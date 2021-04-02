罗永浩直播带货一周年：6亿债务年底还完

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罗永浩直播带货一周年：6亿债务年底还完

2021-04-02 11:07 · 稿源：站长之家

4月1日是罗永浩开播一周年的日子。

罗永浩称，今年目标是争取在年底前把6亿债务还完，我压力不小。

我们现在已经做到一周6播了，未来还会拓展到一周7播，以及开辟垂直品类的直播间。

罗永浩还透露，玩音乐是自己儿时的梦想，今年会推出一档自己的音乐节目。

交个朋友直播间数据显示，2020年，罗永浩直播带货GMV超过了19.16亿。

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