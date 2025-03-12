董明珠说为格力省了十几亿广告费：董明珠三个字代表诚信和品质

站长之家（ChinaZ.com）3月12日 消息:近日，格力电器宣布其全新战略品牌“董明珠健康家”正式发布，并迅速在全国范围内实施专卖店门头更换工作，这一举措引发了广泛的社会关注。在接受采访时，格力电器董事长董明珠详细阐述了此次品牌升级的背景与意义。

董明珠表示，过去格力在公众心目中的形象主要聚焦于空调产品，但如今格力已发展成为覆盖全产业链的电子产品制造商，拥有自主研发、设计、制造的全套能力。她举例说，传统的冰箱可能无法长时间保鲜草莓，而格力最新技术的冰箱则能让草莓存放30天后依然新鲜如初。她强调，这些先进技术需要通过新的品牌理念来传播，因此格力推出了“健康家”这一全新品牌概念，旨在让消费者亲身体验到产品的卓越性能。

谈及为何选择以自己的名字命名这一新品牌，董明珠解释称，如果继续使用“格力健康家”的命名，公众可能仍然会将其与格力空调的传统形象相联系。而“董明珠健康家”则更贴近市场，能够更好地体现格力线上线下融合的新零售战略。她透露，其实“董明珠”这三个字早在多年前就被格力注册为品牌，自2012年以来，这一品牌效应已经为格力节省了高达数十亿元的广告费用。

对于“董明珠健康家”这一品牌名称的具体商业价值，董明珠表示并未进行具体评估，但她认为这一名称至少代表了诚信和品质，是格力多年品牌积淀的体现。随着“董明珠健康家”品牌的逐步推广，格力电器将继续以技术创新和优质服务为核心，为消费者带来更加健康、智能的生活体验。

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