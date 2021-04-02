罗永浩直播带货一周年：6亿债务年底还完

随着电商的兴起，每一个节日，都在一个个互联网商家精心的“包装”下，变成了一个又一个值得购物和消费的电商节日。这不，刚刚过去的三八妇女节就成功的掀起了一波女性购物的小高潮。这样值得消费的电商节日，电商直播平台和主播们自然也不会错过。辛选主播年后的回归状态明显不错，三八女神节也是向粉丝和消费者交出了一份满意的答卷。其中，蛋蛋小盆友主打女性所需的美妆、护肤和衣物等产品，销量约1. 1 亿+。运动女主播可欣带货