2020年扫黄打非工作综述 349款直播应用程序被关停

站长之家(ChinaZ.com) 1月7日 消息:今日，扫黄打非公众号公布了2020年“扫黄打非”工作综述。扫黄打非办表示，2020全国共收缴各类非法出版物1700万余件，处置各类网络有害信息1200万余条，查办“扫黄打非”案件1.1万余起。
其中，监管部门关停“皇冠直播”等严重违规直播应用程序349款，处置一批利用色情低俗直播内容诱导打赏的案例，对一批存在低俗直播内容的知名直播平台作出行政处罚。浙江破获“后宫”直播平台组织淫秽表演案，抓获犯罪嫌疑人30人，涉案金额3亿多元;山东破获“蜜桃直播”组织淫秽表演案，抓获境内外涉案人员34名，涉案金额1亿多元。
同时，监管部门依法查处一批网络平台，对优酷、爱奇艺、微博、全民K歌、哔哩哔哩等网站传播低俗信息行为作出行政处罚，约谈有关运营企业。注销传播PUA等不良信息的“恋爱学院”网站，责令百度、抖音等平台清查涉PUA不良信息内容。及时清理整顿视频网站网课映前广告、低俗广告弹窗中的少儿不宜内容。
此外，公安部破获制作贩卖传播淫秽物品刑事案件1002起，抓获犯罪嫌疑人1852名。文旅部加强网上网下营业性演出市场执法监管，清理一批违规网络音乐产品，深入查办文化市场重点案件。国家市场监管总局查处“软色情”违法广告案件88起，规范网络直播营销活动。国家广电总局处理淫秽色情及低俗节目1.1万余个、链接3.8万余条。