OPPO开放式耳机Enco Clip官宣5月15日发布

站长之家(ChinaZ.com) 5月7日 消息:今日，OPPO官方宣布首款开放式耳机OPPO Enco Clip将于5月15日正式发布。这款产品以轻量化设计和运动场景适配为核心卖点，主打无感佩戴体验与超清音质表现，官方宣称单次充电可实现9.5小时连续播放。

根据OPPO商城页面信息，OPPO Enco Clip推出星岩灰、珠光海两款配色，其中珠光海版本支持免费镌刻孙颖莎限定图案，包括球拍元素、运动员卡通线稿及签名等定制化设计。该耳机已确认由乒乓球运动员孙颖莎代言，其产品页面显示，耳机采用非入耳式“小豆夹”结构，用户可直接夹于耳廓使用，无需区分左右耳，单耳重量仅5.8克，官方强调佩戴时“近乎无感”。

技术细节方面，数码博主披露该耳机连接桥采用镍钛合金记忆金属支撑，外层覆盖TPU材质，兼顾柔韧性与耐用性。不过，OPPO尚未公布其具体硬件参数，包括音频解码方案、降噪功能及防水等级等核心配置。

市场定位上，OPPO Enco Clip或与同类耳夹式耳机形成竞争。目前，华为FreeClip耳夹耳机定价1199元，荣耀亲选LCHSE耳夹式耳机售价389元，而OPPO新品的最终售价尚待发布会上揭晓。

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