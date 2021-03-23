清明时节倒计时，字体超市用字方案新鲜出炉，速来围观！

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清明时节倒计时，字体超市用字方案新鲜出炉，速来围观！

2021-03-23 17:33 · 稿源：站长之家

青烟袅袅雨纷纷，又是一年清明节。作为24节气中，最具传统纪念意义的节日，享受假期的同时，字体超市倾情奉献一波以清明节为主题的字体海报，喜欢的朋友速来围观，指不定就是你清明节作品创作的灵感来源哦!

往常，一说起清明节，可能绝大多数的设计师在作品中可能比较喜欢偏向于中国风字体。但是今天字体超市推荐的不止有中国风字体，还有紧随市场潮流的现代艺术字体，多重推荐，给你更多灵感。

段宁毛笔小行楷

今天，字体超市给大家推荐的第一款字体便是出自段宁老师的这款段宁毛笔小行楷。这款字体以毛笔风格为基调，不仅写出了楷书的端庄大方，又有行书的潇洒灵动，整个字库包含所有的常用汉字，不单单适用于清明节这样极具传统色彩的节日，还可以用于各种其他不同场合，实用性也是很强的。

【插图1】段宁毛笔小行楷.jpg

目前，这款字体支持7种商业授权，其中个人商业用途、新媒体平台应用、企业制定汉字、企业电商线上应用和企业线下活动应用这5种的商业授权价格相对比于刚次发布的时候，为了回馈给广大喜欢段宁字体的朋友们，价格相对有所下调，喜欢的朋友赶紧哦!

吉力行草

吉力行草是蝉羽字库推出的一款为毛笔书写行草风格字体，这款字体兼具了行书和草书特点的同时，字形粗壮厚实，加之以毛笔风格展示，表现了浓浓的中国风。

【插图2】吉力行草.jpg

目前，蝉羽字库在整个字体超市上已经发布了22款字体。不仅个人商业授权，而且还支持企业商业授权，一共有7种授权方式任您选择，其中企业定制汉字仅需100元/字，即可享受终身授权。此外，禅羽字库的大部分字体，也都是趋于手写古风偏多，对于经常设计中国风作品的设计师而已，或许惊喜不止是一点点哈!

萌娃焦墨体

萌娃焦墨体是储桂琼老师最新推出的一款的字体，一直以来储老师的作品基本都是以手写毛笔风格字体居多，字体类型各异，也融入了很多极具特色的字体特效表现。今天的这款萌娃焦墨体，也是一款在毛笔风格字体上面融入了焦墨特效的一款字体，给原本就带有中国风格的字形上面，增添了一抹特色。用在清明节作品设计上面，加之古风的背景设计，很契合主题。

【插图3】萌娃焦墨体.jpg

在授权价格方面，储老师也很是贴心，个人商业用途仅需99元即可终身授权。而企业个人指定汉字，也仅需88元/字，即可终身授权。对于用字需求比较大的设计师而已，储老师家的字体价格还是很接地气的，值得被更多的人喜欢!

励字美黑简

励字美黑简是好玩汉字旗下品牌励字字库推出的一款字体。这是一款经过美化的黑体字体，其字形整体修长，笔画较粗。细节上装饰意味较强，比如捺画的笔锋有大曲率内凹，但整体风格质朴敛静，拙中见巧。

【插图4】励字美黑简.jpg

在20世纪90年代之前，这种字形风格常被用于黑板报和印刷品中，因此有着明显的时代特征。对于用腻了常规黑体字体的设计师大大们，这款励字美黑简体，的确很值得尝试。当然励字字库除了这款励字美黑，还有例如励字粗黑、励字超黑、励字超粗黑、励字大黑等不同表现形式的黑体供大家选择。

上首朗倩体

上首朗倩体，字体笔画柔润，加注了一些带有活泼色彩的圆润小勾角，整体体型扁平，橫笔竖笔粗细明显，橫细竖粗，部分结构进行了导圆处理。整体看着圆润大方，新颖活泼，给人一种脚踏实地、明朗的感觉，适用于搭配标志、广告标语、商业广告等高端属性。

【插图5】上首朗倩体.jpg

目前上首造字团队已经在字体超市发布了58款商用授权字体，其中49款中文字体，9款英文字体。每一款字体都极具现代艺术特色，如果您想作品更具高端属性，不烦试一试上首造字给您带来的惊喜!

一人花开一人花落

一人花开一人花落是文道字库推出的一款手写艺术设计字体。“花开花落终有时，人来人往皆不遇”，这是这款字体命名的灵感来源。字体和名字一样带有美感，整体字形粗中带着一丝柔美，配上细雨纷飞的背景图，整个清明节的气息便可以烘托得恰到好处!

【插图6】一人花开一人花落.jpg

目前文道字库在字体超市上架了278款字体，对比其他大多数的，这款算这278款中笔画线条相对比较粗的。如果喜欢文道字体的设计师们，在大标题选择方面，这款粗体可千万不要错过哈!

清明时节倒计时进行中，如果上面这些字体方案没能满足不了您的设计需求，欢迎访问字体超市官网解锁更多商用授权字体。目前，字体超市已经拥有近1650多款字体，相信每一款字体都可以给您的作品带去一丝惊喜。

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字体下载方式一

前往字体超市官网:https://www.font.cn/

搜索字体名称，即可下载商用版字体

字体下载方式二

前往字体超官网下载字体超市客户端:https://www.font.cn/download/

搜索字体名称，即可一键使用字体

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