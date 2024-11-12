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AI日报：百度世界2024大会发布文心iRAG和无代码“秒哒”；阿里开源Qwen2.5-Coder全系列；谷歌开源诺奖化学模型AlphaFold3

2024-11-12 15:41 · 稿源：站长之家

欢迎来到【AI日报】栏目!这里是你每天探索人工智能世界的指南，每天我们为你呈现AI领域的热点内容，聚焦开发者，助你洞悉技术趋势、了解创新AI产品应用。

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1、百度世界2024大会重磅发布文心 iRAG 和无代码工具 “秒哒”

在百度世界2024大会上，百度创始人李彦宏发布了文心 iRAG 技术和无代码工具 “秒哒”，引领AI应用新潮流。这两项技术的推出将极大地提升AI生成内容的实用性和开发效率，为创意产业带来革命性变革。李彦宏展示了技术应用的强大效果，预示着AI应用将进入崭新时代。

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【AiBase提要:】

🌟 文心 iRAG 技术解决了大模型生成图像的幻觉问题，提升了实用性。

💻 无代码工具 “秒哒” 允许用户通过自然语言实现复杂的应用开发，降低了技术门槛。

🤖 智能体将成为未来AI应用的主要形式，推动企业营销和服务的效率提升。

2、通义千问开源Qwen2.5-Coder全系列 代码能力追平 GPT-4o

通义千问团队最新开源Qwen2.5-Coder全系列，旨在推动Open Code LLMs的发展。该系列模型以强大、多样和实用性著称，其中Qwen2.5-Coder-32B-Instruct模型在代码能力上达到SOTA水平，与GPT-4o相当。开源的四个尺寸模型覆盖主流六个模型尺寸，满足不同开发者需求。

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【AiBase提要:】

🚀 Qwen2.5-Coder-32B-Instruct模型在代码能力达到SOTA水平，展现全面的能力，包括代码生成、修复和推理。

💡 Qwen2.5-Coder在多个代码生成基准测试中表现最佳，在Aider基准测试中达到73.7分，支持超过40种编程语言。

🔧 Qwen2.5-Coder-32B-Instruct在多编程语言的代码修复能力上表现出色，在MdEval基准测试中得分75.2，排名第一

详情链接:https://modelscope.cn/collections/Qwen25-Coder-9d375446e8f5814a

3、秘塔AI搜索上线专题功能 支持收藏、定制数据源

秘塔AI搜索推出全新的专题功能，允许用户上传资料至知识库，定制个人或专业领域的数据源，提升搜索效率和相关性。用户可创建专属搜索环境，增强搜索体验。API功能允许集成专题搜索能力到用户程序中，提供个性化和专业化搜索服务。

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【AiBase提要:】

🔍 用户可上传资料至知识库，定制个人或专业领域的数据源，提升搜索效率和相关性。

📚 用户可通过三种方式上传知识:AI搜索到的网页或文件、收藏满意的搜索结果，直接上传电脑中的资料。

🔗 秘塔AI搜索提供API功能，允许用户将专题搜索能力集成到自己的程序中，满足不同用户在学术研究和专业领域的需求。

4、谷歌DeepMind开源AlphaFold3:诺奖化学模型，助力药物研发!

谷歌DeepMind意外发布了AlphaFold3的源代码和模型权重，标志着科学发现和药物开发的重大进展。创造者获得2024年诺贝尔化学奖，表彰在蛋白质结构预测方面的贡献。AlphaFold3技术能力有质的飞跃，可建模蛋白质、DNA、RNA及小分子复杂相互作用，对药物发现和疾病治疗至关重要。

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【AiBase提要:】

🌟 AlphaFold3的发布将加速科学发现和药物开发。

🔬 新版本能建模复杂的分子相互作用，包括蛋白质、DNA、RNA和小分子。

📈 开源方式旨在平衡科学研究和商业利益，促进学术探索。

详情链接:https://github.com/google-deepmind/alphafold3

5、百度发布首款中文大模型AI眼镜:45克轻量设计，续航达56小时

百度在2024世界大会上首次亮相其最新AI硬件产品——小度AI眼镜，展现了百度在可穿戴设备领域的创新实力。这款产品轻量化设计，整机重量仅45克，配备16MP超广角摄像头，续航时间可达56小时。功能丰富，支持边走边问、卡路里识别、识物百科、视听翻译等实用功能。

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【AiBase提要:】

🔍 小度AI眼镜是全球首款搭载中文大模型的原生AI眼镜，展示了百度在AI硬件领域的创新实力。

📸 小度AI眼镜采用轻量化设计，整机重量仅45克，配备16MP超广角摄像头，续航时间长达56小时。

🔊 声学系统采用四麦克风阵列设计，功能丰富，支持边走边问、卡路里识别、识物百科、视听翻译等实用功能。

6、无需顶级显卡，Meissonic 让你轻松生成媲美 SDXL 的高清大图!

Meissonic 是一款颠覆性的图像生成模型，通过一系列架构创新和优化策略，将非自回归掩码图像建模技术提升到与顶级扩散模型相媲美的水平。其性能和效率得到显著提高，仅有10亿参数就能生成高质量的1024×1024分辨率图像，且在消费级 GPU 上运行流畅。Meissonic在训练过程中分阶段优化，通过定量和定性指标评估，展现出优越的性能和效率。同时，在零样本图像到图像编辑方面也表现出色。

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【AiBase提要:】

⚙️ 架构创新和优化策略提升非自回归掩码图像建模技术水平

💡10亿参数生成1024×1024高质量图像，性能优越

🔗 Meissonic在训练过程中分阶段优化，表现出色

详情链接:https://github.com/viiika/Meissonic

7、AI换头技术CHANGER:参考头像照片与目标身体无缝集成

CHANGER 是一种新型头部融合管道，旨在解决数字内容创作中的头部合成问题。该技术通过色键技术和 H2增强，实现高保真背景和头部融合效果。研究表明，CHANGER 的表现超过了现有的主流合成技术，适用于多种工业应用。

【AiBase提要:】

🌟 CHANGER 提供高保真的头部合成解决方案，解决了头部形状和发型结构差异导致的合成边界不自然问题。

🔧 CHANGER 采用色键技术和 H2增强技术，实现无伪影的背景生成和模拟各种头部形状和发型。

📈 CHANGER 在定量和定性评估结果中超越现有技术，展现出工业级的高保真合成效果。

详情链接:https://hahminlew.github.io/changer/

8、想让机器人更智能？清华团队发现机器人学习速成秘诀

这篇文章讨论了清华大学研究团队最近发表的论文，探讨了机器人模仿学习中的数据规模化规律，提出了高效的数据收集策略，使得机器人能够在新环境和新物体上实现约90%的成功率。研究结果表明数据规模化规律对机器人学习至关重要，为实现通用机器人解决复杂问题提供了新思路。

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【AiBase提要:】

🔍 机器人学习速成秘诀:清华团队提出高效数据收集策略，实现90%成功率。

📊 数据规模化规律:幂律关系影响机器人泛化能力。

💡 高效数据收集策略:在多样环境中收集数据，每个环境一个物体，训练强泛化能力策略。

详情链接:https://arxiv.org/pdf/2410.18647

9、AI 品牌命名神器Namify AI

作为一款AI品牌命名工具，Namify AI为企业提供了简化品牌命名过程的解决方案。通过智能生成品牌名称、自动商标和域名检查以及免费徽标生成支持，帮助企业快速找到合适的品牌名称并确保其合法性和可用性。Namify AI的出现为企业提供了创新的品牌命名方法，提升了效率，同时助力品牌推广和形象塑造。

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【AiBase提要:】

🌟 AI 工具简化品牌命名: Namify AI通过智能生成品牌名称，帮助企业快速找到合适的选项。

🔍 自动商标和域名检查: 工具能自动检查商标及域名的可用性，确保品牌名称的合法性。

🎨 免费徽标生成支持: Namify AI提供免费徽标选项，助力企业的品牌推广和形象塑造。

详情链接:https://namify.tech/

10、马斯克有望入驻白宫?请愿书呼吁特朗普任命其为AI顾问!

马斯克作为人工智能领域的重要人物，受到了一个名为“负责任创新美国”的团体的请愿，呼吁特朗普任命他为白宫人工智能特别顾问。这一举动引发了关于人工智能安全性、监管和责任的讨论。

【AiBase提要:】

🌟 马斯克被提名为白宫人工智能特别顾问，强调其在安全和技术发展方面的贡献。

📈 马斯克在特斯拉和新创公司 xAI 的参与凸显其在人工智能革命中的重要角色。

⚖️ 马斯克支持的加州法案被否决，引发对大型科技公司的监管和责任问题的讨论。

11.百度文心大模型日调用量突破15亿，半年增长超7.5倍

在2024百度世界大会上，百度创始人李彦宏宣布，文心大模型的日均调用量已超过15亿次，过去半年增长超过7.5倍。这一成绩标志着百度在人工智能领域的快速发展和技术应用的广泛前景，李彦宏曾预测若能在一年内达到20亿次，将进一步巩固百度的行业地位。

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【AiBase提要:】

🚀 文心大模型的日均调用量已突破15亿次，显示出强劲的市场需求。

📈 在过去半年内，文心大模型的调用量增长超过7.5倍。

🧠 李彦宏预测若日调用量达到20亿次，将进一步巩固百度在人工智能领域的竞争优势。

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