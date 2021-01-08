李国庆称互联卖菜是烂生意 还给阿里京东忠告

站长之家（ChinaZ.com）1月8日 消息:最近火爆的互联网巨头卖菜成了巨头们眼中的香饽饽，多家企业进入了这个赛道。近日，当当创始人李国庆发布视频表示，看衰互联网卖菜，也就是社区团购这一门生意。

李国庆称，巨头进军卖菜有四个大坑，包括税收、人力成本、补货模式、生鲜损耗等。即使容易赔钱，互联网巨头仍争相涌入是想通过获取用户和大数据，再进入大数据杀熟或互联网金融路径。

他认为，传统生鲜超市就不赚钱，都是靠其他品类维持着客流，阿里京东等巨头们应该三思，不得不防以上四大坑。