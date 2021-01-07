realme真我V15售价公布：1499元起，搭载天玑800U处理器

站长之家(ChinaZ.com) 1月7日 消息:今天下午，realme V15手机正式发布，这款手机使用了天玑800U处理器，6. 4 英寸的三星SuperAMOLED屏幕，后置主摄像头为6400 万像素，支持双卡双5G，售价为1499元，首发价格为1399元。

realme V15具体配置为：处理器为联发科天玑800U，支持双卡双5G、安兔兔跑分34万+，为7nm制程工艺；使用50W有线充电，电池容量为4310mAh，官方表示可以在18分钟充电50%；后置三摄，其中主摄为 6400 万传感器，支持赛博朋克、燃情、黑金夜景滤镜，以及UIS Max超级防抖等视频录制功能。

屏幕方面，realme V15使用了一块6.4英寸的三星SuperAMOLED极点屏，触控采样率高达180Hz，realme官方表示这块屏幕支持阳光屏、AOD息屏显示、光感屏幕指纹、类DC调光。

重量及手感方面，realme V15也比较轻薄，机身厚度为8.1mm，重量为176g，另外还提供了三种配色，分别是锦鲤色、镜湖蓝、新月银，锦鲤色采用了“非光谱渐变”色彩设计+双纹双镀工艺，镜湖蓝和新月银两种颜色则是镜面级高反光和细腻磨砂。

realme V15提供了6+128GB/8+128GB两种版本版本可选，其中6+128GB售价为1499元，首发价格为1399 元，1月14日零点开售。