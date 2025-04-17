苹果公司全球碳排放量已减少超60%

站长之家（ChinaZ.com）4月17日 消息:近日，苹果公司首席执行官蒂姆·库克在其个人微博发布消息，透露苹果五年前立下目标，即到2030年实现全业务碳中和。如今，这一目标进展有了新的里程碑——苹果公司全球碳排放量已成功减少超过60%，同时再生材料使用比例与可再生能源利用率均创下历史新高。

消息一经发布，迅速在网络上引发热议。众多网友在评论区积极互动，其中不乏有网友以幽默方式提出“索要充电头”的诉求。有网友指出，尽管苹果在环保方面取得显著成效，但第三方厂商生产的充电头数量持续增加，全球范围内充电头总量并未因此减少。

回顾过往，自iPhone12系列起，苹果便取消了手机包装内标配的充电器与耳机。苹果官方解释称，此举旨在减少闲置配件的生产，转而提供更实用的USB-C转闪电快充连接线。这一调整不仅使产品包装体积缩小，还提升了运输效率，从而降低了货运过程中的碳排放。同时，苹果积极推动供应链合作伙伴采用可再生能源，预计每年可减少碳排放量超过200万吨。

苹果公司曾公开承诺，致力于在2030年前实现整个业务体系、生产供应链及产品全生命周期的碳中和目标。这一承诺意味着，到2030年，每售出一部苹果设备，都将实现零气候影响，彰显了苹果在可持续发展道路上的坚定决心。

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