三星以侵犯专利权对日本显示器公司JOLED提起两项诉讼

站长之家（ChinaZ.com）1月22日 消息:本周早些时候，三星显示器公司在美国对日本显示器制造商JOLED提起了另一项诉讼。三星显示器公司认为JOLED侵犯了其一项专利技术，这是三星对这家日本显示器公司提起的第二起侵权诉讼。

三星显示器公司在美国的子公司Intelligent Keystone Technology（IKT）已向美国得克萨斯州西区地方法院提起了针对JOLED和华硕的第二次诉讼。IKT是由三星显示器在2013年成立，提供OLED面板、灯、封装等相关的专利，也包括传统的液晶显示器(LCD)面板。

根据诉讼，IKT声称JOLED制造并提供给华硕的OLED面板侵犯了其三项专利。这些专利涉及用于布线板和电光学装置的电子装置和制造方法，同时还涉及发射装置等另一个类别。此前三星显示器公司已于1月8日在同一家法院提起诉讼，涉及了TFT阵列板和OLED器件的专利侵权。

值得注意的是，这些诉讼也是三星对JOLED起诉三星电子和三星显示器的抱负。在更早之前，JOLED声称三星显示器侵犯了其六项专利，这些专利已在40多种智能手机型号中使用，其中包括Galaxy S5，Galaxy Note4，Galaxy Fold，Galaxy Z Flip等。