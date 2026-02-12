首页 > 原创 > 关键词  > AI视频生成最新资讯  > 正文

马斯克感慨Seedance2.0发展快 此前已正式上线

2026-02-12

站长之家（ChinaZ.com）2月12日 消息:近日，字节跳动旗下AI视频生成模型Seedance2.0开启小范围内测，凭借其多模态输入、文本或图片生成电影级视频等强大功能，这款AI大模型迅速在网络上引发热议。

有网友利用Seedance2.0的强大功能，制作了阿姆斯特丹模拟器，生动再现了如今纽约市在1670年的城市风貌。通过与谷歌的Genie3世界模型进行对比，Seedance2.0展现出了其独特优势，被评价为“真正准确地描绘了1670年的城市景象”，与之前模型的表现截然不同。

网友用Seedance2. 0 复刻 1670 年纽约市 马斯克发文感慨：它发展很快

这一成果不仅赢得了网友的广泛赞誉，还吸引了科技界大佬马斯克的关注。他在评论区发文感慨道:“Seedance2.0发展很快。”这一评价无疑为Seedance2.0的未来发展增添了更多期待。

目前，Seedance2.0已经正式接入豆包App、电脑端和网页版，为用户提供了更加便捷的使用体验。用户只需打开豆包App对话框，选择新增的“Seedance2.0”入口，输入相关提示词，即可轻松生成5秒或10秒的视频作品。此外，用户还可以选择“分身视频”功能，经过真人验证后，创建自己的视频分身，探索更多创意玩法，享受AI技术带来的无限乐趣。

