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REDMI K80 Pro影像对标小米15：除了徕卡 能给的都给了

2024-11-25 13:48 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 11月25日 消息:REDMI产品经理胡馨心宣布，从K80系列起，REDMI在光学、调教、算法方面进行了全面升级，尤其在K80Pro上实现了REDMI史上最高影像规格配置。胡馨心表示，K80Pro首次引入了与小米15相同的浮动长焦镜头，这在同档次产品中几乎是独一无二的。

胡馨心解释说，尽管市场上有些产品采用了潜望式长焦，能够实现较好的望远拍摄，但在近物拍摄方面表现稍逊。REDMI选择浮动长焦方案，是因为这种方案能够在远近不同的拍摄距离下都提供优秀的画质。

K80Pro提供了丰富的高品质输出焦段，配备了3颗高素质镜头，覆盖8个经典焦段，能够满足用户在日常和旅行中99%的拍摄需求。尽管K80系列没有采用徕卡品牌，但REDMI已经继承了小米集团高端的影像审美、调教能力和升级体验。

在K80Pro和标准版之间，REDMI做了明确的区分。Pro版本追求影像功能的全面配置，而标准版则在主摄和体验上与Pro保持一致，没有增加成本较高的浮动长焦配置，为对影像功能需求不高的用户提供了一个价格更低的选择。

通过这样的产品线布局，REDMI旨在满足不同用户群体的需求，同时保持产品的高性价比。

REDMI K80 Pro影像对标小米15 产品经理：除了徕卡 能给的都给了

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