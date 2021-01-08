IDC：2020年二手智能手机全球出货量将达2.254亿部

站长之家(ChinaZ.com) 1月8日消息:据市场研究机构 IDC 日前发布的报告显示，2020年二手智能手机的全球出货量将达到2.254亿部，比2019年的2.065亿部增长9.2%。到2024年的时候，二手智能手机出货量将达到3.516亿部，市场价值为650亿美元，2019年至2024年的复合年增长率（CAGR）为11.2%。

图片来自 IDC

IDC 表示，2020年的二手智能手机销量低于预期，但与新手机市场相比，二手市场表现仍然不错。由于新冠疫情影响，IDC 预计2020年新手机市场将下降6.4%。大部分的二手智能手机预期增长是由以下事实推动的：手机厂商的以旧换新政策，正推动越来越多的消费者使用旧手机抵消昂贵新机的成本。

IDC的《全球季度手机跟踪器》研究经理Anthony Scarsella表示：「与最近新智能手机市场的下滑预测相比，二手智能手机市场在全球各地均没有放缓的迹象。翻新和使用过的设备将继续为消费者和企业在购买智能手机时提供较高的性价比。」

Anthony Scarsella还表示，供应商有能力在他们通常不会涉足的市场上推出价格更低廉的翻新设备，这有助于这些公司发展自己的品牌以及应用、服务和配件生态系统。