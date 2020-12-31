魔兽世界9.0永恒勇气灵豹怎么获得 永恒勇气灵豹获取攻略

魔兽世界9.0开启了新的格里恩战役的内容，其中最新的战役是可以获得永恒勇气灵豹的，下面就来为大家详细的介绍一下。

来自炽蓝仙野的容器

格里恩战役第七章带来了一段震撼的过场动画，晋升堡垒和炽蓝仙野协力打造了一顶新的晋升之冠。

晋升之冠，用于将格里恩抱负者转变为晋升者，在之前的战役中被疑虑圣洁德沃斯所打碎，而在随后的剧情中我们知道了格里恩在向其它盟约寻求珍贵法器的帮助，以此来灌注新的晋升之冠。

玩家在初始并没有意识到炽蓝仙野的容器是有代价的，而代价则是一场伟大的牺牲。

只有来自炽蓝仙野的容器才能容纳林地的力量，因此柳絮牺牲了自己。

而在此之前轻快的任务，例如营救她的宠物和对她朋友的恶作剧，现在回想起来可以看作是她的遗愿。

该任务线奖励:

坐骑-永恒勇气灵豹

之前属于柳絮的宠物-毛毛

柳絮:

小坏蛋，我很庆幸在我离开之前能再见你一次。告别了，我可爱的小朋友。

裴拉戈斯:

在你离开之前?这是什么意思?

寒冬女王:

只有炽蓝仙野的容器才能容纳林地的力量。

裴拉戈斯:

柳絮，你...你就是那容器?!不!肯定还有其它的方法!

柳絮:

不用为我伤心，裴拉戈斯。我的一生都是在为林地服务。这也是我的机会去帮助整个暗影国度!

我生命中的最后一夜非常精彩。我很高兴有你陪我一起分享。

我准备好了，我的女王。

裴拉戈斯:

柳絮...谢谢你。晋升堡垒将永不遗忘你的所作所为。我会确保这一点。