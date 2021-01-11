三星电子营业利润占韩国前10公司总和的68.6％，比例进一步提高

站长之家（ChinaZ.com）1月11日 消息:三星电子在上周五发布了2020年第四季度以及全年的业绩数据，三星预计全年销售额将同比增长2.54%，达到236.26万亿韩元（14018万亿人民币），营业利润将达到35.95万亿韩元(2133亿人民币)，同比增长29.4%。

三星电子的营业利润也再创下新纪录，同时三星电子的营业利润与韩国前十大公司的营业利润比率从2019年的62.9%上升到2020年的68.6%。主要原因是三星在2020年业绩相对比较稳定，且有一定的增长，前十名公司的另外九家则面临了或多或少的业绩冲击。

根据市场估计，SK创新亏损约2万亿韩元，现代汽车集团的利润减少了约1.5万亿韩元，浦项制铁的债务从超过3.36万亿 韩元下降至2.36万亿韩元。

2020年三星电子的平均营业利润率为7.1%，而另外九家公司的平均利润率为3.3%。现代汽车的利润率从3.4%下降至2.8%，起亚汽车的利润率从3.4%下降至3%。

九家企业的合并营业利润率不到2020年三星电子营业利润的一半。第二名现代汽车的营业利润估计为28635亿韩元，约为三星电子的十二分之一。此外三星电子的利润估计是韩国第二大半导体制造商SK海力士的7倍以上。

由于新冠疫情不太可能在短时间内消失，因此今年很可能会再次发生这种情况。韩国国籍贸易协会最近预测，今年韩国的半导体出口增长5.1%，达到1020亿美元，而整体出口将减少500亿美元左右。同时，三星电子的市值不低于韩国KOSPI市值的37.4%。