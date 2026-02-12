小米汽车：新一代SU7卡布里蓝2月13日起开始到店

站长之家（ChinaZ.com）2月12日 消息:今日，小米正式对外宣布，备受瞩目的新一代SU7卡布里蓝将于2月13日起陆续到店，首批覆盖北京、上海、广州、深圳、杭州、成都、武汉这7座城市的30家门店。

2月25日起第二批也将进驻30家门店。值得一提的是，春节期间，全国小米汽车门店将正常营业，方便广大用户提前体验新款SU7以及YU7等车型。

目前，新一代SU7已经开启预定，预计在今年4月份正式上市。与老款车型相同，新一代SU7依旧提供标准、Pro、Max三个版本供消费者选择，预售价分别为22.99万元、25.99万元、30.99万元，相较于上一代车型，价格有1万多元的上涨。

小米方面着重强调，新一代SU7在产品力上实现了全方位的提升，涵盖安全、续航、底盘、辅助驾驶以及设计等多个方面。在安全性能上，安全被视为一切的基础与前提，新一代SU7全系标配2200MPa小米超强钢内嵌式防滚架与车门防撞梁，同时全系标配9个安全气囊，为用户出行筑牢安全防线。

续航方面，全系车型均具备长续航优势。标准版和Pro版标配752V碳化硅高压平台，其中Pro版的CLTC续航里程提升至902km;Max版则标配897V碳化硅高压平台，仅需15分钟补能，CLTC续航里程便可提升至670km。

（举报）