律师砍价免费拿未成功起诉拼多多 官方回应真实 网友炸了

最近跟一个朋友聊天，她说她从2008年开始电商网购，这些年在各大电商平台都有过不同的购物体验;但最近她除了拼多多，很少再逛其他平台了。“我甚至已经删除了其他的电商app”，从她的表情来看，并不像是在开玩笑。