首页 > 原创 > 关键词  > 海尔集团最新资讯  > 正文

海尔周云杰发条微博 关注是雷军

2025-03-21 13:53 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）3月21日 消息:近日，海尔集团董事局主席、CEO周云杰宣布正式回归微博平台，与广大网友进行更直接的互动。在全国两会期间，周云杰作为企业代表走上了代表通道，分享了中国企业创新发展的故事，展现了中国品牌不断超越自我的信心。然而，让他意想不到的是，在与小米集团创始人雷军一同候场时的一个表情，竟然在网络上意外走红，引发了广泛讨论。

对于这次意外的“出圈”，周云杰表示诚惶诚恐。他认为，这次经历的最大收获，并非让网友认识了他个人，而是让海尔品牌更加深入人心，拉近了海尔与消费者之间的距离。周云杰感谢网友们的鼓励和支持，正是这些声音，让他有勇气走上微博、抖音、微信视频号、小红书等各大社交平台，与更多网友进行互动。

海尔电器

周云杰强调，他走上社交平台的目的，并非为了打造企业家个人IP，而是希望学习如何在新时代背景下，让企业更好地与消费者沟通，让海尔的产品和服务更加贴近市场需求。他希望通过这种方式，让海尔的品牌形象更加鲜活、接地气。

据了解，今年3月5日，全国人大代表雷军和周云杰同框亮相代表通道，这一幕迅速在网络上引起了关注，不少网友还制作了各种表情包进行调侃。

对于网友的调侃和关注，周云杰在朋友圈中作出了回应，表示欣然接受，并感谢网友们的想象力和创意。他还透露，已经让品牌部的同事从中发掘有才情的网友，欢迎他们成为海尔的代言人。

值得一提的是，海尔集团官方抖音号也加入了这场网络狂欢，放出了周云杰的表情包合集，并配上了雷军的专属BGM，以及两人同框的表情包，引发了网友们的热烈讨论和转发。

举报

  • 相关推荐
关键词：

  • 海尔CEO周云杰宣布回归微博：和雷军意外出圈诚惶诚恐

    快科技3月21日消息，今日，海尔董事局主席、CEO周云杰宣布正式回归微博。周云杰表示，全国两会期间，我非常荣幸作为企业代表走上代表通道，讲述中国企业创新发展的故事，展现中国品牌涅槃超越的信心，没想到，我和小米雷总一起候场时无意”的表情，在网上意外地火了，让我诚惶诚恐。对于网友说他这次出圈了，周云杰认为，这次出圈最大的收获，不是让网友认识了�

    ​海尔 ​周云杰 ​企业创新

  • 雷军发文欢迎周云杰回归微博 网友：么么哒 带着驾驶证哟

    快科技3月21日消息，今日，海尔集团董事局主席兼首席执行官周云杰不仅宣布正式在抖音出道了，他还宣布正式回归微博。周云杰称：在全国两会期间和小米雷军一起候场时无意”的表情在网上意外地火了，让我诚惶诚恐。他表示：出道不是为了打造企业家个人 IP，而是学习企业如何与新时代对话，让海尔的产品、服务出道”。随后，小米集团董事长兼CEO雷军转发周云杰微博�

    ​海尔集团 ​周云杰 ​抖音出道

  • 雷军背后的海尔总裁周云杰走红：可爱表情被网友拍下

    在代表通道上，小米创始人、董事长兼首席执行官雷军人气高涨，人群中不停响起雷总好”，雷军多次微笑挥手回应。见雷军粉丝热情和雷军打招呼，站在雷军身后的海尔集团董事局主席周云杰露出了可爱表情，这一幕被拍下后，周云杰走红网络。以财政补贴的方式，鼓励龙头企业提炼并共享其在研发设计、生产制造、经营管理等关键环节深度应用人工智能的典型案例。

    ​小米 ​雷军 ​工业大模型

  • 卢伟冰：去年就带团队去海尔学习 和周云杰深入交流

    快科技3月21日消息，今天海尔周云杰发文宣布正式回归微博，此前他和雷军在代表通道上被大家关注。周云杰表示:我和小米雷总一起候场时无意”的表情，在网上意外地火了，让我诚惶诚恐。雷军第一时间转发回应称，欢迎周总。随后卢伟冰也发文表示，自己去年就带团队到海尔学习了，而且还和周总做了深入交流，收获颇多。卢伟冰还强调:作为山东人，也为家乡海尔这样优

    ​海尔 ​小米 ​周云杰

  • 喜大普奔！海尔周云杰正式入驻抖音：胸前别着海尔兄弟胸针

    喜大普奔！海尔集团董事局主席兼首席执行官周云杰正式入驻抖音啦！周总也是如约来，希望他以后能不负网友的喜爱和期待，能带给大家更多好玩有趣的互联网梗，增添更多生活乐趣。

    ​海尔集团 ​周云杰 ​抖音

  • 海尔周云杰同款冰箱领带出圈 网友：周总很难不火了

    快科技3月22日消息，近日，在上海举办的AWE家电展上，一个引人注目的细节成为了展会的一大亮点：海尔集团的掌门人周云杰同款冰箱图案领带在展会现场广泛流行”。据了解，不仅展会的主持人团队统一佩戴了这款领带，海尔的高管们也仿佛解锁了时尚密码”，纷纷以这款周云杰同款的领带亮相，成为了行走的展示架”。这款领带的设计独具匠心，巧妙地将家电元素融入其�

    ​家电展 ​海尔集团 ​周云杰

  • 周云杰回应网友求高清修复《海尔兄弟》：安排！

    据报道，海尔集团董事局主席兼首席执行官周云杰今日正式入驻抖音，周云杰在抖音发布公告:大家久等了，感谢网友们的支持与厚爱!周云杰通过短视频宣布，自己已经正式入驻抖音平台，希望借此机会与网友们展开直接的互动，分享海尔的故事，并倾听大家的想法和需求。网友们纷纷评论，有一条引起大家的注意，一位网友请求周云杰能否对《海尔兄弟》进行高清修复，以便让新一代的小朋友也能观看到这部经典动画。寓教于乐的主线内容令其成为中国动画史上科普类动画的经典之作。

  • 周云杰走上首场“代表通道”：科技创新是品牌立足世界的关键变量

    3月5日上午8时许，十四届全国人大三次会议“代表通道”在人民大会堂正式开启，全国人大代表，海尔集团董事局主席、首席执行官周云杰亮相首场“代表通道”，回答了人民日报记者关于中国品牌走向全球的提问。中国企业与中国品牌正处于全球化的快速发展阶段，众多中国企业在多个行业取得了显著的市场份额，与此同时，中国品牌在国际市场的品牌力也不断增强。周云杰代表认为，“人工智能是中国企业的时代机会，相信会有更多中国企业不断创造出享誉世界的中国品牌！

    ​中国品牌 ​全球化发展 ​家电行业

  • 两会声音｜周云杰：推进新型工业化，用好工业大模型的“超级大脑”

    以DeepSeek为代表的中国人工智能产业迅速崛起，标志着我国在人工智能领域取得标志性突破，为我国抢占全球工业智能化高地提供了历史性新机遇。今年两会期间，人工智能更是成为热议话题之一，不少全国人大代表和政协委员纷纷针对人工智能发展建言献策，全国人大代表、海尔集团董事局主席、首席执行官周云杰也从新型工业化的角度，提交了《关于以工业大模型为关键变

    ​人工智能 ​工业智能化 ​新型工业化

  • 全国人大代表周云杰：探索临床用血供给新模式，保障急救“黄金1小时”

    血液是生命的源泉在急救中，“黄金1小时”的救治时效性更是关乎生死的关键。随着医疗技术进步，临床手术量、复杂病例及紧急救治需求不断增加，我国血液和血液制品均面临着供应紧张的问题。相信随着头部企业的技术推动和顶层规划支持，行业将迈入更加高效、精准和智能的新纪元，为健康中国提供坚实保障。

    ​血液供应 ​急救医疗 ​医疗技术进步

热文

  • 3 天
  • 7天

站长商机

广告

商务合作 侵权投诉 广告服务 版权声明 招聘

©CopyRight 2002-2020 CHINAZ.COM