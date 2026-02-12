AI日报：豆包2.0将于情人节发布；MiniMax M2.5 正式发布；小米开源首代机器人 VLA 大模型

欢迎来到【AI日报】栏目!这里是你每天探索人工智能世界的指南，每天我们为你呈现AI领域的热点内容，聚焦开发者，助你洞悉技术趋势、了解创新AI产品应用。

1、情人节重磅!火山引擎豆包2.0将发:视频生成直达“工业级”交付

字节跳动旗下火山引擎拟于2月14日发布多项技术升级，重点涵盖“豆包”系列产品2.0版本，包括音视频创作工具 Seedance2.0 与图像创作工具 Seedream5.0Preview。此次升级旨在降低专业内容生产门槛，标志着字节跳动在数字化创作与企业效能工具领域迈出重要一步。

2、MiniMax M2.5 正式发布：编程力对标 Claude Opus 4.6，市值狂飙突破 1800 亿

MiniMax M2.5 的发布标志着国产 AI 领域在编程与智能体场景中的重大突破，其性能直接对标国际顶尖模型 Claude Opus 4.6，并在资本市场引发强烈反响。

【AiBase提要:】 🧠 全栈编程：支持 PC、App 及跨端应用的全链路开发，展现了极其深厚的编程底蕴。 ⚡ 效率神话：激活参数量仅为 10B，极大降低了显存占用，支持 100 TPS 的超高吞吐量。 💰 资本狂欢：市值突破 1800 亿港元，当日盘中涨幅一度超过 20%。

3、小米开源首代机器人 VLA 大模型，突破“物理智能”延迟瓶颈

小米开源了首代机器人VLA大模型Xiaomi-Robotics-0，该模型拥有47亿参数，解决了现有VLA模型因推理延迟导致的机器人动作迟缓问题，实现了消费级显卡上的实时推理与高效泛化。

【AiBase提要:】 🧠 视觉语言大脑（VLM）负责解析人类指令并捕捉空间关系。 ⚙️ 动作执行小脑（Action Expert）通过流匹配技术生成精准动作块。 🚀 通过两阶段训练提升模型在真实环境中的响应敏捷性。 详情链接:https://xiaomi-robotics-0.github.io

4、集成主流大模型!百度千帆发布 AI 编码订阅服务 Coding Plan

百度千帆推出全新的 AI 编码订阅服务 Coding Plan，深度集成 GLM-4.7 和 DeepSeek-V3.2 等主流代码模型，支持一键切换，兼容 OpenAI 及 Anthropic 协议的工具，提供多样化的订阅方案，满足个人开发者和高频需求用户的需求。

【AiBase提要:】 🧠 深度集成多款主流代码模型，提升开发效率。 🔄 支持一键切换模型，简化开发流程。 💰 提供多种订阅方案，满足不同需求。

5、智谱发布 GLM-5:从“代码生成”迈向“工程构建”的 Agentic Ready 时代

智谱发布GLM-5，标志着大模型从代码生成迈向工程构建的Agentic Ready时代，其性能对标行业顶尖，核心突破包括参数扩展、异步强化学习和稀疏注意力机制，同时支持多智能体开发并适配国产芯片平台。

【AiBase提要:】 🧠 GLM-5模型参数扩展至744B，预训练数据量提升至28.5T。 🚀 采用“Slime”框架与异步智能体强化学习算法，提升长程交互能力。 💻 支持多智能体并发完成开发全流程，并适配国产芯片平台。

6、DeepSeek 迎来版本更新:上下文长度跃升至1M，万亿参数旗舰模型在路上

DeepSeek 网页端与移动应用同步迎来版本更新，其上下文长度提升至1M Token，标志着其在大规模文档处理领域迈入全球顶尖梯队。此次升级将处理能力提升了近8倍，并能一次性处理整本长篇小说，应用场景广泛。同时，下一代旗舰模型 DeepSeek V4 正处于研发后期，预计规模将达到万亿参数级。

【AiBase提要:】 🚀 上下文长度提升至1M Token，处理能力显著增强。 📚 能够处理整本长篇小说，适用于多种场景。 🧠 下一代旗舰模型 DeepSeek V4 正在研发中，规模达到万亿参数级。

7、拒绝“智障”眼镜！Rokid Glasses 支持接入 DeepSeek/Kimi 等私有模型，你的眼镜你定义

乐奇（Rokid）推出的AI眼镜Rokid Glasses新增的“自定义智能体”功能，该功能允许开发者将私有模型接入眼镜系统，提升硬件可玩性并推动AI穿戴设备向“用户定义”转变。

【AiBase提要:】 🧠 模型适配广：开发者可通过标准化接口接入DeepSeek R1、Qwen3、Kimi K2.5等热门模型。 💻 原生支持开源框架：支持直接接入OpenClaw开源框架，增强逻辑处理能力。 🔒 安全责任：用户需对自定义智能体的数据安全及合规性负责，并遵守网络安全法规。

8.支付宝“AI付”支付超1. 2 亿笔，开启 AI 支付时代

支付宝的‘AI付’服务在一周内累计支付笔数超过1. 2 亿，成为全球首个支付笔数破亿的AI原生支付产品。这标志着AI支付时代的全面开启，也展示了支付宝在AI技术应用方面的领先地位。

【AiBase提要:】 支付宝‘AI付’一周支付笔数超1. 2 亿，成为全球首个支付笔数破亿的AI原生支付产品。 ‘AI付’已在多个AI场景上线，如千问、Rokid、瑞幸等，加速普及进程。 蚂蚁集团两大创新支付服务均突破‘亿级’门槛，助力AI产业与新消费爆发。 详情入口： 🔗 https://www.chinaz.com/ainews/25490.shtml

