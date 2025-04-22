当事人回应刘强东给自己送外卖：倍感荣幸

站长之家(ChinaZ.com) 4月22日 消息:近日，社交平台上一则特殊的动态引发关注。有网友于当晚在小红书发布图文，画面中京东创始人刘强东身着京东外卖骑手制服，手持外卖餐盒，与该网友并肩而立，疑似以骑手身份参与京东外卖一线配送工作。

该网友在配文中兴奋写道:“接到东哥亲自配送的第一单外卖，倍感荣幸，也算体验过千亿身家大佬的专属服务了!”文字间难掩激动之情，迅速引发网友热议。

针对此消息，京东官方迅速作出回应，确认刘强东确实以骑手身份参与配送，并表示:“感谢社会各界对京东外卖的持续关注与支持。”这一回应证实了事件的真实性，也让公众对京东外卖的服务模式产生更多联想。

京东外卖自今年2月11日正式上线以来，业务拓展迅速。截至3月，其服务范围已覆盖全国126个城市，入驻品质堂食餐厅门店数量突破30万家，展现出强劲的市场竞争力。

在服务升级方面，京东外卖率先推出行业创新举措。自3月1日起，平台开始为全职骑手缴纳五险一金，并为兼职骑手提供意外险和健康医疗险，成为行业内首个全面保障骑手权益的平台。这一举措不仅提升了骑手群体的职业安全感，也为行业规范化发展树立了标杆。

此次刘强东亲自参与一线配送，既展现了企业高层对业务的深度参与，也凸显了京东外卖在服务质量与员工关怀上的双重投入。随着平台服务的持续优化，京东外卖或将为消费者带来更多惊喜体验。

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