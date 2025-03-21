海尔周云杰发条微博 关注是雷军

站长之家（ChinaZ.com）3月21日 消息:近日，海尔集团董事局主席、CEO周云杰宣布正式回归微博平台，与广大网友进行更直接的互动。在全国两会期间，周云杰作为企业代表走上了代表通道，分享了中国企业创新发展的故事，展现了中国品牌不断超越自我的信心。然而，让他意想不到的是，在与小米集团创始人雷军一同候场时的一个表情，竟然在网络上意外走红，引发了广泛讨论。

对于这次意外的“出圈”，周云杰表示诚惶诚恐。他认为，这次经历的最大收获，并非让网友认识了他个人，而是让海尔品牌更加深入人心，拉近了海尔与消费者之间的距离。周云杰感谢网友们的鼓励和支持，正是这些声音，让他有勇气走上微博、抖音、微信视频号、小红书等各大社交平台，与更多网友进行互动。

周云杰强调，他走上社交平台的目的，并非为了打造企业家个人IP，而是希望学习如何在新时代背景下，让企业更好地与消费者沟通，让海尔的产品和服务更加贴近市场需求。他希望通过这种方式，让海尔的品牌形象更加鲜活、接地气。

据了解，今年3月5日，全国人大代表雷军和周云杰同框亮相代表通道，这一幕迅速在网络上引起了关注，不少网友还制作了各种表情包进行调侃。

对于网友的调侃和关注，周云杰在朋友圈中作出了回应，表示欣然接受，并感谢网友们的想象力和创意。他还透露，已经让品牌部的同事从中发掘有才情的网友，欢迎他们成为海尔的代言人。

值得一提的是，海尔集团官方抖音号也加入了这场网络狂欢，放出了周云杰的表情包合集，并配上了雷军的专属BGM，以及两人同框的表情包，引发了网友们的热烈讨论和转发。

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