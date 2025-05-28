真我GT7阿斯顿马丁F1限量国行版明天发布

站长之家(ChinaZ.com) 5月28日 消息:日前，真我GT7阿斯顿马丁F1限量版于海外市场率先亮相，这款手机作为全球首款阿斯顿马丁沙特阿美F1车队联名机型，一经发布便引发了科技与汽车爱好者的关注。而就在近日，真我官方正式宣布，真我GT7阿斯顿马丁F1限量版将于明天在国内市场正式发布。

真我realme副总裁、全球营销总裁、中国区总裁徐起在相关宣传中表示，真我GT7阿斯顿马丁F1限量版不仅仅是一部手机，它承载着真我对速度和性能的坚定承诺，同时也彰显了品牌对完美设计的不懈追求。

从产品细节来看，真我GT7阿斯顿马丁F1限量版在包装设计上独具匠心，采用了礼盒形式，整体包装运用了阿斯顿马丁标志性的绿色，极具辨识度。礼盒内还附赠了多种定制配件，如保护壳和定制卡针等，为用户带来全方位的定制化体验。

手机机身同样延续了标志性的绿色设计，背部印有阿斯顿马丁F1车队的经典标识，将科技与汽车元素完美融合，展现出独特的魅力。

值得一提的是，国际版真我GT7阿斯顿马丁F1限定版搭载的是天玑9400e处理器，而国行版真我GT7则配备的是天玑9400处理器。基于此，有推测认为此次即将发布的真我GT7阿斯顿马丁F1限量版国行版，很可能会同步真我GT7的配置，采用天玑9400处理器。

在具体规格方面，真我GT7本身就拥有出色的配置。它采用了京东方144Hz1.5K窄边框直屏，能够为用户带来流畅且清晰的视觉体验;搭载联发科天玑9400芯片，保证了手机的强劲性能;后置主摄采用索尼IMX896，具备出色的拍照能力;电池容量高达7200mAh，并支持100W光速秒充，有效解决了用户的续航焦虑。随着真我GT7阿斯顿马丁F1限量版国行版发布日期的临近，其具体表现值得期待。

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