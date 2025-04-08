AI日报：阿里新模型Qwen3即将来袭；GitHub开源MCP服务器；Runway发布Gen-4 Turbo

欢迎来到【AI日报】栏目!这里是你每天探索人工智能世界的指南，每天我们为你呈现AI领域的热点内容，聚焦开发者，助你洞悉技术趋势、了解创新AI产品应用。

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1、Qwen3即将来袭:阿里云新模型相关支持已正式合并至vLLM代码库

阿里云的Qwen3模型即将发布，标志着其在AI领域的又一重要进展。Qwen3将包括不同版本，尤其是Qwen3-8B和Qwen3-MoE-15B-A2B，后者采用混合专家架构，具有高效的性能与能效比。vLLM的支持将使得开发者能更轻松地部署这一模型，进一步推动阿里云在开源AI生态中的影响力。

【AiBase提要:】 🌟 Qwen3模型即将发布，包含多个版本以满足不同需求。 ⚙️ Qwen3-MoE-15B-A2B采用混合专家架构，提升性能与能效比。 📈 vLLM的支持将简化Qwen3的部署，推动阿里云的AI生态发展。

2、Runway发布Gen-4Turbo:AI视频生成速度再创新高

Runway最近推出的Gen-4Turbo模型在AI视频生成领域实现了显著的技术突破，生成速度大幅提升，10秒视频的生成时间缩短至仅30秒。这一进展不仅提高了创作效率，还巩固了Runway在生成式AI领域的领先地位。Gen-4Turbo的推出标志着AI视频生成技术进入新阶段。

【AiBase提要:】 ⚡️ Gen-4Turbo模型在生成速度上实现重大突破，10秒视频生成时间缩短至30秒。 🎨 该模型延续了Gen-4系列的图像到视频生成优势，同时在速度和动态表现上进行了优化。 🔍 业内专家认为，Gen-4Turbo的推出将推动AI视频生成技术的数字化转型，并带来更高效的创作工具。

3、GitHub 官方开源 MCP 服务器，支持无缝集成 GitHub API

GitHub 最近开源了一款全新的 MCP 服务器，旨在与 GitHub API 实现无缝集成，提升开发者的工作流效率。该服务器是由 GitHub 和 Anthropic 联合开发，采用 Go 语言重写，功能更加强大且易于使用。它不仅保留了旧版的所有功能，还新增了对自动化 GitHub 工作流的支持，能够从 GitHub 仓库中提取问题和信息。

【AiBase提要:】 🛠️ 新的 MCP 服务器由 GitHub 和 Anthropic 联合开发，采用 Go 语言重写，功能更强大且易用。 🔗 该服务器支持自动化 GitHub 工作流，能够从 GitHub 仓库中提取问题和信息，提升工作效率。 🌐 MCP 生态日益完善，开发者对其潜力充满期待，未来应用场景有望进一步扩展。 详情链接:https://github.com/github/github-mcp-server

4、国产AI崛起!17亿参数开源图像模型HiDream-I1横空出世

HiDream-I1是一款由HiDream-ai团队开发的国产开源图像生成模型，凭借17亿参数的强大技术背景，展现出色彩还原、边缘处理和构图完整性等方面的优异表现。该模型基于扩散模型技术，能够将文本描述转化为高质量图像，且操作简便，降低了使用门槛。

【AiBase提要:】 🎨 HiDream-I1是国产开源图像生成模型，拥有17亿参数，表现出色。 ⚙️ 该模型基于扩散模型技术，能将文本描述转化为高质量图像，操作简便。 🌍 HiDream-I1在国际舞台上有潜力与顶尖技术竞争，推动AI图像生成技术的发展。 详情链接:https://top.aibase.com/tool/hidream-i1

5、阿里国际重磅招聘 AI 人才:80% 岗位聚焦人工智能领域

阿里国际在2026届校园招聘中将大幅增加对人工智能人才的招聘，AI相关职位比例高达80%。这一举措与其在AI领域的持续投资密切相关，涵盖多个关键领域，如AI算法和产品经理。同时，阿里国际推出了“Bravo102”计划，打破传统招聘模式，允许候选人自主选择项目和团队，展现了对高端AI人才的强烈需求和开放态度。

【AiBase提要:】 🚀 招聘中AI相关职位比例高达80%，覆盖多个关键领域。 🌍 推出全球首个外贸领域AI搜索引擎Accio，实现电商平台智能化升级。 🎓 创新“Bravo102”计划，允许候选人自主选择项目和团队，展现开放态度。

6、亚马逊 AI 视频模型 Nova Reel 升级:可生成长达两分钟的视频片段

亚马逊最近对其AI视频生成模型Nova Reel进行了重要升级，推出了Nova Reel1.1版本。新版本不仅支持生成长达两分钟的视频，还允许用户创建多镜头视频，确保各镜头之间的风格一致。用户可以通过提供最多4000个字符的提示生成6秒镜头的视频，并在新引入的Multishot Manual模式下，提供图像和文本提示以优化镜头构图。

【AiBase提要:】 🎥 Nova Reel1.1版可以生成长达两分钟的视频，并支持多镜头制作。 📊 用户可提供长达4000字符的提示，生成6秒镜头视频，最多20个镜头。 ⚖️ 亚马逊对训练数据来源的保密引发了关于版权和知识产权的讨论。 详情链接:https://aws.amazon.com/cn/blogs/aws/amazon-nova-reel-1-1-featuring-up-to-2-minutes-multi-shot-videos/

7、夸克AI加持!阿里智能AI眼镜或于2025年底发布

阿里巴巴正式启动AI智能眼镜项目，旨在推出超越Ray-Ban Meta的智能眼镜，预计于2025年底发布。该项目由天猫精灵团队主导，采用高通AR1芯片和恒玄BES2800双芯片架构，优化功耗和续航。眼镜将深度整合阿里AI旗舰应用“夸克”，提供AI对话和任务执行等功能。

【AiBase提要:】 🛠️ 阿里巴巴加速招聘团队，推进AI智能眼镜项目，目标超越Ray-Ban Meta的产品。 🔍 眼镜将采用高通AR1芯片与恒玄BES2800双系统架构，优化功耗与续航表现。 📱 AI+AR版本优先，搭载表面浮雕光栅衍射光波导技术，提升显示效果。

8、ElevenLabs推出MCP服务器:AI语音能力无缝整合到智能助手

ElevenLabs最新推出的MCP服务器为AI生态系统带来了显著的升级，允许用户通过简单的文本提示，让AI助手直接访问其完整的音频平台能力。MCP服务器不仅简化了API调用流程，还支持多种核心功能，如文字转语音、语音克隆和会话式AI等。特别是其语音代理功能，可以执行外拨电话任务，进一步增强了AI助手的实用性和互动性。

【AiBase提要:】 🔗 MCP服务器作为桥梁，连接了ElevenLabs的音频技术与用户日常AI工具。 🎤 提供统一的语音服务接口，简化了API调用流程，支持多种音频处理功能。 📞 支持启动语音代理，执行外拨电话任务，提升AI助手的实用性。

9、Cloudflare 发布 Node.js 生态 Agents 开发包，助力 AI 代理开发

Cloudflare 最近推出了一款面向 Node.js 生态的 Agents 开发包，旨在为开发者提供全面的 AI 代理开发基础设施。该开发包集成了工作流引擎、工具集成框架和多代理协作平台等核心功能，简化了 AI 代理的构建与部署流程。通过这一工具，开发者可以轻松实现自动化任务执行和多工具协同，提升开发效率。

【AiBase提要:】 🚀 集成多项核心功能，包括工作流引擎、工具集成框架和状态持久化支持。 🤖 旨在简化 AI 代理的构建与部署流程，提升开发效率。 🎥 官网提供动画演示，直观展示生成式 AI 和 Agentic 模式的区别。 详情链接:https://agents.cloudflare.com/

10、PokemonGym:AI玩宝可梦Red，Claude仅用450步征服

PokemonGym是一个创新的AI评估平台，专注于经典游戏《宝可梦Red》。它通过服务器-客户端架构，允许开发者训练和测试AI代理在游戏中的表现。核心功能包括AI自主探索、与人类玩家的对比、以及强大的状态管理功能。值得注意的是，Claude大语言模型驱动的演示代理在仅450步操作后成功捕捉了第一只宝可梦。

【AiBase提要:】 🕹️ PokemonGym是一个专为评估AI在《宝可梦Red》中表现的平台，支持多种AI算法的训练和测试。 🤖 由Claude大语言模型驱动的演示代理在450步内成功捕捉宝可梦，展现了AI在游戏中的高效性。 🌟 该平台不仅为AI研究提供了评估工具，还可能推动游戏AI的未来发展，超越人类玩家的潜力。 详情链接:https://top.aibase.com/tool/pokemongym

11、Sync Labs 发布 Lipsync-2:全球首个零-shot的嘴型同步模型

Sync Labs 最新推出的 Lipsync-2是全球首个零-shot嘴型同步模型，能够在不进行额外训练的情况下，保留演讲者的独特风格。这项技术在真实感、表现力和控制力上都有显著提升，适用于多种内容创作场景。Lipsync-2引入的温度参数控制功能，允许用户根据需求调节嘴型同步效果，展现出更大的灵活性和创造性。

【AiBase提要:】 🆕 Lipsync-2是全球首个零-shot嘴型同步模型，无需额外训练即可保留演讲者风格。 🎨 新增的温度参数控制功能允许用户调节嘴型同步的表现程度，适应不同场景需求。 🌍 该技术在多语言教育和内容创作中展现出巨大潜力，推动视频翻译和角色重新动画化。

12、谷歌推全新AI安全模型Sec-Gemini v1，秒级洞悉网络攻击根源

谷歌在其官方安全博客上推出了Sec-Gemini v1，这是一款创新的实验性人工智能模型，旨在增强网络安全领域的防御能力。该模型通过结合先进的推理能力和实时网络安全知识，显著提升了安全运营流程的效率。谷歌强调，Sec-Gemini v1不仅在威胁分析和漏洞理解方面表现突出，还通过与多种数据源的深度整合。

【AiBase提要:】 🔍 Sec-Gemini v1是一款新型AI模型，旨在改善网络安全防御，帮助防御者应对攻防不对称的挑战。 ⚡ 该模型结合了先进的推理能力和实时安全知识，提升了事件根本原因分析和威胁分析的效率。 🤝 谷歌鼓励网络安全社区合作，Sec-Gemini v1目前以免费形式提供给选定组织和专业人士，用于研究目的。 详情链接:https://security.googleblog.com/2025/04/google-launches-sec-gemini-v1-new.html

13、英伟达完成收购 Lepton AI，阿里前副总裁贾扬清携团队加盟

英伟达近期完成了对初创公司Lepton AI的收购，后者由知名AI专家贾扬清创办。Lepton AI专注于为初创企业提供云端AI基础设施，尤其在GPU服务器租赁和AI软件开发方面展现出潜力。此次收购不仅增强了英伟达在AI市场的竞争力，也为Lepton AI提供了更广阔的发展平台，显示出当前AI行业并购的热潮和巨头对技术与人才的渴求。

【AiBase提要:】 💼 Lepton AI由阿里前副总裁贾扬清创立，专注于云端AI基础设施。 🚀 英伟达收购Lepton AI被视为其在AI生态布局中的重要一步，增强了市场竞争力。 💡 收购为Lepton AI提供了更广阔的发展平台，助力AI基础设施的创新。

14、酷狗音乐与DeepSeek达成深度合作

酷狗音乐与人工智能公司DeepSeek达成战略合作，推出四大AI功能模块，全面重塑音乐消费体验。这一合作通过大模型技术的系统性应用，使酷狗音乐从传统的工具型应用转变为智慧化娱乐中枢。新推出的AI听歌报告能够精准识别用户音乐偏好，场景推荐系统和智能歌单管家提升了用户创作效率。

【AiBase提要:】 🎵 酷狗音乐与DeepSeek合作推出四大AI功能模块，重塑音乐消费体验。 📊 新版“AI听歌报告”提供个性化音乐分析与社交分享功能。 🎨 智能歌单管家通过AI提升用户创作效率和美学体验。

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