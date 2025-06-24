三星Galaxy Z Fold7、Flip7折叠屏手机发布会定档7月9日

站长之家（ChinaZ.com）6月24日 消息:今日，三星正式对外公布，Galaxy全球新品发布会将于7月9日22:00盛大举行。届时，三星首款以轻薄为主打的折叠屏旗舰机型将正式与公众见面。按照三星以往的发布惯例，此次发布会预计至少会推出两款新机，分别为Galaxy Z Fold7和Galaxy Z Flip7。

先来看Galaxy Z Fold7，这款手机主打超轻薄设计。据相关爆料，其展开状态下厚度约为3.9mm，折叠后厚度在8.9mm左右。Galaxy Z Fold7采用8.2英寸内屏和6.5英寸外屏，内屏运用了屏下摄像头技术，实现了无开孔的视觉效果。在核心配置方面，它搭载了4.47GHz高频版高通骁龙8至尊版芯片，并配备12GB内存和Adreno830GPU，性能表现值得期待。

另一款新机Galaxy Z Flip7同样亮点十足。它首次采用“全面屏”方案，类似小米MIX Flip的设计，除了摄像头和闪光灯挖孔区域外，其余部分均为屏幕，用户可在外屏上完成大部分操作。该机展开状态下的三围尺寸为166.6×75.2×6.9毫米，包含摄像头凸起的厚度为9.1毫米。其外屏尺寸扩大至3.6英寸，内屏尺寸扩大至6.8英寸，相比前代Galaxy Z Flip6的外屏尺寸3.4英寸和内屏尺寸6.7英寸，有了明显提升。

值得一提的是，Galaxy Z Flip7有可能首发搭载三星Exynos2500旗舰SoC。这款芯片采用3nm GAA制程，CPU采用全新10核（1+2+5+2）架构，由1颗3.3GHz Cortex-X925、2颗2.75GHz Cortex-A725、5颗2.36GHz Cortex-A725和2颗1.8GHz Cortex-A520组成。

（举报）