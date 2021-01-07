2020年扫黄打非工作综述 349款直播应用程序被关停

分享文章
参与评论
撤稿纠错
首页 > 业界 > 关键词 > 扫黄打非最新资讯 > 正文

2020年扫黄打非工作综述 349款直播应用程序被关停

2021-01-07 20:02 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 1月7日 消息:今日，扫黄打非公众号公布了2020年“扫黄打非”工作综述。扫黄打非办表示，2020全国共收缴各类非法出版物1700万余件，处置各类网络有害信息1200万余条，查办“扫黄打非”案件1.1万余起。

其中，监管部门关停“皇冠直播”等严重违规直播应用程序349款，处置一批利用色情低俗直播内容诱导打赏的案例，对一批存在低俗直播内容的知名直播平台作出行政处罚。浙江破获“后宫”直播平台组织淫秽表演案，抓获犯罪嫌疑人30人，涉案金额3亿多元;山东破获“蜜桃直播”组织淫秽表演案，抓获境内外涉案人员34名，涉案金额1亿多元。

扫黄打非 (2)

同时，监管部门依法查处一批网络平台，对优酷、爱奇艺、微博、全民K歌、哔哩哔哩等网站传播低俗信息行为作出行政处罚，约谈有关运营企业。注销传播PUA等不良信息的“恋爱学院”网站，责令百度、抖音等平台清查涉PUA不良信息内容。及时清理整顿视频网站网课映前广告、低俗广告弹窗中的少儿不宜内容。

此外，公安部破获制作贩卖传播淫秽物品刑事案件1002起，抓获犯罪嫌疑人1852名。文旅部加强网上网下营业性演出市场执法监管，清理一批违规网络音乐产品，深入查办文化市场重点案件。国家市场监管总局查处“软色情”违法广告案件88起，规范网络直播营销活动。国家广电总局处理淫秽色情及低俗节目1.1万余个、链接3.8万余条。

  • 相关推荐
  • 大家在看
关键词：

  • 扫黄打非十大络话题

    今日，全国“扫黄打非”办公室发布了2020年“扫黄打非”十大热点网络话题，包括了:“国内版N号房”事件、“全民K歌”涉色情低俗被罚、扫黄打非办约谈B站、淫秽漫画作者JM被刑拘等事件。

    扫黄打非 全民K歌 B站

  • 扫黄打非办处罚B站6次

    今日，全国“扫黄打非”办公室通报了对B站监管工作情况。扫黄打非办称，随着B站的影响日益扩大，“扫黄打非”部门也在其成长过程中发现了不少问题。相关执法部门曾先后对其刊载儿童“邪典”、违规境外动画片、违规使用境外音视频素材、违规广告、多款游戏角色形象暴露、内容低俗等问题进行整治。

    B站 扫黄打非 视频

  • 直播「拯救」互联网

    12月17日，天猫首页改版新增直播入口，这是阿里旗下淘宝天猫两大电商平台全面拥抱直播;12月14日，微信官方邀请视频创作者参加的闭门会，有与会者透露，“春节期间，微信会在直播方面搞几件大事件，不排除类似2014年的微信支付红包营销”;11月，百度收购YY以及美团上线本地直播等不一而足。

    直播 直播带货 互联网

  • 扫黄打非：91资源16名被告人侵权被判处有期徒刑

    近日，浠水县人民法院对“91资源网”系列网站涉嫌侵犯影视作品著作权案进行审理，16名被告人犯侵犯著作权罪，均被判处有期徒刑。其中，被告人李某获刑4年，处罚金45万元。

    91资源网 扫黄打非 侵权

  • 8家互联网平台纷纷下架互联网存款产品

    昨日，陆金所表示，已停止上架新互联网存款产品，已购买产品不受影响，将持续密切关注监管动态，并严格落实监管相关规范和要求。站长之家了解到，目前支付宝、腾讯理财通、度小满金融、携程金融APP、京东金融、滴滴金融、陆金所、天星金融等平台均已下架互联网存款产品。

    互联网 互联网存款产品 金融

  • 京东金融跟进互联网存款调整 已停止新增上线互联网存款产品

    京东数科今天表示，根据监管部门对于互联网存款业务的关注，京东金融App已停止新增上线互联网存款产品、停止新用户购买相关产品，并已对存量客户和业务进行稳妥有序地调整，相关产品将只对已购买产品的用户可见，已购买相关产品的用户不受影响。京东金融表示，未来将密切关注相关监管政策和指导意见，认真落实。

    京东金融 支付宝 蚂蚁集团

  • 不卖菜，互联网巨头应该卖什么？

    在刚刚过去的2020年，巨头们上半年忙着直播带货，下半年忙着“卖菜”。由此引发了大众对于互联网巨头是应该盯着几捆白菜，还是该拥抱科技创新的讨论。

    互联网巨头 社区团购 网上卖菜

  • 国内互联网公司为什么加班这么狠？

    互联网人似乎越来越忙了。就在最近，快手宣布展开全员大小周（一种加班制度，大周工作六天、小周五天）;为鼓励加班，字节跳动也表示要给周末加班的员工开出两倍薪水。

    996 拼多多 快手

  • 我所经历的互联网公司内斗大戏

    最近，中芯国际高层“内斗”风波传遍了互联网。一时之间，职场上的吃瓜群众开始调侃各自经历的内斗故事。有人的地方就有江湖，有江湖的地方就有利益纷争，翻开互联网发展史，其中不乏互联网公司的内斗案例，无数公司甚至因此被拖垮。职场的内斗就如同房间里的大象，一直存在，却是隐晦拿不上台面的话题。近期，深燃与七位参与或见证互联网公司内斗大戏的人聊了聊，他们分享了诸多内斗场面:

    互联网 中芯国际 程序员

  • 济南热电：电子合同助力“互联网+供热”

    注:本文为法大大“解密企业数字化转型秘籍”系列访谈视频《数智大咖谈》第5期:《济南热电:电子合同助力“互联网+供热”》的镜像文字稿。发言人:济南热电有限公司董事长许宝星、济南热电有限公司客服部部长苏巍。济南热电有限公司始建于1983年，是济南能源集团的全资子公司，也是济南市最早的热电联产供热公司。公司信息化建设一直走在全国供热行业前列，在建设智慧供热生产调度系统、客户服务系统的基础上互联互通，积极推动全产业

    电子合同

  • 互联网隐藏的60万快手作诗人

    前几天刷快手的时候看到一个视频，在满屏的推荐中我一眼就看到了画风不对的它。别人都是大白腿和大白牙，这个视频却只有一张普普通通的格子稿纸，上面用整齐的小楷写着四句诗。

    快手 短视频

  • 小米旗下天星数科已停止新用户购买互联网存款产品

    今日，小米旗下天星数科（原小米金融）表示，已于12月20日停止新用户购买互联网存款产品，相关产品只对已购买的用户可见，已购买相关产品的用户不受影响。未来，天星金融将一如既往地合规经营，密切关注并遵循相关监管政策。

    小米 天星数科 小米金融

  • 携手健民集团，壹健康助力“互联网+医疗”高效升级

    随着信息化浪潮的席卷，互联网医疗逐渐出现在公众视野中，众多医疗平台凭借激增的线上看诊服务，实现了快速增长，互联网医院也逐渐成为智慧医疗发展的趋势之一。特别是疫情后，互联网医疗的政策利好以及市场需求快速上升，智慧医疗正在朝着多样化的场景发展。现阶段，让互联网医院肩负起均衡医疗服务资源、便捷患者就医问诊的重任，还为时尚早。但面对中国医疗体系的复杂性，市场中不少企业、医院都已开始发力，部分实体医院在互联

    互联网+

  • 可异地同步数据，掌护互联网血压计创新上市

    12月23日，掌护互联网血压计X3正式发布。作为全新的互联网血压计，掌护互联网血压计X3集合了贴心的互联网服务模块、高精准度的测量模块、零设置的GPRS上网模块三大模块，覆盖远程实时看血压、未测量主动提醒、个人健康建议、血压险情管理四大功能，致力成为爸妈的血压管家。不掉线的爱，科技让生活更美好本次发布会以线上直播的形式举行，由掌护互联网血压计品牌官刘子荣携手国家高级健康管理师朱毅明、知名数码博主小凡、抖音生活

    互联网血压计

  • 微信夜半出新版，视频号重度更新炸裂互联网圈！

    ​可以说是刚刚，也可以说是昨天（12月23日）夜半时候，在微信发布iOS新版中，重度推出了视频号的多项功能，一举引爆了各大行业群的热门话题讨论。

    微信 视频号 视频号运营

  • 互联网打工人，2020你过得凡尔赛还是抑云？

    普普通通的打工人，也不甘于行业的浮浮沉沉。有的昂扬奋进，有的失落迷茫，六位朋友的亲身经历，拼成了真实的互联网2020。

    打工人 凡尔赛 互联网人

  • 快易播：臻选优质软文，打造互联网消费营销新渠道

    2020年是不平凡的一年，疫情的影响让各个产业发展缓慢甚至停滞不前，各行各业公司产品滞销，难以与消费者近距离接触。消费者出行频率减少，互联网承载更多消费行为。但消费者对网上产品质量、口碑、品牌价值等不够了解，一些公司知名度低，难以吸引消费者。此类公司要想开拓市场和提升品牌吸引力，就必须进行恰当的营销。而软文营销就是最省力、最灵活、范围最广的营销模式之一。可是目前营销广告公司质量参差不齐，要想获得高水准

    快易播 互联网消费

  • 继蚂蚁集团后 多家金融科技平台正下撤互联网存款产品

    据蚂蚁集团今早下架互联网存款产品后， 多家金融科技平台正下撤互联网存款产品。

    蚂蚁集团 互联网存款 互联网金融

  • 陈睿称有没有B站A站都会挂 因为它没有做一家互联网公司的能力

    在很多人看来，A站之所以会走向没落，B站没一个up主是无辜的。然而，最近，B站CEO陈睿在接受采访时却表示“有没有B站，A站都会挂。因为它就没有做一家互联网公司的能力。 ”他称，在与A站的竞争中，B站做到了合法化，正版化，商业化。

    A站 B站 二次元

  • 互联网反垄断的蝴蝶效应：“巨头买下整个赛道”一去不复返

    告别野蛮生长的年代。在搜索栏里搜索“反垄断”，出现在首位的便是“微软反垄断案”， 又称“微软反托拉斯案”，指1997年10月开始微软涉及的一系列反垄断案件，这开启了美国对互联网巨头的反垄断历史。2014年10月，历时4年的“3Q”大战最终落下了帷幕。腾讯与奇虎360之间的诉讼战，也被认为是中国互联网首起反垄断案。从那时至今，中国的互联网未曾出现同量级的反垄断案件。

    互联网反垄断 阿里巴巴 腾讯
  • 参与评论
文明上网理性发言，请遵守新闻评论服务协议
点击参与评论
  • 热门标签
高通骁龙处理器排名 大松5G手机 格力手机 PCP 手机CPU天梯图 SEM STP 4p PUGC PUGC生态 PGC

热文

  • 3 天
  • 7天

站长商机

商务合作 联系我们 广告服务 版权声明 招聘

©CopyRight 2002-2020 CHINAZ.COM