律师砍价免费拿未成功起诉拼多多 官方回应真实 网友炸了

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律师砍价免费拿未成功起诉拼多多 官方回应真实 网友炸了

2021-04-06 16:41 · 稿源：站长之家

上海律师刘宇航因参加“免费拿”砍价活动，多次邀请好友仍然只差“0.09%”起诉拼多多。

他认为拼多多使用虚假数据，隐瞒规则，利用人性的弱点，已构成欺诈。

拼多多回应.png

2021年3月31日，上海市长宁区人民法院已对该起诉材料进行审查。

对此，拼多多回应活动真实，参与的商品有1200余款，已免费送出709万余件商品。

不过，从网友评论可以看出大家一片倒的站在刘律师这边，认为拼多多砍价的套路太深。

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