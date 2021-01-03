2021年1月3日，在今天支付宝的蚂蚁庄园小课堂的问题是关于诗句的，问题是“乍暖还寒时最难将息中的将息指的是什么？”这个问题其实还是比较简单的，下面就来为大家分享一下正确的答案。
乍暖还寒时最难将息中的将息指的是什么 1月3日蚂蚁庄园今日答案
今天问题：乍暖还寒时最难将息中的将息指的是?
正确答案:修养调理
答案解析:“乍暖还寒时，最难将息”出自宋·李清照《声声慢寻寻觅觅》，意思是:乍暖还寒的时节，最难保养休息。将息:旧时方言，休养调理之意。
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今天问题：乍暖还寒时最难将息中的将息指的是?
正确答案:修养调理
答案解析:“乍暖还寒时，最难将息”出自宋·李清照《声声慢寻寻觅觅》，意思是:乍暖还寒的时节，最难保养休息。将息:旧时方言，休养调理之意。
2020年12月23日，在今天支付宝的蚂蚁庄园小课堂的问题是关于名小吃的，问题是“传统小吃驴打滚主要是用什么做的？”这个驴打滚很多人都听说过，但是没吃过的人估计还是大部分，下面就来为大家详细的科普一下这个驴打滚。
2020年12月25日，在今天支付宝的蚂蚁庄园小课堂的问题是关于故宫的，问题是“故宫有养猫的传统最大的作用是什么？”这算是一道送分题了，故宫养猫当然是为了抓老鼠，下面就来为大家科普一下正确的答案。
2020年12月24日，在今天支付宝的蚂蚁庄园小课堂的问题依然是关于成语的，问题是“成语耳提面命是用来形容长辈对晚辈教导的什么态度?”这个算是比较简单的，下面就来为大家分享一下正确的答案。
2021年1月3日，在今天支付宝的蚂蚁庄园小课堂的问题是关于冬天寒潮的，问题是“近日我国迎来寒潮橙色预警，它是三级寒潮预警中的第几级?”今年冬天是特别冷，那么这个寒潮的橙色预警到底是第几级的呢？下面就来为大家科普一下正确的答案。
2020年12月22日，支付宝的蚂蚁庄园小课堂的问题是关于电热毯的，问题是“下面关于电热毯的说法正确的是什么？”很多朋友还不清楚答案是什么，下面就来为大家详细的介绍一下答案。
2020年12月21日，在今天支付宝的蚂蚁庄园小课堂的问题是关于冬至的，今天也是正值冬至，问题是“数九寒天是指冬天最冷的那些日子，数九是从哪个节气开始?”这个说法是老人说的比较多，现在估计很少人知道了，下面就来为大家科普一下。
2020年12月21日，在今天支付宝的蚂蚁庄园小课堂的问题是关于亚岁的，问题是“古时亚岁是指哪个节气？”这个问题还是比较简单的，下面就来为大家分享一下蚂蚁庄园今日答案。
2020年12月9日，在今天支付宝的蚂蚁庄园小课堂的问题是关于泡温泉的，问题是“泡温泉需要挑选合适的时间最好是在什么时候？”这个选择题基本就是送分题了，必然是不可能在吃饱的时候去，下面就来为大家分享一下正确的答案。
2020年12月25日，在今天支付宝的蚂蚁庄园小课堂的问题是关于古代历史知识的，问题是“古装剧中常会提到冷宫故宫里真有名叫冷宫的宫殿吗?”这个问题其实还是比较好理解的，下面就来为大家分享一下正确的答案。
2020年12月31日，这是今年最后一天，支付宝的蚂蚁庄园小课堂的问题是关于坐飞机的常识的，问题是“春节出行如果乘坐飞机，下列哪种食物要尽量少食用?”这个算是比较简单的了，正确答案是少吃豆制类的食品，下面就来为大家分享一下为什么。
2020年12月6日，支付宝的蚂蚁庄园小课堂的问题是关于我和家人的，问题是“雪天路滑，如果不慎向前跌倒，用手称地是最好的方法吗?”这个方法是错误的，很多人却不明白为什么是错的，下面就来为大家详细的介绍一下答案。
2020年12月29日，在今天支付宝的蚂蚁庄园小课堂的问题是关于成语洛阳纸贵的，问题是“成语洛阳纸贵用来形容文章广受欢迎，这个典故的原型是?”这个成语典故的原型怕是很多人都不清楚，所以下面就来为大家科普一下。
2020年12月28日，在今天支付宝的蚂蚁庄园小课堂的问题是关于成语五体投地的，问题是“五体投地比喻佩服到了极点其中的五体指什么？”这个问题其实还是比较简单的，下面就来为大家分享一下正确的答案。
2020年12月16日，在今天支付宝蚂蚁庄园小课堂的问题是关于火锅食材的，问题是“一般吃火锅时涮的蟹棒它的主要原材料是什么？”这个算是比较简单的问题了，蟹肉棒大家都吃过，但是肯定不是蟹肉做的，所以必然选择鱼糜。
2020年12月5日，在今天支付宝的蚂蚁庄园小课堂的问题还是关于成语的，问题是“成语功亏一篑形容做事不能善始善终其中篑指什么？”这个问题其实是属于冷知识的，很多朋友都不清楚，下面就来为大家详细的科普一下正确的答案。
2020年12月18日，支付宝的蚂蚁庄园小课堂的问题是关于冬天的，问题是“艳阳天里真的能大雪纷飞吗？”这个就是所谓的六月飞雪了，这个算是比较简单的问题，下面就来为大家分享一下正确的答案。
2020年12月15日，在今天支付宝的蚂蚁庄园小课堂的问题是关于飞行安全的，问题是“乘坐飞机时，下面选项中哪种做法可能影响飞行安全?”这个就算是经常坐飞机的人可能都会选错，下面就来为大家科普一下正确的答案。
2020年12月10日，支付宝的蚂蚁庄园小课堂的问题是关于成语的，问题是“成语雪泥鸿爪是形容什么的？”这个成语想必大家都很少知道的，意思更不用说可能都没听过，下面就来为大家分享一下蚂蚁庄园今日答案。
2020年12月8日，在今天支付宝的蚂蚁庄园小课堂的问题是关于古代日历的，问题是“在古代历法中申代表的月份是几月？”这个问题应该大部分都不清楚是什么，下面就来为大家分享一下蚂蚁庄园今日答案。
2020年12月4日，在今天支付宝的蚂蚁庄园小课堂的问题是关于生活常识的，问题是“小王喝粥时不小心吞下一个红枣核过了几天觉得肚子疼他应该?”很多朋友还不清楚答案是什么，下面就来为大家详细的介绍一下。
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