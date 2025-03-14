2025款小鹏G9售价24.88万元起 何小鹏：让用户觉得不买就亏

站长之家（ChinaZ.com）3月14日 消息:今晚，2025款小鹏G6、G9两款车型正式上市，引发了市场的广泛关注。这两款车型的定价策略极为激进，配置大幅升级的同时，价格却出现了显著下降。

其中，小鹏G6的售价区间为17.68万元-19.88万元，相较于老款车型，起售价降低了2.31万元。而小鹏G9的售价区间则为24.88-27.88万元，相比老款车型，起售价格下探了1.51万元，顶配车型更是下降了8.11万元，定价策略堪称“残暴”。

在发布会后的采访环节，小鹏汽车董事长何小鹏向媒体详细解释了G6/G9的定价逻辑，以及他对未来汽车行业价格战的看法。何小鹏表示，这种价格激进到甚至对不起发布会的冲击力，正是小鹏汽车追求的用户心智锚点。

关于定价逻辑，何小鹏强调了两点:一是这次G6/G9全系实现了34%的配置升级，本质上是将品质基线拉到了用户真实需求之上。这一决策的关键考量有两个方面，一是必须支撑销量目标，这是不能改变的;二是要让用户产生不买就亏的冲动。二是中国车企不应该在价格上进行无谓的竞争，而应该卷科技。

对于未来的行业竞争，何小鹏透露了小鹏汽车的策略:在硬件方面，通过创新来降低成本;在软件方面，则全力投入算力基建。他指出，一辆车的生命周期大约10年，只有预埋足够的算力，才能通过OTA（空中下载技术）持续释放车辆的潜能。小鹏汽车的目标是将“智驾算力”和“渲染算力”做到同级最优，这才是未来十年的核心竞争力所在。

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