玩不玩LOL？马斯克：耽误造火箭 不打算玩

站长之家（ChinaZ.com）11月28日 消息:特斯拉和SpaceX的首席执行官埃隆·马斯克近日在社交媒体上透露，尽管他是一个游戏爱好者，但从未玩过《英雄联盟》这款游戏，并且没有尝试的打算。马斯克表示，他担心沉迷于游戏会影响他的太空计划。这一表态引发了公众的广泛关注和讨论。

马斯克作为知名的企业家和科技巨头，其事业涵盖了电动汽车、太空探索等多个领域。他本人也是一位游戏爱好者，经常在社交媒体上分享自己的游戏经历和对游戏行业的看法。然而，尽管马斯克热爱游戏，他对于《英雄联盟》这款游戏却保持距离，担心一旦开始玩会影响他的工作和太空探索计划。

不少玩家对马斯克的决定表示理解，并没有因为他不玩《英雄联盟》而感到不满。他们尊重马斯克对游戏魅力的认识，并意识到这款游戏的确非常容易上瘾。有玩家评论道:“埃隆知道沉迷《英雄联盟》的真正代价，甚至对火箭科学家来说都可能太危险。”另一位用户补充道:“他说得对，《英雄联盟》真的是一款非同凡响的游戏。”

马斯克的这一表态也反映了他对时间管理和工作优先级的严格控制。尽管他承认《英雄联盟》的魅力，但他选择将时间和精力投入到他认为更有意义的事业中，如他的火箭事业。这一决定得到了许多玩家和公众的支持，他们认为马斯克的太空探索计划对于人类的发展和未来具有重要意义，值得他全力以赴。

（举报）