首页 > 原创 > 关键词  > 小米机器人最新资讯  > 正文

小米发布机器人基座模型Xiaomi-Robotics-0

2026-02-12 15:01 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）2月12日 消息:今日，小米科技创始人雷军在微博上宣布了一项重大技术进展:小米机器人团队正式开源发布全新具身智能VLA模型Xiaomi-Robotics-0，并首次对外曝光了真机运行画面，引发科技界广泛关注。

Xiaomi-Robotics-0模型拥有47亿参数规模，不仅具备视觉语言理解能力，还能实现高性能实时执行。在三大主流仿真测试中，该模型表现卓越，横扫行业标杆，拿下全项SOTA（State-of-the-Art）成绩，更在真实机器人上实现了流畅动作，标志着小米在机器人领域取得了关键性突破。

尤为引人注目的是，Xiaomi-Robotics-0能在普通消费级显卡上实现实时推理，这一特性直接打破了高端机器人模型只能依赖昂贵专业显卡运行的局限，降低了具身智能技术的落地门槛，让更多普通开发者和团队能够接触并应用这一先进技术。

消费级显卡就能跑！雷军公布小米机器人最新进展：真机运行画面首曝

长期以来，机器人模型面临着推理延迟高、动作不连贯以及硬件门槛极高等核心痛点。传统VLA模型在真实物理世界中表现迟钝，动作断断续续，难以像人类一样自然操作。而高性能模型则往往需要昂贵的专业显卡支持，限制了技术的普及和应用。小米此次发布的Xiaomi-Robotics-0模型，正是针对这些行业顽疾进行了深入研究和创新。

小米自研的Mixture-of-Transformers（MoT）混合架构为机器人装上了“双脑协同系统”，兼顾了决策与执行效率。视觉语言大脑(VLM)负责听懂人话、看懂环境，精准理解空间关系和任务目标;动作执行小脑(DiT)则专门负责将指令转化为丝滑动作，保证精准稳定。这一架构从根本上解决了传统模型动作断层的痛点，让机器人动作更加接近人类灵活度。

此外，小米团队还设计了两阶段训练方案，通过跨模态预训练和后训练优化，确保模型在学动作的同时不丢失基础能力，并大幅提升环境适配能力。从曝光的真机视频中可以看到，无论是处理软塌塌的柔性物体如毛巾，还是面对刚性积木，机器人都能从容完成，手眼协调稳定，不会出现卡顿或失误。

在Libero、Calvin、SimplerEnv三大全球主流具身智能测试集中，Xiaomi-Robotics-0对标超过30款主流模型，在所有基准测试中全部拿下SOTA成绩，用实打实的数据证明了其行业领先地位。

更令人称赞的是小米的开放格局。此次成果全量开源，技术主页、GitHub开源代码、Hugging Face模型权重全部公开，全球开发者都能免费使用、二次开发。这一举措彻底打破了大厂对具身智能核心技术的垄断，加速了整个行业的技术迭代。

举报

  • 相关推荐
关键词：

  • AI日报：豆包2.0将于情人节发布；MiniMax M2.5 正式发布；小米开源首代机器人 VLA 大模型

    本期AI日报聚焦多项技术进展：字节跳动火山引擎发布“豆包”系列2.0版本，旨在降低专业内容生产门槛；MiniMAX M2.5模型开启海外内测，加速全球化布局；小米开源首款机器人VLA大模型，突破物理智能延迟瓶颈；百度千帆推出集成主流大模型的AI编码订阅服务Coding Plan；智谱发布GLM-5，迈向工程构建的Agentic Ready时代；DeepSeek上下文长度跃升至1M，处理能力大幅提升；Rokid眼镜新增�

    ​AI ​视频生成 ​火山引擎

  • “机器人”搜索量大增400% 京东首届机器人春晚出圈 同款机器人上京东省心租

    2月9日晚，京东举办全球首届机器人春晚，在京东APP和B站同步直播。晚会中各类机器人化身舞台主角，表演了《千手观音》等经典舞蹈，并借助京东JoyAI大模型技术支持，实现妙语连珠的互动对话。这场充满“赛博年味”的科技盛典，不仅点燃了观众热情，更直接带动京东站内“机器人”搜索量同比增长超400%，反映出消费者对AI和智能产品的需求正显著上升。作为领先的机器人生态平台，京东已汇聚行业众多头部品牌，并通过创新的自营租赁等模式，降低体验门槛，成为消费者探索和购买机器人的首选渠道。

    ​机器人春晚 ​科技视听盛宴 ​赛博年味

  • 一天赶三场表演：机器人都干冒烟了

    春节在即，机器人迎来租赁小高峰，租赁价格同步上涨，有热门款机器人涨幅100%，日薪达8000元。 销售刘东（化名）表示，这段时间设备档期紧张，一台机器人有时一天要赶三场活动，甚至因为频繁跳舞，机器人都被干冒烟了。 还有销售表示，大年初一价格要翻倍，会跳舞的机器人日租报价8000元，不建议那天租。

    ​机器人租赁 ​春节租赁高峰 ​人形机器人市场

  • 爆单！这个春节机器人比真人还忙

    临近春节，机器人租赁市场迎来了一场前所未有的爆发式增长，一机难求竟然成了行业常态。 根据最新的行业数据显示，今年春节期间的机器人租赁订单量相比往常猛增了两到三倍。不少租赁平台的订单已经一路排到了2月底，甚至连正月十五之后的档期都被抢订一空。 如今的机器人租赁已不再是单纯的设备出租，而是升级成了全场景的定制化方案。无论是门店开业时的吸粉

    ​机器人租赁 ​春节市场 ​定制化方案

  • 马年春晚官方爆料：蔡明时隔七年回归 搭档王天放、机器人

    快科技2月13日消息，距离2026年马年除夕仅剩3天，总台春晚进入最后打磨阶段。今天官方视频号释出诸多亮点，其中蔡明时隔七年重返春晚舞台的消息备受关注，她还与王天放、机器人一同拍摄了春晚写真。1996年中央电视台春节联欢晚会上，蔡明、郭达曾表演了科幻喜剧小品《机器人趣话》，其中，蔡明扮演的就是一个机器人，通过荒诞的机器人设定展现人与科技的互动。今年春晚，蔡明会不会和机器人擦出火花呢？值得期待。本届马年春晚以 骐骥驰骋 势不可挡” 为主题，演员阵容新老面孔齐聚，星光熠熠。除蔡明的回归外，72 岁的成龙将与 77岁的美?

    ​春晚 ​蔡明 ​机器人

  • 机器人也能跳《千手观音》？京东2月9日推出全球首届机器人春晚

    京东将于2月9日19点举办全球首届机器人春晚，以“赛博年味”为主题，集结多品牌机器人同台献艺。晚会节目包括机器人演绎《千手观音》、与孙越合作相声等，展现科技与传统文化的融合。京东JoyAI大模型提供技术支持，使机器人互动更智能。晚会期间将上线多重福利，如免费抽机器人试用、大额红包等。这背后是京东在智能机器人领域的持续深耕与生态布局，已投入超百亿资源，并推出机器人自营租赁服务，降低体验门槛。

    ​机器人春晚 ​赛博年味 ​科技与传统

  • 这个春节，机器人疯狂打工

    年关将至，最忙的除了打工人，还有机器人。在租赁市场上，人形机器人正成为各类活动的热门选择。 这股风潮，自2025年春晚舞台上身穿花棉袄扭秧歌的机器人开始，短短一年间，它们从屏幕蔓延到现实，频繁现身企业年会、商场开业与文旅活动现场，扮演起“流量担当”。 最近，魔法原子、银河通用机器人、宇树科技、松延动力等多家具身智能企业，相继官宣成为今年春

    ​人形机器人 ​租赁市场 ​春晚舞台

  • 2025春晚赞助图谱：抖音、小红书、B站、机器人争相上桌

    2026年春晚不仅是传统歌舞盛宴，更成为科技巨头与社交平台的竞技场。抖音推出竖屏春晚，打造沉浸式观看体验；小红书作为独家真人笔记互动社区，强化内容讨论；B站以弹幕文化陪伴用户过年。同时，AI应用成为焦点，腾讯、阿里、百度等投入近50亿红包绑定AI应用，宇树机器人等也登上舞台展示技术实力。春晚正从单向观看演变为融合社交、AI应用的全科技秀，成为互联网�

    ​春晚 ​科技巨头 ​社交平台

  • 雷军：小米汽车工厂去年接待超13万人 工厂里有六七百台机器人

    今日，小米集团创始人、董事长兼CEO雷军开启小年夜直播。 雷军在直播中表示，小米汽车工厂去年接待游客访客超过13万人。 他提到，小米汽车工厂高度智能化，工厂里面有六七百台机器人。 可以做到所有环节100%自动组装，也做到了100%的自动检测，智能化程度非常高。 据悉，小米汽车工厂坐落于北京经济技术开发区，占地面积72万㎡。

    ​小米汽车工厂 ​雷军直播 ​智能制造

  • 酷哇发布 WAM 2.0 世界模型，加速构建“自动驾驶+机器人”RoboCity 新基建

    酷哇科技发布通用世界模型底座Coowa WAM2.0，并率先实现年度EBITDA回正。公司已完成从“单点技术”向“城市通用智能”的战略跃迁，构建起“技术底座+商业规模”双轮驱动体系，开启万台级“城市新基建”规模化部署。依托三大业务矩阵（智慧出行、智慧物业、智慧城市管家），酷哇已在全球超50个城市实现商业化落地，累计安全运营里程突破500万公里。其规模化订单市场占有率约80%，一线城市业务占比从2022年的不足2%跃升至2025年的25%，客户长期价值认可度持续提升。

    ​酷哇科技 ​Coowa ​WAM2.0

今日大家都在搜的词：

热文

  • 3 天
  • 7天

站长商机

广告

商务合作 侵权投诉 广告服务 版权声明 招聘

©CopyRight 2002-2020 CHINAZ.COM