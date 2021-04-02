罗永浩直播带货一周年：6亿债务年底还完

4月1日是罗永浩开播一周年的日子。
罗永浩称，今年目标是争取在年底前把6亿债务还完，我压力不小。
我们现在已经做到一周6播了，未来还会拓展到一周7播，以及开辟垂直品类的直播间。
罗永浩还透露，玩音乐是自己儿时的梦想，今年会推出一档自己的音乐节目。
交个朋友直播间数据显示，2020年，罗永浩直播带货GMV超过了19.16亿。
4月1日是罗永浩开播一周年的日子。
罗永浩称，今年目标是争取在年底前把6亿债务还完，我压力不小。
我们现在已经做到一周6播了，未来还会拓展到一周7播，以及开辟垂直品类的直播间。
罗永浩还透露，玩音乐是自己儿时的梦想，今年会推出一档自己的音乐节目。
交个朋友直播间数据显示，2020年，罗永浩直播带货GMV超过了19.16亿。
经常观看直播的用户是否都有一种感觉，如今的直播节奏变得越来越快了。只要进入直播间，主播们此起彼伏的催促声，由团队策划的紧张气氛，都在裹挟着用户、推动他们在冲动之下购买着可有可无的商品。
过去20年，中国电商的变化已经十分惊人，但2020年依然在直播电商上经历了疯狂、梦幻，再到惨烈。单位成交规模、工具端的发展以及渗透率、整体的发展速度都远超想象，在以短视频和直播起家的快手公布招股书时，直播电商成为最大亮点。
大爷的玩法很简单没什么套路，就是简单的“淘客”玩法，直播间所有的品都是佣金20-35%的精选联盟品，大爷也没有去费劲整合供应链，全是选择物美价廉的高佣产品，自己只需要买点展示样品，一件代发赚佣金，什么仓储物流客服大爷统统不管。
2020年，对于B站来说，是重要的一年，这一年以来，B站不断在破圈的道路上探索，成为了一个具有热搜体质的平台。无论是其内容还是平台上的UP主们，都获得了网友们的关注。
美妆作为最具营销先驱性的品类，一直走在时代的风口，不管是图文推荐还是短视频种草，都具备先行者的姿态。而在收割了短视频的第一波红利后，美妆垂类账号也快速调转车头，在向直播带货转型的过程中，展现出了有别于其他垂类的不同面貌。
说到视频号的“图书直播带货一姐”，想必大家都有所耳闻。她就是“灵魂有香气的女子”创始人李筱懿。2020年4月底开始运营视频号「李筱懿」，每天给女孩讲一个故事，至今关注用户已有75万。去年11月首次视频号直播图书带货，总成交码洋就达到了190万。
电影《时时刻刻》里，有这样一串经典的镜头，电影讲的是，三个不同时空的女人一天的故事，20世纪20年代的伍尔芙，她在小说中写下的第一句话:“达洛维夫人说我要为自己买花。”
近日，市场监管总局对提升直播带货平台产品质量组织开展了行政指导。市场监管总局称，直播带货作为互联网经济的一种新业态，对活跃市场、促进消费、方便人民群众生活起到了积极的作用。但在发展中也存在着产品质量不过关、虚假宣传、售后服务差、消费者权益得不到切实保障等广大人民群众反映强烈的突出问题。
多元角色在快手共存，仿佛在重构一个“多元而真实的社会”。“来看车的人都没几个人”，30岁的刘宝强是一位大众汽车销售员，去年因为疫情，一个月勉强仅能卖出8台车，拿到手的提成只有此前的1/5不到。
今日，国新办举行首届中国国际消费品博览会新闻发布会。会上，商务部市场运行和消费促进司司长朱小良表示，跨境电商、直播带货等新业态新模式将在首届消博会得到充分展现。
昨天，市场监管总局发文称，近日对提升直播带货平台产品质量组织开展了行政指导，以提高直播带货产品供给质量，保护消费者权益。
作为疫情期间崛起的新兴业态之一，直播电商在人货场均已有长足发展，并成为品牌方进行营销转化的重要方式。其中，快手凭借“短视频+直播”的平台优势，占据直播电商平台头部地位，并持续围绕用户、达人、品牌主三方需求创新营销模式。 3 月 16 日，华少直播间罕见地上架一款“新奇特”的6. 6 元服务品类商品——威马汽车W6 预售礼遇券，千余用户下单礼券，最终共有 716 位用户通过直播间成为威马W6 准车主。在直播好成绩的背后，正
去年以来，网络直播带货已经成为商家主要售卖产品的主要方式之一，不过也存在着不少问题。据央视新闻报道，2020年黑龙江省当地各级消费者协会共受理消费者投诉中，网络直播带货购物首次成为投诉热点。
参照网络交易平台对商品或者服务信息、交易信息的保存义务，结合网络直播特点，《办法》规定了直播服务提供者将网络交易活动的直播视频自直播结束之日起至少保存三年。
随着电商的兴起，每一个节日，都在一个个互联网商家精心的“包装”下，变成了一个又一个值得购物和消费的电商节日。这不，刚刚过去的三八妇女节就成功的掀起了一波女性购物的小高潮。这样值得消费的电商节日，电商直播平台和主播们自然也不会错过。辛选主播年后的回归状态明显不错，三八女神节也是向粉丝和消费者交出了一份满意的答卷。其中，蛋蛋小盆友主打女性所需的美妆、护肤和衣物等产品，销量约1. 1 亿+。运动女主播可欣带货
近日，市场监管总局发文称，2020 年全国市场监管部门受理消费者投诉举报情况时表示，直播带货已成为众多电商升级的新突破口，去年有关直播带货的投诉同比增长357.74%。
3月12日，拥有百万粉丝的视频号大V「夜听刘筱」，开启了今年春节后的首场带货直播。以“女神返场季·从心宠爱”为主题，从下午4点一直持续到凌晨12点多，直播时长近9个小时。销售包括数码、美妆护肤、日用百货、厨卫家电、美食饮品、珠宝配饰等品类共计60件商品，最终成交金额达1026万元，点赞超2000万。
日前，快手数据营销洞察平台「磁力数观」发布《数观食机|2020快手食品行业数据价值报告》，从数据角度呈现快手吃货全景。报告显示，在快手，每一分钟就会产生6000万的美食内容播放量和一千多的美食订单，一年内送订单的快递小哥躺在地上可以绕地球23圈。
如今带货主播千千万，想要走出一条不同的道路并不容易，有人靠才艺吸引关注，有人靠价格获得用户信任，还有一种路线，那就是靠专业的带货实力来说服观众。从艺人华丽转型专业主播的徐杉(快手ID：Sherry191919)正是选择了这一套道路。徐衫在 2020 年开始接触快手直播带货，如今已经成长为快手知名的专业时尚潮品买手主播。“把自己擅长的领域转化输出给我的粉丝们，他们购买到心仪商品收获喜悦，同时我也很有成就感。”徐杉看来，在
昨日，国家市场监督管理总局正式发布了《网络交易监督管理办法》，该管理办法对搭售商品、直播带货、二选一、经营者过度收集个人信息等行为作出了明确规范。
日前，OPPO 有多款新机通过3C认证，型号包括PEXM00、PEPM00、PDEM30等。这些机型全部支持5G，标配65W充电器。..
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2018年3月，被告人陈某展为更加便捷地销售微信账号，遂让被告人陈某巍、王某帮其开发操作软件。被告人王某在被告人陈某巍提供的微信底层接口协议基..
2020年受疫情影响，许多学校、公司都纷纷推出远程学习和办公方式，这也推动了一波大屏设备的销量暴涨，其中最为受益的就是平板电脑市场。作为国内..
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短视频的未来是怎样的?是泛娱乐内容霸屏还是泛知识内容异军突起?百度的答案是去伪存真的泛知识。“老板对我PUA可以制裁ta吗?”“父母结婚30年过..
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