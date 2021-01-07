2020年扫黄打非工作综述 349款直播应用程序被关停

最近，中芯国际高层“内斗”风波传遍了互联网。一时之间，职场上的吃瓜群众开始调侃各自经历的内斗故事。有人的地方就有江湖，有江湖的地方就有利益纷争，翻开互联网发展史，其中不乏互联网公司的内斗案例，无数公司甚至因此被拖垮。职场的内斗就如同房间里的大象，一直存在，却是隐晦拿不上台面的话题。近期，深燃与七位参与或见证互联网公司内斗大戏的人聊了聊，他们分享了诸多内斗场面: