接受《华尔街日报》专访中表示，"拼多多将一件事做到了极致:我们抓住了从搜索到浏览的转变"。
今日，浙江大学教育基金会宣布联合繁星公益基金签署捐赠协议，设立“浙江大学上海高等研究院繁星科学基金”， 支持“计算+”创新实验室的建设，推动学校在计算与生物、医疗、农业、食品等交叉领域开展基础研究及前沿探索。
近日，房产经纪行业代表企业我爱我家和电商平台拼多多达成合作，在拼多多平台上线官方旗舰店并开启“百亿补贴”活动，成为首家和拼多多开展深度合作的房产经纪品牌。双方将通过一系列优惠活动，为消费者提供货真价实的买房、租房福利。 我爱我家及拼多多相关负责人均表示，双方将充分发挥在各自领域的优势，不断探索新的合作场景，努力为消费者提供更简单、丰富的房屋租购形式，并创造真正的实惠和便利。 我爱我家试水“百亿补贴?
最近跟一个朋友聊天，她说她从2008年开始电商网购，这些年在各大电商平台都有过不同的购物体验;但最近她除了拼多多，很少再逛其他平台了。“我甚至已经删除了其他的电商app”，从她的表情来看，并不像是在开玩笑。
“我得说明下，这不是一篇广告贴。”武汉东湖区一位姓张的女士2月在论坛里写到，“偶然间路过，发现多多买菜合作的门店。这是我发现的第二家。第一家老板是开超市的，只是代销;而第二家则主要做多多买菜。社区团购进小区，我觉得也是好事一桩。”
网经社电子商务研究中心发布了《2021年1月综合电商APP用户活跃TOP20榜》。榜单数据显示，1月综合电商APP月活中，排名前十的依次为:淘宝、拼多多、京东、唯品会、天猫、苏宁易购、分期乐、聚美优品、当当、淘宝联盟。排在11-20名的依次为:网易严选、小米生活、必要、萌店、百分网、乐视商城、飞凡、一号店、国美、顺丰优选。
昨日晚间，拼多多发布了2020年以及2020Q4财报。财报显示，2020Q4拼多多营收为265.477亿元，同比增长146%。2020年，拼多多营收594.919亿元，同比增长97%。在截至2020年12月31日的12个月内，GMV为16676亿元，同比增长66%。
今日，拼多多发布2020年四季度及全年财报，数据显示，拼多多在2020年四季度实现营收265.5亿元，同比增长146%;调整后净亏损11.145亿元，上年同期净亏损为13.366亿元;2020全年，拼多多营收594.919亿元，同比增长97%，调整后净亏损57.673亿元，上年同期净亏损59.805亿元。
近日，网络流传一份疑似百度一元秒杀活动清单。该清单显示，百度电商将于2月1日上线“一元秒杀”活动，货品包括iPad、SK-II、五粮液等大牌产品，扫地机器人、多功能料理锅、小度音箱等家居产品，还有年货大礼包、零食等，选品超过100种。抢购周期从2月1日至2月28日。有的人可能会产生疑问，百度怎么开始做电商了？其实百度早在2019年就上线了一款电商产品——百度爱采购。百度爱采购自我介绍称，该平台是百度旗下的B2B垂直搜索引擎
莱莎的炼金工房2这款游戏中会不会搭配装备和阵容伤害的差距非常之大，今天就来为大家分享一套必杀一波流的阵容搭配，帮助大家更好的通关。
腾讯云服务器在最近开启了最新的爆品秒杀活动，这个活动中1核2G的云服务器只要首年99元即可获得，很多朋友还不清楚具体的活动地址，下面就来为大家分享一下腾讯云服务器最新优惠活动地址。
2月18日，拼多多关联公司上海寻梦信息技术有限公司申请注册“拼刀刀”商标，国际分类为金融物管、广告销售、教育娱乐等，商标状态为“商标申请中”。
Belkin3C数码配件官方旗舰店于近日正式入驻拼多多，旗下产品在品牌和平台的联合补贴下，迎来了历史低价。多款人气产品进入“百亿补贴”，受到消费者追捧，赶紧来拼多多，逛新店，拼的多、省的多！20W USB-C 壁式充电器一款专为iPhone12 设计，同时适用于iPhone8 及以上设备提供PD 快充的壁式充电器，能在30 分钟内快速充电50%，同时支持为iPad Pro 提供快充！此款充电器并不仅限于ios设备，可多设备全兼容，支持苹果、华为、小米、
早在 2020 年 5 月 15 日拼多多市值突破 700 亿美元，成功超越京东成为仅次于淘宝的第二大电商平台，那么这一切拼多多是如何做到的呢，通过怎样的方法一步步在电商市场饱和且巨头林立的行业中迅速崛起？友信恒跃电商认为，创业电商卖家应该主动去了解这些信息帮助我们在后续电商创业走上“捷径”主动发掘与调整店铺经营方向收获更多。对于拼多多市场崛起的逻辑，大家的看法各不相同，成立之初平台被打上“假货”标签一度不被大众看
近日，小米宣布10年内投资100亿美元造车的决定引起了互联网以及汽车行业广泛关注。随后，滴滴、网易等也传出有造车的计划。对于网易也准备造车的传..
抖音电商今日在广州举办发布会，抖音电商总裁康泽宇会后回应抖音直播封杀“第三方”外链措施。康泽宇称，禁止外链最重要的原因是平台难以检查和管..
乐视举办超级厨具和智能门锁沟通会，展示了一大波新品。厨具方面有集成灶JZK91、油烟机K91、燃气灶Z91、热水器S91。智能门锁方面则有可视猫眼智能..
第二家苹果店正在城东建设中。据报道，在柏林著名的Kurfurstendamm大道上开设苹果店8年后，该公司正计划在约12英里外开设第二家。虽然苹果公司没有..
国际电信联盟（ITU）和A4AI联盟联合发布了《2020年ICT服务可负担性》报告 （The affordability of ICT services 2020）。报告显示，无论是移动宽带..
相信熟悉安卓手机的网友都有所了解，日常手机使用流畅与否，与运存有着密不可分的关系，运存越大，手机就更流畅并且可同时运行的应用也就更多。目..
第二届华为云TechWave全球技术峰会在深圳举行，华为云全栈云原生技术再升级，公布华为云2021产品上新计划，发布分布式云全系列产品组合等，让云无..
华为消费者业务CEO余承东宣布，经过拉运种植土、挖坑换土、滴管系统架设、试水灌水等准备，大家捐赠的胡杨树苗今天在甘肃省金塔县正式开始种植。..
11代酷睿桌面处理器已经正式发售，TPU针对内存部分进行了测试有了进一步发现，和大家分享下。先说理论部分，11代酷睿重新设计了内存控制器，定义为..
今日下午，网易严选CEO梁钧对媒体回应了网易造车的传闻，他表示目前网易暂时没有造车的计划，造车不是网易要做的事，网易始终是一个很脚踏实地的公..
最近一段时间，不少互联网企业开始进军汽车产业，小米已经宣布10年内投资100亿美元造车，滴滴也传出造车的计划。其他互联网公司中，日前有传闻称网..
目前，新能源造车如火如荼，国产三大新势力蔚来、小鹏、理想已经初具规模，产品也得到了很多用户的认可。而在几年前，新能源造车新势力往往容易被..
据媒体报道，近日，网易严选CEO梁钧回应网易造车传闻表示，肯定不是造车，造车不是网易要做的事，网易始终是一个很脚踏实地的公司，知道自己擅长的..
近日，鸿海精密（也被称作富士康）公布了未经审计的2021年3月份和2021年第一季度财报。财报显示，今年3月份，该公司实现营收4412.2亿新台币，环比..
港交所公告显示，港交所将哔哩哔哩纳入市场波动调节机制证券名单，自4月15日期生效。..
想要在激烈的游戏中不断取得胜利，流畅的操作往往需要不断地训练，性能出众的游戏装备可以为你提供一条捷径。这样的装备可以让你在团战中抢占先机..
今天下午，唯品会就“真假GUCCI”，再次做出回应：建议消费者在对商品有疑虑时，可选择有鉴定资质的权威鉴定机构进行鉴定，未有鉴定资质的第三方机..
据外媒CNET报道，上一次我们听到埃隆·马斯克的脑机接口公司Neuralink的消息时，它已经在一头猪的大脑中植入了一个硬币大小的小型设备，并监听它产..
援引外媒 Pricebaba 报道，型号为“SM-M426B/DS”的三星 Galaxy M42 5G 已经通过了 NFC 认证。此前这款手机已经通过了 Wi-Fi 联盟、国内 3C、Geek..
微软在4月4日迎来了它46岁的生日，这家科技巨头的社交媒体团队在Twitter上发推庆祝这一里程碑，在一系列推文中回顾了公司Logo相当漫长而有趣的历史..