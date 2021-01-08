李国庆称互联卖菜是烂生意 还给阿里京东忠告

站长之家（ChinaZ.com）1月8日 消息:最近火爆的互联网巨头卖菜成了巨头们眼中的香饽饽，多家企业进入了这个赛道。近日，当当创始人李国庆发布视频表示，看衰互联网卖菜，也就是社区团购这一门生意。
李国庆称，巨头进军卖菜有四个大坑，包括税收、人力成本、补货模式、生鲜损耗等。即使容易赔钱，互联网巨头仍争相涌入是想通过获取用户和大数据，再进入大数据杀熟或互联网金融路径。
他认为，传统生鲜超市就不赚钱，都是靠其他品类维持着客流，阿里京东等巨头们应该三思，不得不防以上四大坑。
站长之家（ChinaZ.com）1月8日 消息:最近火爆的互联网巨头卖菜成了巨头们眼中的香饽饽，多家企业进入了这个赛道。近日，当当创始人李国庆发布视频表示，看衰互联网卖菜，也就是社区团购这一门生意。
李国庆称，巨头进军卖菜有四个大坑，包括税收、人力成本、补货模式、生鲜损耗等。即使容易赔钱，互联网巨头仍争相涌入是想通过获取用户和大数据，再进入大数据杀熟或互联网金融路径。
他认为，传统生鲜超市就不赚钱，都是靠其他品类维持着客流，阿里京东等巨头们应该三思，不得不防以上四大坑。
在刚刚过去的2020年，巨头们上半年忙着直播带货，下半年忙着“卖菜”。由此引发了大众对于互联网巨头是应该盯着几捆白菜，还是该拥抱科技创新的讨论。
最近，社区团购可谓是冰火两重天。前几天还是资本热捧，巨头们蜂拥进场，价格战打得如火如荼，突然就被人民日报发表评论点名敲打，一些供货商站出来旗帜鲜明地抵制，国家反垄断的重拳砸下，一时间舆论发酵，社区团购好像成了洪水猛兽。
近日，互联网巨头涌入“社区团购”赛道，通过超低价抢占市场，一些小本经营的小商贩、小超市受到巨大冲击。有超市表示，社区团购的价格都低于自己的进价，目前已经很少看到年轻人以及中年人，他们都通过线上渠道进行购买，除了一些不会用手机的老人，导致营业额缩减至了原来的一半。此外，由于自己的店面规模较大成本较高，主要考虑保住店里的生意，所以没有加入社区团购。
近日，南京市场监管局正式发布《电商“菜品社区团购”合规经营告知书》规范社区团购市场。《告知书》要求，平台经营者应当主动办理网络食品交易主体备案，所经营商品依法需取得许可的需获得许可后方可经营
最近几年，我发现了一个真理:越是热门的、风口上的概念，虽然研究的人很多，但是反而不容易被研究透彻。准确地说，当市场上所有人都在研究一个概念或一种业态的时候，反而是整体研究质量比较差的时候，绝大部分观点都是自相矛盾的，或者干脆就是错误的。
今日是2020最后一天，当当创始人、早晚读书总经理李国庆发布视频，展望了一下即将到来的2021年。李国庆称，到2021年1月5日，自己和老婆俞渝分居整整三年，很遗憾没能白头偕老。起诉离婚也一年半了，希望新的一年能够得到公正的判决。
今日，市场监管总局联合商务部组织召开规范社区团购秩序行政指导会，阿里巴巴、腾讯、京东、美团、拼多多、滴滴等6家互联网平台企业参加。会议称，将依法加强社区团购价格行为和反不正当竞争监管，规范社区团购市场秩序，维护公平竞争市场环境。
如今，社区团购已成成为年度最火的互联网赛道。而随着市场的不断发展，各个社区团购平台开始挖掘自身的核心业务点，作为行业的黑马平台赞麦源选也投身其中，不断对社区团购业务进行着迭代升级。 12 月中旬，赞麦源选全新的小程序界面正式上线，在“赞麦源选”微信小程序首页就可体验到平台的全新特色业务。目前，赞麦源选小程序上线了全新的“万人团”、“寻味中国”、“低价狂潮”三大业务区块，并保留优化了原有的“今日必拼”专
如今，社区团购已成成为年度最火的互联网赛道。而随着市场的不断发展，各个社区团购平台开始挖掘自身的核心业务点，作为行业的黑马平台赞麦源选也投身其中，不断对社区团购业务进行着迭代升级。 12 月中旬，赞麦源选全新的小程序界面正式上线，在“赞麦源选”微信小程序首页就可体验到平台的全新特色业务。目前，赞麦源选小程序上线了全新的“万人团”、“寻味中国”、“低价狂潮”三大业务区块，并保留优化了原有的“今日必拼”专
近日，南京市市场监管局发布《电商“菜品社区团购”合规经营告知书》，要求经营者不得以低于成本的价格实施低价倾销。《告知书》重点强调了“有序竞争”和“诚信经营”，要求平台不得虚构断货、抢购、优惠，不得以虚假或者引人误解的信息欺骗和误导消费者。
昨日，陆金所表示，已停止上架新互联网存款产品，已购买产品不受影响，将持续密切关注监管动态，并严格落实监管相关规范和要求。站长之家了解到，目前支付宝、腾讯理财通、度小满金融、携程金融APP、京东金融、滴滴金融、陆金所、天星金融等平台均已下架互联网存款产品。
12月17日，天猫首页改版新增直播入口，这是阿里旗下淘宝天猫两大电商平台全面拥抱直播;12月14日，微信官方邀请视频创作者参加的闭门会，有与会者透露，“春节期间，微信会在直播方面搞几件大事件，不排除类似2014年的微信支付红包营销”;11月，百度收购YY以及美团上线本地直播等不一而足。
年初突如其来的疫情，让服务于居民生鲜果蔬等采购需求的社区团购重新回到赛道并且迅速扩张。据最新消息披露，滴滴、美团、拼多多三家巨头下的社区团购平台，今年12月的单量峰值均已突破1000万。传统社区便利店的经营除了容易采买过量造成库存积压，还存在物流和人力分拣成本高的问题。相比之下，线上社区团购能聚合分散的、计划性的购买需求，通过集中交付、集中履约的方式进行统一配送，克服了高成本、低效率的两大痛点，由于具备
昨日，针对“禁止给社区团购供货”一事，供应商华海顺达回应称，此举是为了防止打破价格体系，该文件的意思并不是禁止给社区团购供货，只是给公司授权的厂商供货，不给“低价"社区团购平台供货。
要说今年最火的投资赛道，社区团购绝对占据“C位”。对于传统经销商来说，社区团购就是门口的野蛮人，它们不讲武德，疯狂砸钱补贴，这让门店很不好做。对此，周鸿祎在一则视频中发表了自己对社区团购的看法。他调侃称由于多方混战，最近北京人民的生活水平都提高了很多。基本上VC投的那几百亿美金都补贴给北上广人民了。这样的局势还会延续很长一段时间，社区团购一个月补贴2亿，直到把对手干掉才会停止补贴。
据天眼查数据显示，11月27日，北京京东叁佰陆拾度电子商务有限公司申请注册“京喜团团”“拼出京喜”“京喜达”“区购”“有京喜”“出门京喜”等多条商标。涉及通讯服务、科学仪器、运输贮藏等国际分类。
有一次，一个记者问马斯克:“比亚迪你很熟悉吧?”。没想到马斯克听完记者的提问后忍不住哈哈大笑:“你见过他们的车吗?我觉得他们的产品很烂!”马斯克有理由发出他的嘲笑:作为“汽车界的苹果”，特斯拉有一半收入是来自包括中国在内的非美国地区，而比亚迪近90%的收入来自中国。
近日，白云区市场监管局接到举报，某网络团购平台存在通过补贴低价，倾销其品牌商品的情况。12月25日，贵阳市市场监督管理局开展联合现场监督检查，称该网络团购平台上所售卖的娃哈哈无气苏打水饮品确实存在低于市场价销售情况。
12月13日，李国庆发布视频谈对离婚冷静期的看法。李国庆称，明年1月1日新的离婚规定正式实行，协议离婚多三十天离婚冷静期，这个其实并不可怕。李国庆表示，自己起诉离婚是分居一年半，经过一年半的冷静期，很冷静，也希望大家能多冷静冷静。
近日，包括华海顺达、卫龙等多家供应商发布通知称，禁止给多多买菜、美团优选等社区团购平台供货。以华海顺达通知为例，华海顺达、卫龙在通知中称，收到众多投诉，以多多买菜、美团优选等位代表的社区团购平台出现严重低价现象，甚至个别产品远低于出厂价，影响严重，损害客户利益。
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