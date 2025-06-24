首页 > 原创 > 关键词  > 三星最新资讯  > 正文

三星Galaxy Z Fold7、Flip7折叠屏手机发布会定档7月9日

2025-06-24 08:16 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）6月24日 消息:今日，三星正式对外公布，Galaxy全球新品发布会将于7月9日22:00盛大举行。届时，三星首款以轻薄为主打的折叠屏旗舰机型将正式与公众见面。按照三星以往的发布惯例，此次发布会预计至少会推出两款新机，分别为Galaxy Z Fold7和Galaxy Z Flip7

三星最轻薄折叠屏来了！Galaxy Z Fold7/Flip7 发布会定档 7 月 9 日

先来看Galaxy Z Fold7，这款手机主打超轻薄设计。据相关爆料，其展开状态下厚度约为3.9mm，折叠后厚度在8.9mm左右。Galaxy Z Fold7采用8.2英寸内屏和6.5英寸外屏，内屏运用了屏下摄像头技术，实现了无开孔的视觉效果。在核心配置方面，它搭载了4.47GHz高频版高通骁龙8至尊版芯片，并配备12GB内存和Adreno830GPU，性能表现值得期待。

另一款新机Galaxy Z Flip7同样亮点十足。它首次采用“全面屏”方案，类似小米MIX Flip的设计，除了摄像头和闪光灯挖孔区域外，其余部分均为屏幕，用户可在外屏上完成大部分操作。该机展开状态下的三围尺寸为166.6×75.2×6.9毫米，包含摄像头凸起的厚度为9.1毫米。其外屏尺寸扩大至3.6英寸，内屏尺寸扩大至6.8英寸，相比前代Galaxy Z Flip6的外屏尺寸3.4英寸和内屏尺寸6.7英寸，有了明显提升。

值得一提的是，Galaxy Z Flip7有可能首发搭载三星Exynos2500旗舰SoC。这款芯片采用3nm GAA制程，CPU采用全新10核（1+2+5+2）架构，由1颗3.3GHz Cortex-X925、2颗2.75GHz Cortex-A725、5颗2.36GHz Cortex-A725和2颗1.8GHz Cortex-A520组成。

举报

  • 相关推荐
关键词：

  • vivo X Fold5折叠屏手机6月25日发布 多项升级引关注

    近日，vivo官方宣布全新折叠屏手机X Fold5将于6月25日正式发布，新机宣传语为“更轻了，更强了”，引发了众多消费者的关注。 今日，数码博主“数码闲聊站”透露了该机的部分参数信息。相较于前代产品，X Fold5在轻薄度上有了显著提升，大杯版本轻薄了约20g/2mm，重量约为216g，厚度约为9.2mm，堪称史上最轻的大折叠屏手机。

    ​vivo ​X ​Fold5

  • 三星Galaxy Z系列新纪元：纤薄轻盈，持久耐用

    三星基于用户需求持续创新，2019年推出首款Galaxy Fold折叠屏手机，开创了智能手机新形态。通过融合便携性与平板生产力，颠覆传统认知。三星从其他工业领域汲取灵感，研发耐用铰链技术和柔性屏幕，深度整合创造力与生产力，解锁移动设备更多可能性。新一代Galaxy Z系列将更轻薄耐用，带来更流畅的多任务处理和沉浸式内容创作体验。折叠屏手机正突破边界，即将迎来更纤薄轻盈、质感出众的新里程碑，令人期待的Ultra体验也将在折叠屏上展开。

    ​智能手机 ​三星 ​折叠屏

  • 618返场活动进行中 盘点值得关注的三星Galaxy手机

    618购物节后，三星商城推出返场活动，多款旗舰机型值得关注。Galaxy S25系列搭载骁龙8至臻版移动平台，AI功能全面进化，支持即时简报、语音指令、多截图等智能操作；S25 Edge以5.8mm厚度成为最轻薄旗舰，兼具2亿像素主摄和IP68防护；折叠屏系列中，Z Fold6配备7.6英寸内屏和S Pen，提升移动办公效率，Z Flip6则以3.4英寸外屏和立式拍摄吸引时尚用户。目前618返场优惠持续，是入手心仪机型的好时机。

    ​618盛典 ​电商返场活动 ​三星Galaxy

  • 618「星」品来袭 三星Galaxy穿戴产品演绎简约新风尚

    今年夏天简约主义回归，三星Galaxy Buds3系列耳机和Galaxy Ring智能戒指成为618热门搭配。简约不等于简单，而是对细节的极致追求。Galaxy Ring采用极简线条设计，钛金属机身轻巧耐用，具备10ATM防水性能，内置传感器可监测睡眠、运动等健康数据。Buds3系列采用刀锋设计，配备11mm扬声器和增强振膜，Pro版更搭载双路扬声器系统，支持自适应降噪。两款产品将实用功能与简约美学完美结合，既能提升日常穿搭质感，又能满足健康监测需求，是夏日时尚与科技的理想之选。

    ​简约主义 ​夏季时尚 ​精致配饰

  • 无惧极端环境 真实故事讲述三星Galaxy S系列的超强耐用性

    三星Galaxy S23 Ultra在北极极端环境中展现惊人耐用性。瑞典荒野向导Mikael Krekula在结冰河面测试设备时，手机意外掉入3米深的冰河。经过5小时打捞后，手机不仅完好无损，还能正常使用，甚至显示有3个未接来电。这款IP68防护等级旗舰机在远超官方认证标准的极端条件下，仍保持导航、拍摄等核心功能正常运作。Mikael表示，作为北极向导，手机是其工作中不可或缺的伙伴，这次意外充分验证了Galaxy S系列卓越的耐用品质。

    ​三星Galaxy ​S系列 ​Galaxy

  • 三星Galaxy VS 苹果iPhone：谁家用户谁赚得更多？

    数据显示，在高收入和低收入区间，忠实 iPhone 用户的占比都高于 Galaxy 用户。而在中等收入层级，三星 Galaxy 的忠实用户比例则更高……

    ​三星用户 ​iPhone用户 ​三星Galaxy

  • 三星Galaxy A56 5G：用创新AI体验打造多元便捷生活

    文章介绍了三星Galaxy A56 5G手机如何通过AI技术提升用户体验。该手机搭载超慧智能平台，配备升级版Bixby语音助手，支持多模态感知和跨应用执行能力，能识别图像、文档并调用多个应用程序完成任务。其"即圈即搜"功能可智能识别屏幕内容并提供后续操作选项，还新增音乐识别功能。旅行时，实时视频聊天模式可识别地标建筑并讲解背景故事。影像系统提供智能编辑工具，可去除照片干扰元素、优化合影表情，支持自定义滤镜。AI多截图功能可快速创建GIF动图分享精彩瞬间。这些创新功能使手机成为用户生活的高效智能伴侣。目前618期间购买可享更多优惠。

    ​科技进步 ​日常生活 ​手机重要性

  • 三星Galaxy S25 Edge：以极致纤薄 定义旗舰手机科技美学

    三星Galaxy S25 Edge以5.8毫米超薄机身重新定义旗舰手机标准，在163克轻盈设计中融入骁龙8 Gen4移动平台和2亿像素主摄，实现性能与便携的完美平衡。通过钛合金边框和康宁大猩猩玻璃2提升耐用性，配合"镂空结构"散热设计，确保旗舰级性能稳定输出。2亿像素主摄采用重构对焦模组，厚度减少10%，支持8K视频录制。深度整合Galaxy AI技术，提供跨应用智能体验。该机以系统性工程创新突破轻薄与性能的矛盾，为行业树立新标杆，展现三星对未来手机形态的前瞻探索。

    ​智能手机 ​三星Galaxy ​S25Edge

  • 创新不止步 三星Galaxy系列引领智能手机市场迈向新阶段

    2025年第一季度全球智能手机市场报告显示，三星以20%市场份额重夺全球第一宝座。尽管行业整体出货量未达预期，但同比增长3%。Galaxy S25系列凭借AI技术、专业影像和强悍性能成为市场亮点，其中S25 Ultra跻身全球畅销机型TOP10。全新加入的S25 Edge以5.8mm超薄机身和旗舰配置展现创新实力。折叠屏领域，Z Fold6通过"AI+大屏+S Pen"组合提升生产力，Z Flip6则以时尚设计吸引年轻用户。三星通过覆盖多元消费群体的产品矩阵，持续践行"以人为本"的创新理念，在AI交互、影像系统、工业设计等核心领域保持领先优势，巩固其全球智能手机领导地位。

    ​智能手机 ​市场调查 ​三星Galaxy

  • 高考落幕 新程启航 三星Galaxy系列助你开启智慧大学生活

    2025年高考结束后，三星Galaxy系列手机成为准大学生的理想选择。Galaxy S25系列搭载新一代Galaxy AI，配备6.2/6.7英寸AMOLED屏幕和2亿像素主摄，支持120Hz刷新率，兼具学习与娱乐功能。S25 Edge以5.8毫米超薄机身和163克重量重新定义旗舰标准。折叠屏Z Flip6采用6.7英寸主屏+3.4英寸外屏设计，支持立式自由拍摄。性价比机型A56 5G配备5000mAh电池和AI影像功能，提供6年系统更新保障。全系产品覆盖不同需求，助力新生开启大学生活。

    ​高考完结 ​大学生活 ​智能手机

热文

  • 3 天
  • 7天

站长商机

广告

商务合作 侵权投诉 广告服务 版权声明 招聘

©CopyRight 2002-2020 CHINAZ.COM