特朗普Twitter等社交媒体账号被禁后，有关选举欺诈错误信息下降73%

站长之家（ChinaZ.com）1月19日 消息:关于Twitter、Facebook和其他社交媒体平台的对特朗普账号实施的禁令引发了很大的争议，但这一举措似乎有效地实现了一个目标:打击虚假信息。

据研究公司Zignal Labs和《华盛顿邮报》报道，在这些社交媒体平台发布针对特朗普账号的禁令后，网上关于选举舞弊的虚假信息下降了73%。

该报告涵盖了1月9日至15日这段时间的数据:

“关于选举舞弊的谈话从250万次下降到68.8万次。”

与国会大厦暴乱相关的标签使用率大幅下降。其中#为特朗普（FightforTrump）而战话题下降了95%。

#HoldTheLine和“为特朗普游行”（March for Trump）的支持率下降了95%。

流行的QAnon话题标签和短语有所减少。

媒体还发现，在禁令实施后，分享和点击Facebook右倾政治页面内容的人减少了。

早些时候的研究表明，特朗普的推文无论内容如何，都会被他的支持者大量转发，这给他带来了巨大的影响力。

当然，用一周数据观察是非常短的时间，没有人知道长期会发生什么。如果特朗普没有被禁，大家也无法完全预测社交媒体上的提及情况会如何发展。就目前看来，封禁特朗普账号有助于减少错误信息。