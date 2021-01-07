雷军：2021年的第一件大事，给工程师发百万美金大奖

1月7日，2020年小米百万美金技术大奖揭晓，经过小米集团技术委员会多轮评选，两支年轻的工程师团队脱颖而出:手机部小米秒充团队、软件与体验部的MIUI隐私保护团队，他们凭借极致的创新、领先的硬核技术，双双赢得这项技术大奖（价值100万美金的小米受限股）。

雷军在颁奖典礼上表示，2021年小米开年第一件大事，就是给工程师颁发“百万美金技术大奖”，重奖激励技术人才的背后，是尊重工程师疯狂的想法，赞赏他们探索技术无人区的勇气，包容他们在成功的路上大胆试错。

小米集团副总裁、集团技术委员会主席崔宝秋博士介绍，今年小米一次性颁发了两个百万美金技术大奖，一个是在行业里绝对领先的硬件技术，另一个是让米粉竖起大拇指的软件技术，这也是小米在硬件和软件领域的绝对技术实力的一个缩影。

120W有线秒充，三大创新引领充电行业未来

雷军指出，从小米1到小米10至尊纪念版，从5W 到120W，小米手机的十年，是充电技术创新的十年。120W有线秒冲技术早被应用在小米10至尊纪念版上，是全球首个量产的120W快充产品，充满4500mAh的手机电池仅需要23分钟。

今天小米秒冲技术已经改变了很多用户的生活习惯，作为2020年米粉点赞最多的技术之一，获得百万美金技术大奖也是众望所归。

作为全球首家量产120W秒充的企业，小米的前期的研发相当于行走在技术的无人区，崔宝秋高度肯定充电技术团队的工程师们在硬件架构、充电算法和安全策略这三大核心领域做出了不起的创新。

在硬件架构上小米至少实现了五项行业首次:首创120W+50W+10W三重快充架构;首个4:2直充架构，采用自主定制充电芯片;首创蝶式双电芯结构电池;首个6C高性能石墨烯电芯体系;首个量产的高性能120W充电器。

不只有硬件上的突破，小米在充电算法上也做出了创新。小米秒充团队在行业首创了充电仿真评估方法，可以提前预估120W充电性能，并针对瓶颈问题优化设计;为了提升充电速度，小米秒充团队还首创了多级递变电流调控技术，充电速度相比传统方案提升了10%以上。

充电最核心的是安全。在安全策略方面，这个团队提供了34重安全保护策略。其中充电器端7项，主板端18项，电池端9项。这样极致的保护获得了德国莱茵TÜV安全快充系统3.0认证。此外，小米还采用了独立MCU+算法，进一步提升充电安全。

MIUI隐私保护，全方位国际领先

2020年，小米在一年之内发布了MIUI12和MIUI12.5两个大版本，其中安全与隐私能力的突破性提升，获得了用户和国家机构的高度认可。

雷军强调，今天依然有很多恶意的APP在肆无忌惮地窃取用户的隐私，小米在隐私保护方面，不仅有最高的标准、最严苛的流程管理、最极致的“从设计着手的隐私保护”理念，更重要的是我们有最硬核的隐私保护技术。

MIUI12率先推出了隐私保护三叉戟:照明弹、拦截网和隐匿面具。照明弹，就是记录系统所有事件，并通知用户应用的敏感行为，把知情权交给用户。拦截网和隐匿面具则是把选择权和管理权交给了用户，让用户对应用的权限管理更加有力。

统计数据表明，自MIUI12于去年5月发布后，APP访问各类隐私权限频次大幅下降了90%以上。此外，小米参与了百余项行业标准的建设，在《移动智能终端安全能力技术要求》2020送审稿中，“照明弹”中“应用行为记录”等功能将被列入手机入网标准安全能力一级，成为手机入网的必要条件。

崔宝秋表示，在保护用户隐私方面，小米始终坚持两个原则，第一，宁紧勿松，宁保守勿奔放;第二，在大数据上的默认准则是“只进不出，滴水不漏”，小米倡导“隐私第一”意识。

不久前发布的MIUI12.5，小米将隐私保护再次向前推进了一大步，做到了全球领先。小米首推了全球最全面的剪切板隐私保护，用户可以决定是否给予用户剪贴板的调用权限，系统还可以通过本地算法智能识别剪切板访问，降低用户打扰。此前，iOS14率先推出了模糊定位功能，但是其范围限定在通讯基站范围，应用通过交叉基站同样可以确定用户位置。小米运用边缘计算和大数据技术支撑融合模糊定位服务，推出了全球首个基于差分隐私的融合模糊定位，模糊范围可以随意调节。最后，小米还开发了安卓系统首个默认开启的隐私隔离沙盒，将敏感隐私信息独立隔离，用户可以有效保护照片和社交信息。

正是这些创新，使得MIUI成为了全球首家获得德国莱茵TÜV《安卓系统增强隐私保护测试》的手机操作系统。2020年6月，小米通过宣传月活动，提升全员的安全隐私保护意识，让小米的软硬件产品都能够高标准保护用户信息安全，进而唤醒互联网行业以及网民对信息安全和隐私的保护意识。

百万美金大奖:是成果展示，也是投入的决心

过去一年，小米拿出了一系列令人信服的技术成绩单，比如小米相机霸榜DXOMARK共121天、小米无人智能工厂正式投产、快充/无线快充始终领跑全球、小米一指连技术发布、率先发布第三代屏下摄像头技术等等，在全球业界和消费者群体中都引发了巨大的反响。

这已经是小米第二次颁发百万美金大奖，前后已有三个技术团队获此殊荣。崔宝秋介绍，在最高领奖台背后，还有许多团队也做出了非常优秀的技术成果，小米设立百万美金大奖的初衷，是要让小米的工程师不仅仅是幕后英雄，还要成为最耀眼的明星。

小米十周年之际，小米提出了“技术为本、性价比为纲、做最酷的产品”这永不更改的三大铁律。技术为本是三大铁律的第一条，雷军认为最重要的是做好三件事。

第一，始终坚持加强研发投入。2020年小米研发投入全年近100亿元，在全中国公司中进入了前20名。

第二，始终坚持重视人才队伍的建设。没有顶尖人才，创新就是无源之水，无本之木。2021年，小米将扩招5000名工程师，占小米目前员工总数超20%。我们相机部在全球设立了9个研发中心，其中5个是国际研发中心。总之，哪里有人才，小米就到哪里去。

第三，始终坚持营造鼓励创新、鼓励钻研的工程师文化氛围。我们今天的成功，归根结底都源于小米内部浓郁的工程师文化。工程师就是小米最重要的资产。我们设置的小米技术奖，是小米今天内部份量最重的荣誉和奖项，就是要充分突出这一点。只要你热爱技术，只要你技术过硬，在小米你一定能够实现自己的技术梦想。

百万美金大奖体现的正是小米要坚持做好这三件事的决心。雷军介绍，获得百万美金大奖的两支技术团队都非常年轻，小米就是要给优秀的年轻人机会，让更多的年轻的技术人才持续不断地涌现出来。这才是小米赢得当下，更能赢得未来的最大底气!

雷军强调，设立百万美金技术大奖，关键是要让万名小米工程师有成就感和自豪感。工程师是小米最珍贵的财富，让他们的聪明才智充分迸发出来，创新之火才能照亮小米的未来!