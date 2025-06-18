雷军官宣YU7样车到店：月底正式发布

站长之家（ChinaZ.com）6月18日 消息:今早，小米创办人、董事长兼CEO雷军在微博发布重要消息，强调小米YU7将于本月底正式发布，且样车已陆续抵达门店。

从外观设计来看，YU7采用轿跑SUV样式，并非SU7的简单拉高版本，而是经过了重新设计，定位为豪华高性能SUV。它定位于中大型SUV，整车尺寸遵循532标准，长宽高分别为499919961600mm，轴距达3000mm。

在外观细节方面，YU7亮点颇多。它拥有镂空水滴大灯，造型凌厉，同级中唯一嵌入贯穿式风道，光环尾灯简洁立体，辨识度极高。此外，车辆配备电动内翻门把手，当用户靠近时，门把手会自动内翻，关门时则自动闭合。

为提升性能，小米对YU7进行了全车40多处的风阻优化，使其风阻系数仅为0.245Cd。这一优化成果显著，相比优化前，车辆的CLTC续航增加了59km。

在动力和续航配置上，小米YU7共推出三个版本。单电机后驱的YU7标准版定位为超长续航后驱车型，配备96.3kWh磷酸铁锂电池，CLTC续航里程高达835km，在中大型纯电SUV中续航能力位居前列。双电机四驱的YU7Pro和双电机高性能四驱的YU7Max同样值得关注，其中YU7Max搭载101.7kWh三元锂电池，CLTC续航里程为760km，0-100km/h加速仅需3.23秒，最高时速可达253km/h，实现了续航与动力的良好兼顾。

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