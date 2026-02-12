首页 > 原创 > 关键词  > AI最新资讯  > 正文

AI日报：豆包2.0将于情人节发布；MiniMax M2.5 正式发布；小米开源首代机器人 VLA 大模型

2026-02-12 16:53 · 稿源：站长之家

欢迎来到【AI日报】栏目!这里是你每天探索人工智能世界的指南，每天我们为你呈现AI领域的热点内容，聚焦开发者，助你洞悉技术趋势、了解创新AI产品应用。

新鲜AI产品点击了解https://app.aibase.com/zh

1、情人节重磅!火山引擎豆包2.0将发:视频生成直达“工业级”交付

字节跳动旗下火山引擎拟于2月14日发布多项技术升级，重点涵盖“豆包”系列产品2.0版本，包括音视频创作工具 Seedance2.0 与图像创作工具 Seedream5.0Preview。此次升级旨在降低专业内容生产门槛，标志着字节跳动在数字化创作与企业效能工具领域迈出重要一步。

【AiBase提要:】

工业级视频交付：Seedance2.0在人机交互与动态画面稳定性上达到行业领先，支持全模态输入，输出质量适配影视与广告等专业场景。

实时检索增强：Seedream首次引入实时信息检索功能，确保创作内容与社会时效同步，精准满足即时创作需求。

深度意图理解：新系统内置百科知识库，显著增强多语种处理能力，即使是模糊输入，也能实现高精度的图文契合度与主体一致性。

2、MiniMax M2.5 正式发布：编程力对标 Claude Opus 4.6，市值狂飙突破 1800 亿

MiniMax M2.5 的发布标志着国产 AI 领域在编程与智能体场景中的重大突破，其性能直接对标国际顶尖模型 Claude Opus 4.6，并在资本市场引发强烈反响。

image.png

【AiBase提要:】

🧠 全栈编程：支持 PC、App 及跨端应用的全链路开发，展现了极其深厚的编程底蕴。

⚡ 效率神话：激活参数量仅为 10B，极大降低了显存占用，支持 100 TPS 的超高吞吐量。

💰 资本狂欢：市值突破 1800 亿港元，当日盘中涨幅一度超过 20%。

3、小米开源首代机器人 VLA 大模型，突破“物理智能”延迟瓶颈

小米开源了首代机器人VLA大模型Xiaomi-Robotics-0，该模型拥有47亿参数，解决了现有VLA模型因推理延迟导致的机器人动作迟缓问题，实现了消费级显卡上的实时推理与高效泛化。

image.png

【AiBase提要:】

🧠 视觉语言大脑（VLM）负责解析人类指令并捕捉空间关系。

⚙️ 动作执行小脑（Action Expert）通过流匹配技术生成精准动作块。

🚀 通过两阶段训练提升模型在真实环境中的响应敏捷性。

详情链接:https://xiaomi-robotics-0.github.io

4、集成主流大模型!百度千帆发布 AI 编码订阅服务 Coding Plan

百度千帆推出全新的 AI 编码订阅服务 Coding Plan，深度集成 GLM-4.7 和 DeepSeek-V3.2 等主流代码模型，支持一键切换，兼容 OpenAI 及 Anthropic 协议的工具，提供多样化的订阅方案，满足个人开发者和高频需求用户的需求。

image.png

【AiBase提要:】

🧠 深度集成多款主流代码模型，提升开发效率。

🔄 支持一键切换模型，简化开发流程。

💰 提供多种订阅方案，满足不同需求。

5、智谱发布 GLM-5:从“代码生成”迈向“工程构建”的 Agentic Ready 时代

智谱发布GLM-5，标志着大模型从代码生成迈向工程构建的Agentic Ready时代，其性能对标行业顶尖，核心突破包括参数扩展、异步强化学习和稀疏注意力机制，同时支持多智能体开发并适配国产芯片平台。

image.png

【AiBase提要:】

🧠 GLM-5模型参数扩展至744B，预训练数据量提升至28.5T。

🚀 采用“Slime”框架与异步智能体强化学习算法，提升长程交互能力。

💻 支持多智能体并发完成开发全流程，并适配国产芯片平台。

6、DeepSeek 迎来版本更新:上下文长度跃升至1M，万亿参数旗舰模型在路上

DeepSeek 网页端与移动应用同步迎来版本更新，其上下文长度提升至1M Token，标志着其在大规模文档处理领域迈入全球顶尖梯队。此次升级将处理能力提升了近8倍，并能一次性处理整本长篇小说，应用场景广泛。同时，下一代旗舰模型 DeepSeek V4 正处于研发后期，预计规模将达到万亿参数级。

【AiBase提要:】

🚀 上下文长度提升至1M Token，处理能力显著增强。

📚 能够处理整本长篇小说，适用于多种场景。

🧠 下一代旗舰模型 DeepSeek V4 正在研发中，规模达到万亿参数级。

7、拒绝“智障”眼镜！Rokid Glasses 支持接入 DeepSeek/Kimi 等私有模型，你的眼镜你定义

乐奇（Rokid）推出的AI眼镜Rokid Glasses新增的“自定义智能体”功能，该功能允许开发者将私有模型接入眼镜系统，提升硬件可玩性并推动AI穿戴设备向“用户定义”转变。

【AiBase提要:】

🧠 模型适配广：开发者可通过标准化接口接入DeepSeek R1、Qwen3、Kimi K2.5等热门模型。

💻 原生支持开源框架：支持直接接入OpenClaw开源框架，增强逻辑处理能力。

🔒 安全责任：用户需对自定义智能体的数据安全及合规性负责，并遵守网络安全法规。

8.支付宝“AI付”支付超1. 2 亿笔，开启 AI 支付时代

支付宝的‘AI付’服务在一周内累计支付笔数超过1. 2 亿，成为全球首个支付笔数破亿的AI原生支付产品。这标志着AI支付时代的全面开启，也展示了支付宝在AI技术应用方面的领先地位。

image.png

【AiBase提要:】

支付宝‘AI付’一周支付笔数超1. 2 亿，成为全球首个支付笔数破亿的AI原生支付产品。

‘AI付’已在多个AI场景上线，如千问、Rokid、瑞幸等，加速普及进程。

蚂蚁集团两大创新支付服务均突破‘亿级’门槛，助力AI产业与新消费爆发。

详情入口：

🔗 https://www.chinaz.com/ainews/25490.shtml

举报

  • 相关推荐
关键词：

  • 字节跳动旗下火山引擎发布视频生成大模型Seedance2.0

    字节跳动旗下火山引擎近日发布的视频生成大模型Seedance2.0，凭借“导演级”创作能力引发全球AI圈震动。这款在1.5Pro版本基础上迭代升级的模型，不仅攻克了人物一致性、视听同步等长期困扰行业的难题，更通过自动生成专业镜头切换功能，被业内人士评价为“可能抢走专业导演饭碗”的突破性产品。

    ​视频生成大模型 ​Seedance2.0 ​AI导演

  • 豆包视频生成模型Seedance 2.0正式接入豆包 暂不支持上传真人图片

    今日，豆包正式对外宣布，其自主研发的视频生成模型 Seedance2.0已全面接入豆包 App、电脑端及网页版，为用户带来前所未有的视频创作体验。此次升级，字节跳动再次展现了其在视频生成技术领域的领先地位。 用户只需打开豆包 App 对话框，即可发现新增的“Seedance2.0”入口。点击进入后，通过输入相关提示词，用户便能轻松生成5秒或10秒的精彩视频。更令人兴奋的是，豆包�

    ​视频生成模型 ​Seedance2.0 ​字节跳动

  • ​积分限免！字节跳动视频生成大模型Seedance 2.0接入剪映App

    字节跳动旗下视频生成大模型Seedance2.0已接入剪映App，用户更新至18.8.0版本后即可体验。该模型在视频编辑维度实现重大革新，支持像素级元素增删，官方称“让视频精修如P图般简单”。春节期间剪映推出积分限免活动，但明确暂不支持真人面孔生成功能，以规避伦理争议。模型上线后引发全球关注，马斯克转发演示视频并评论“进化速度惊人”。海外创作者实测显示，其生成的15秒视频在运镜、光影和角色一致性上达专业水准，部分作品被赞“媲美好莱坞特效”。面对外界赞誉，字节跳动保持谨慎态度，指出当前版本在细节稳定性、多人口型同步等方面仍存不足，需持续优化。研发团队透露，正构建更精细的物理世界模拟引擎，以解决流体流动、布料褶皱等动态效果难题。

  • 字节跳动即梦AI视频生成模型Seedance2.0怎么用？Seedance 2.0在哪？

    字节跳动旗下即梦平台近日正式上线新一代AI视频生成模型Seedance2.0，凭借多模态参考、高效创作与后期编辑融合等核心突破，成为影视、广告、短视频创作领域的焦点。该模型支持同时上传12个参考文件（图片、视频、音频），可精准复刻运镜逻辑、动作细节与音乐氛围，生成15秒视频仅需约30积分，较前代速度提升超10倍，显著降低废片率。

    ​AI视频生成 ​多模态参考 ​高效创作

  • Seedance2.0正式全端上线豆包APP 真人明星相关视频被限

    今日，字节跳动旗下豆包App官方宣布，豆包视频生成模型Seedance 2.0今天正式接入豆包App、电脑端和网页版。 打开豆包App对话框，选择新增的Seedance 2.0”入口，输入相关提示词，即可生成5秒或10秒视频。 同时，也可以选择分身视频”，经过真人验证，创建自己的视频分身，体验更多创意玩法。 据了解，Seedance 2.0模型支持原声音画同步、多镜头长叙事、多模态可控生成。输入�

    ​豆包App ​Seedance ​2.0

  • 故宫博物院携手火山引擎推出 AI 互动播客，创造你自己的文物故事

    12月29日，故宫博物院与火山引擎联合推出“听宝贝说”AI互动播客。用户通过微信小程序可体验个性化文物讲解，精选30件院藏珍品，依托AI技术生成个人音色的文物讲解视频。该播客即日起开放至2026年3月31日，旨在以生动有趣的方式讲述文物故事，提升文化传承的互动性与参与感。

    ​AI互动播客 ​故宫博物院 ​文物讲解

  • AI日报：字节发布超强视频模型Seedance2.0；小红书秘密研发AI剪辑器OpenStoryline；神秘AI模型“Pony Alpha”曝光

    本期AI日报聚焦多领域进展：字节跳动发布视频生成模型Seedance2.0，显著降低视频制作门槛；小红书研发AI视频剪辑工具OpenStoryline，支持对话式编辑；千问APP推出免单卡功能，便利年货采购；顶级域名AI.com以7000万美元成交，刷新历史纪录；神秘模型Pony Alpha因高性能免费引发关注，身份存疑；OpenAI首款AI硬件“Dime”智能耳机曝光，预计2026年发布；苹果CarPlay将支持第三方语音助手，提升交互体验；阿里新一代开源模型Qwen3.5代码现身，或为原生视觉语言模型，即将发布。

    ​AI视频生成 ​Seedance2.0 ​字节跳动

  • 最近大火的Seedance 2.0能在豆包玩了！国内用户免费用

    字节跳动旗下重磅AI视频生成模型Seedance 2.0正式登陆豆包App，开启灰度测试。 国内被纳入测试的用户可免费体验这一爆款模型，无需额外付费，让普通人也能轻松玩转AI视频创作。 内测用户只需打开豆包，点击下方创作按钮进入视频生成功能，就能看到Seedance 2.0的选项。 该模型此前在即梦等平台灰度上线时，就已引爆AI视频圈，不仅获得《黑神话悟空》制作人冯骥等行业大�

    ​AI视频生成 ​Seedance ​2.0

  • 万兴科技引领移动视频剪辑新潮流 旗下万兴喵影移动端全面升级，视频免费剪

    万兴科技旗下明星产品万兴喵影移动端迎来全面升级，在国内移动剪辑领域率先推行“基础普惠+AI增值”服务策略。升级后，基础编辑功能及海量资源素材面向用户免费开放，仅对AI功能及素材等增值服务收费。同时，万兴喵影移动端开放十余项AI功能的每日高额限免体验权益，并取消登录设备数量限制，助力创作者高效创作。此举深化了万兴科技在视频创意领域的“AI+移动”及“创意平权”布局，旨在推动移动视频剪辑迈向AI驱动全民创作的新阶段。

    ​AIGC ​万兴科技 ​视频创意

  • 李想评豆包手机为现象级AI产品 努比亚回应：带来自动驾驶式体验升级

    理想汽车CEO李想预测2025年三大突破性AI产品为ClaudeCode、豆包手机和Manus。中兴通讯副总裁张雷回应称，豆包手机M153让手机迎来自动驾驶式体验升级，专为AI交互设计，可帮用户购物、制定出行计划等，用户只需动嘴即可。该手机配置出色，搭载骁龙8至尊版处理器，配备6.78英寸LTPO屏幕和6000mAh电池，支持90W有线充电。

    ​AI产品 ​理想汽车 ​努比亚手机

今日大家都在搜的词：

热文

  • 3 天
  • 7天

站长商机

广告

商务合作 侵权投诉 广告服务 版权声明 招聘

©CopyRight 2002-2020 CHINAZ.COM