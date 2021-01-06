这是一只“成熟”的智能机器狗，学会了跌倒就自己爬起来

站长之家（ChinaZ.com）1月6日 消息:说起机器狗，让大家印象最深刻的应该就是波士顿动力公司的Spot，它们不仅会爬楼梯、后空翻还能跳舞。

不过，它们都是需要基于有精心编码来处理人类交给的任务。结果可能是令人印象深刻的，但也可能使它们无法适应软件算法没有覆盖的情况。为此，来自浙江大学和爱丁堡大学的联合研究小组称，他们已经开发出一种更好的方法。

在最近发表在《科学机器人》（Science Robotics）杂志上的一篇论文中，他们详细介绍了一种提升人工智能方法，研究人员采用这种方法让机器狗“Jueying”学会如何走路，以及如何在跌倒的时候自己站起来。

该团队称，他们首先训练了可以引导虚拟机器人的软件。主要做法为，训练8种人工智能算法，并各自掌握一项特定技能。例如，一个能流利地走路，而另一个能学会平衡。每当数字机器人成功完成一项任务时，团队就会给它一个虚拟积分。这与谷歌最近用来训练其开创性的MuZero算法的方法相同。

研究人员还开发了另外一个网络，管理这8个算法的输入，在特定情况下根据需要对一种或多种算法进行优先级排序。然后，他们将自己的软件移植到其中一个原型上，并对其进行测试。在测试中，研究人员不管是踢Jueying，还是把它推倒。每一次，Jueying都会自行爬起来，重新开始行走。

研究人员称，他们研究的目标是创造“更智能的机器”，能够在实践中处理他们从未见过的各种不同的任务。不过，该团队面临的挑战之一是如何减少模拟机器人训练所需的计算能力。