雷军说有点小紧张：今天代表通道我第一个接受采访

站长之家（ChinaZ.com）3月5日 消息:2025年全国人大首场代表通道上，小米集团创始人雷军作为第一位代表出场，接受了媒体的采访。面对镜头，雷军坦言自己既激动又有点紧张。

在采访中，雷军强调了制造业对我国的重要性，称其是立国之本、强国之基。作为制造业的建设者和受益者，小米将继续坚持走科技创新的道路，推动高端化发展，并加大培育新质生产力的力度。雷军表示，小米已将最新的人工智能技术应用到各个终端上，旨在让广大消费者享受科技带来的美好生活，为中国式现代化的发展贡献力量。

雷军还提到，无论是传统产业的转型升级，还是培育壮大新兴产业，都离不开科技创新。他透露，五年前小米就下定决心加大科技创新力度，进一步投资核心技术，并规划了五年投资一千个亿的目标。如今，五年过去了，小米已累计投入约1050亿元用于科技创新。同时，小米产品的销量也显示出全球用户对中国科技创新价值的日益认可。

此外，雷军在两会期间还认真准备了五份建议案，内容涉及自动驾驶量产、智能网联新能源汽车产业生态、人工智能终端产业高质量发展、新能源汽车号牌设计优化以及AI换脸拟声违法侵权重灾区的治理等方面。这些建议案体现了雷军对科技创新和产业发展的深入思考和积极建议。

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