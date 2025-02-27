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小米平板7S Pro入网 支持120W有线闪充

2025-02-27 16:36 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 2月27日 消息:近日，小米公司旗下的新款平板电脑——小米平板7S Pro，正式通过了中国3C认证。此次认证的型号为25032RP42C，标志着该产品距离上市又近了一步。尤为引人关注的是，该平板将支持高达120W的有线闪充技术，为用户带来更为便捷的充电体验。

据知名数码博主数码闲聊站透露，小米平板7S Pro并不会在2月27日举行的小米双Ultra发布会上亮相。相反，这款备受期待的产品预计将在4月份与消费者见面。

作为小米平板系列中的旗舰产品，小米平板7S Pro被定位为移动生产力工具。目前，PC级WPS Office已经成功登陆小米平板平台，用户在工作台模式下可以同时打开四个文件窗口，实现多文档比对编辑。这一功能极大地提升了工作效率，使得用户可以在查看文档的同时制作PPT，无需频繁切换界面。此外，WPS Office还支持AI帮写、AI生成PPT等创新功能，为用户带来接近PC级的专业办公体验。

不仅如此，小米平板7S Pro还兼容Keynote、Pages、Numbers等苹果办公套件，以及设计师常用的CAD、PS、3D模型等文件格式。这一特性使得创意展示和工作流程变得更加便捷，满足了更多专业领域用户的需求。

小米板王！小米平板7S Pro入网

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