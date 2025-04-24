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雷军每天免费送五千顶的帽子价值129元

2025-04-24 08:20 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）4月24日 消息:两年一届的上海国际汽车工业展览会在国家会展中心（上海）正式启幕。本届车展自4月23日持续至5月2日，其中23日、24日为媒体开放日，25日至26日面向专业观众，27日起向公众开放。作为全球汽车行业盛会，本届展会规模创下历史新高，吸引来自26个国家和地区的近千家企业参展，展出总面积突破36万平方米。

展会现场，小米集团创始人雷军在社交平台发布动态，向到访小米展台的观众致谢，并邀请领取到纪念礼物的观众在评论区分享照片。随后，雷军在评论区亲自宣布:“车展期间，小米每日将送出5000顶定制棒球帽。”该消息迅速引发粉丝热议，不少现场观众晒出实物照片，有人展示印有“SU7”标识的白色棒球帽，更有粉丝直接佩戴帽子拍摄创意合影。

Xiaomi小米 SU7 Ultra、小米汽车

此前，小米汽车官方账号曾发布预告，称媒体日首日观众热情高涨，每日限量5000顶的棒球帽已发放完毕。

据知情人士透露，这款由雷军力荐的“闪电黄”经典款棒球帽定价129元，此前曾与不锈钢直饮杯、小米SU7Ultra车型同步在小米汽车APP开启预售。

作为科技企业跨界造车的代表，小米展台的互动活动成为车展首日亮点之一，其通过限量周边吸引年轻消费群体的策略，展现出科技品牌在汽车领域的独特营销思路。

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