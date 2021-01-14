2021CF1月王者夺宝活动地址 1月最新王者夺宝活动入口

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2021CF1月王者夺宝活动地址 1月最新王者夺宝活动入口

2021-01-14 15:33 · 稿源：站长之家

2021年CF1月开启了王者夺宝的活动，算是春节前的特卖活动了，很多玩家还不清楚最新的王者夺宝活动的地址，下面就来为大家详细的介绍一下。

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活动时间:2021年1月12日 -2021年1月26日

活动地址:

>>>>>>点击进入

抽奖钥匙获取:

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10Q币购买复活币1个并赠送1个钥匙，100Q币购买复活币10个并赠送11个钥匙;拥有代金券的玩家，可以使用代金券抵扣购买复活币并赠送钥匙，一次最多抵扣9Q币，一旦代金券支付完成后无法退还（下单后未支付，订单被系统取消之后或手动取消之后会返还抵扣的代金券）;

活动奖池:

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可以使用钥匙进行抽奖，抽奖获得的可分解道具存放在【暂存箱】中，可选择重新分解成钥匙或发往游戏仓库，已经领取到仓库的道具无法退换，请慎重（在参与活动期间请确认好绑定的大区）;每次抽奖会获得一定幸运值，幸运值越高，获得大奖概率越大;幸运值满560后抽奖必得永久道具并且重新清零，幸运值未满时抽到永久道具也会重新清零;

兑换区:

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获得的积分可以在兑换区兑换道具，兑换次数不限（其中:王者-瞳-闭月羞花(永久）在游戏内是唯一性道具，不可重复到账，请谨慎兑换)。本次活动的兑换积分在活动结束后，将按照1积分转换为1000CF点的形式自动发放到游戏中，CF点发放的大区以玩家在活动中最后一次绑定的大区为准。

春节特卖会:

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可通过参与2021年的1月、2月的CF道聚城活动获得（从CF1月王者夺宝活动开始累积），春节积分将于2021-02-28日23:59:59失效，请及时使用。在2021CF1月王者夺宝活动消费，将获得春节积分，春节特卖场的积分根据1-2月CF道聚城活动实际消费的Q币进行累积(从1月王者夺宝活动开始累积)，每实际消费10元获得5个春节积分;

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