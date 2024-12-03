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1、阶跃星辰视频生成大模型Step-Video开启内测 可在跃问视频申请

阶跃星辰的Step-Video模型正式开启内测，用户可以通过跃问视频官网申请资格。该模型支持从文本生成高达1080P分辨率、最长10秒的视频，展现出在自动优化提示词、美学风格和运动控制方面的显著优势。

【AiBase提要:】 🎬 Step-Video模型支持从文本生成高清视频，分辨率高达1080P，最长可达10秒。 🌟 在美学风格上，Step-Video对中国风题材的理解和生成尤为精准，符合古诗意境。 ⚙️ 该模型在运动控制方面表现优异，能够生成符合物理规律的视频，处理复杂的空间关系。 详情链接:https://top.aibase.com/tool/yuewenshipin

2、Luma发布全新图像生成模型Luma Photon，速度更快，成本更低!

Luma Labs推出的Luma Photon和Photon Flash是两款革命性的图像生成模型，具有超高的生成速度和低成本优势。Luma Photon在多项测试中表现出色，能够生成高质量的图像，适用于广告、影视、艺术等多个领域。

【AiBase提要:】 🚀 Luma Photon生成图像速度是市场上其他模型的10倍，成本低至0.2美分每张1080p图片。 🎨 支持多轮自然语言指令，用户可逐步优化生成内容，适合复杂创意任务。 📈 在质量、创造力和理解力方面，Luma Photon在双盲评估中超越市场上所有模型。 详情链接:https://lumalabs.ai/photon

3、可灵AI导演共创计划作品12月6日上线 将发布9部电影级AI视频

快手科技宣布将于12月6日正式上线中国首个AIGC导演共创计划——“可灵AI导演共创计划”。此计划由快手自研的视频生成大模型“可灵AI”联合多位知名导演共同发起，旨在通过AI技术拓宽影视创作的边界。

【AiBase提要:】 🎥 计划由快手科技与9位知名导演共同发起，涵盖多元题材。 🤖 所有短片将使用可灵AI进行视频生成，推动AI技术在影视创作中的应用。 📈 可灵AI自发布以来已服务超500万用户，生成5100万个视频和1.5亿张图片。

4、字节旗下即梦AI灰测图片2.1模型 AI生图终于可以出中文字体了!

字节跳动旗下的即梦AI最近推出了图片2.1模型，解决了AI图像生成中文字体的问题。用户只需简单输入文字描述，便可快速生成个性化海报，极大提高了设计师的工作效率。新模型的应用场景广泛，包括海报制作、书籍封面设计和社交媒体配图。

【AiBase提要:】 🎨 新模型支持中文字体生成，提升海报设计效率。 📚 用户可通过文字描述创建个性化海报和封面。 🌌 模型应用场景广泛，适用于社交媒体、故事创作等。 详情链接:https://top.aibase.com/tool/jimeng

5、秘塔AI搜索:「学术搜索」数据增加7倍 新增”解释“功能

上海秘塔网络科技有限公司最近对其AI秘塔学术搜索功能进行了重大升级，数据量增加了7倍，用户现在可以更全面地检索到数千万篇Open Access论文，包括40%的SCI论文及顶级期刊如《Nature》和《Science》。此次更新还新增了“解释”功能，帮助用户理解复杂的文献内容。

【AiBase提要:】 📈 数据量增加7倍，覆盖数千万篇Open Access论文，提升检索能力。 📝 新增“解释”功能，帮助用户理解文献中复杂的句子。 🌍 支持44种语言的翻译模型，消除小语种论文的阅读障碍。

6、李飞飞创业首秀:一张图生成交互式3D 世界，AIGC 进入全新时代!

李飞飞的最新创业项目World Labs，带来了颠覆性的3D生成技术。用户只需提供一张图片或一句话，就能创造出互动的3D场景，标志着AIGC进入全新的沉浸式时代。这项技术不仅能精准还原细节，还能模拟各种相机效果，赋予用户导演般的控制感。

【AiBase提要:】 🖼️ 只需一张图片或一句话，即可生成栩栩如生的3D场景，开启全新交互体验。 🎥 该技术支持模拟多种相机效果，让用户在3D世界中自由掌控镜头。 🚀 World Labs计划持续提升3D世界的规模和精度，探索更多用户互动方式。 详情链接:https://www.worldlabs.ai/blog

7、告别语音克隆侵权!Hume AI推出语音控制功能，可创建个性化AI语音

Hume AI最近推出了一项名为“语音控制”的实验性功能，使用户能够轻松创建个性化的AI声音，无需任何编码技能。该功能允许用户通过滑块调整声音特征，提供多种维度的定制选项，旨在满足多样化的应用需求。

【AiBase提要:】 🔊 Hume AI推出“语音控制”功能，用户可轻松创建个性化AI声音。 🛠️ 该功能无须编码技能，用户可以通过滑块调整声音特征。 🌐 Hume旨在通过个性化和情感智能的语音AI来满足多样化的应用需求。 详情链接:https://www.hume.ai/blog/introducing-voice-control

8、Cohere推新的搜索模型 Rerank3.5:可处理100多种语言精准查询

Cohere最近推出的Rerank3.5搜索模型，标志着企业数据检索的重大进步。该模型支持超过100种语言的查询，尤其在阿拉伯语、日语和韩语等主要商业语言中表现出色，帮助跨国公司打破语言障碍。内部测试显示，Rerank3.5在金融服务领域的表现显著提升，能够节省成本并降低风险。

【AiBase提要:】 📊 Rerank3.5能够处理100多种语言的查询，帮助全球企业打破语言障碍。 💡 内部测试显示，该模型在金融服务领域的搜索表现大幅提升，能节省成本和降低风险。 🚀 Cohere 通过主流云平台的部署，力求成为企业搜索的行业标准，同时企业需随时适应快速变化的 AI 环境。 详情链接:https://cohere.com/blog/rerank-3pt5

9、OpenAI CFO 回应广告传闻:当前不考虑引入广告模式

OpenAI的首席财务官Sarah Friar在接受采访时表示，当前公司并无计划引入广告，尽管广告收入对盈利公司来说是一个诱人的选择。Friar提到，OpenAI正在快速增长，并在现有商业模式中发现了机会，未来可能会探索其他收入来源。

【AiBase提要:】 🌟 OpenAI CFO Sarah Friar 表示当前无意引入广告，未来有可能探索其他收入来源。 💼 OpenAI 招聘了多位广告和市场营销领域的专家，表明未来或将考虑广告模式。 🚪 公司高管频繁变动，创始人 Sam Altman 依然在努力推动公司愿景。

10、提到 “David Mayer”一词ChatGPT就崩溃，这是什么神秘力量?

最近，社交媒体上出现了一个让人困惑的现象:OpenAI的聊天机器人ChatGPT在提到“David Mayer”时无法正常回应，并强制结束对话。这一现象引发了网友们的广泛讨论与猜测，许多人尝试询问ChatGPT有关“David Mayer”的信息，却都遭遇了同样的结局。

【AiBase提要:】 🌐 ChatGPT在提到“David Mayer”时无法回应，并强制结束对话。 🔍 “David Mayer”可能与法律问题有关，涉及GDPR被遗忘权。 🤔 其他姓名同样会导致ChatGPT出现故障，凸显AI模型的复杂性。

11.WPS Office 推出 AI 语音速记功能

WPS Office 近期发布了 AI 语音速记功能，增强了语音转文字的体验，支持实时录音和多语言互译。该功能通过声纹识别和 AI 自动总结提升准确性，并与 WPS 云文档深度整合，确保用户在录音过程中能顺利继续录音。用户可在最新版本的 WPS Office 中轻松找到并使用此功能。

【AiBase 提要:】 🗣️ 语音速记功能实现实时录音与音频转文字。 🌐 支持中英等多种语言的互译功能。 🔒 提供安全的文档协作体验，提升用户便利性。

12.腾讯发布混元视频生成大模型： 130 亿参数全面开源

腾讯推出了混元视频生成模型，拥有 130 亿参数，是当前最大开源视频生成模型。该模型支持高清、真实感视频生成，适用于广告和创意视频等商业应用。用户可通过腾讯元宝 APP 和腾讯云接口进行试用或对接，降低了视频生成的技术门槛，促进了 AI 技术的普及。

【AiBase 提要：】 🎥 混元视频生成模型具备超写实质感，适合多种商业场景使用。 🔧 模型允许用户细致刻画生成内容，提供高度语义遵循。 🌐 开源模式推动了 AI 视频生成技术的民主化，鼓励创意与开发者创新。 官网：https://aivideo.hunyuan.tencent.com 模型：https://huggingface.co/tencent/HunyuanVideo

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