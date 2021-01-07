DigiTimes：搭载Mini-LED的MacBook Air将于2022年推出

站长之家(ChinaZ.com) 1月7日 消息:此前知名苹果产品分析师郭明錤报告称，苹果将在今年开始将其设备过渡到 mini-LED 技术。郭明錤认为，苹果将在2021年发布新款 iPad Pro 机型和重新设计的 MacBook Pro，随后在2022年推出新款 MacBook Air，全部采用 mini-LED 显示屏和 Apple Silicon 芯片。

而现在DigiTimes 周四发布的一份新报告重申了郭明錤的预期，即苹果 MacBook Air 的 mini-LED 版本将在2022年到来。DigiTimes 报道援引供应链消息人士的说法，消息人士预计，苹果将于2021年发布的11英寸和12.9英寸 iPad Pro 以及16英寸 MacBook Pro 将配备 miniLED 显示屏，2022年 miniLED 的应用将扩大到 MacBook Air 产品。

预计全新mini LED屏幕iPad Pro将搭载A14X芯片，同时内置高通的骁龙X55调制解调器，支持mmWave毫米波和sub-6GHz，同时将换上于5nm制造工艺的A14X处理器，同时还有至少6GB的内存。消息人士透露，苹果正在探索使用1万颗LED的mini LED显示屏，每颗低于200微米。因为有更多的LED和更多的调光区，mini LED显示屏可以提供更深或更暗的黑色、更高的亮度，更丰富的色彩，以及更大的对比度。

Mini-LED显示屏具有令人印象深刻的宽色域性能、高对比度和HDR，以及局部调光，郭明錤表示，采用该技术将 「显著提高生产力和娱乐体验」。郭明錤此前乐观预计表示，由于采用了 Apple Silicon 和更新的设计，未来三年 MacBook 的出货量将增长100%，每年可达3500万台。