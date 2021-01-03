2021年1月3日，在今天支付宝的蚂蚁庄园小课堂的问题是关于诗句的，问题是“乍暖还寒时最难将息中的将息指的是什么？”这个问题其实还是比较简单的，下面就来为大家分享一下正确的答案。

乍暖还寒时最难将息中的将息指的是什么 1月3日蚂蚁庄园今日答案

今天问题：乍暖还寒时最难将息中的将息指的是?

正确答案:修养调理

答案解析:“乍暖还寒时，最难将息”出自宋·李清照《声声慢寻寻觅觅》，意思是:乍暖还寒的时节，最难保养休息。将息:旧时方言，休养调理之意。