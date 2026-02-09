欢迎来到【AI日报】栏目!这里是你每天探索人工智能世界的指南，每天我们为你呈现AI领域的热点内容，聚焦开发者，助你洞悉技术趋势、了解创新AI产品应用。

1、字节跳动发布 Seedance2.0:AI 视频步入“个人剧组”时代

字节跳动最新发布的 AI 视频生成模型 Seedance2.0，标志着视频制作门槛的彻底消失，使“一个人就是一个剧组”成为现实。该模型在剧本转短剧、小说秒变短片以及动作捕捉与打斗优化等方面实现了重大突破，对行业产生了深远影响。

【AiBase提要:】 🎬 一键剧本转短剧：用户仅需导入剧本和参考图即可生成动态画面。 📖 小说秒变短片：支持将小说文本直接转化为横屏短片，并同步生成画面文字。 💥 动作捕捉与打斗优化：在高难度动态场景上实现大幅进化，动作流畅度与物理反馈达到新高度。

2、视频剪辑新风暴！小红书秘密研发AI剪辑器OpenStoryline，“动动嘴皮子”就把片子剪了

小红书正在研发名为OpenStoryline的AI视频剪辑工具，其核心功能是对话式剪辑，能够通过自然语言指令完成视频剪辑工作。该产品定位与字节跳动和商汤科技的同类产品相似，旨在降低视频制作门槛。此外，小红书还考虑将该项目开源，可能推动AI视频工具的技术普惠。

【AiBase提要:】 ✨ OpenStoryline采用对话式剪辑技术，用户只需通过自然语言描述创意即可完成视频剪辑。 🔍 小红书瞄准视频剪辑智能化、轻量化趋势，与字节跳动及商汤科技的产品形成竞争。 🚀 小红书计划开源OpenStoryline，可能带来AI视频工具领域的技术普惠热潮。

3、千问官方再次强调：免单卡可以买年货，有效期还有19天

千问APP通过「免单卡」功能，为用户提供春节年货采购的便捷解决方案，覆盖多个电商平台和实体商超，满足用户多样化需求。

【AiBase提要:】 🛒 千问APP推出「免单卡」，支持年货一站式采购，覆盖多个平台和商品类别。 📦 用户只需一句话即可完成下单，千问将自动挑选合适商品并即时配送。 🚚 春节期间，天猫超市、连锁商超及便利店均保持高营业率，提供全天候配送服务。

4、域名 AI.com 以7000万美元成交 刷新历史纪录

全球互联网域名市场迎来重磅消息，顶级域名“AI.com”以7000万美元高价成交，刷新历史纪录。买家Kris Marszalek表示，他相信人工智能将成为未来几十年最伟大的技术潮流，并计划推出名为“AI代理”的新业务，为消费者提供个性化的AI服务。此外，他还计划在超级碗期间投放广告，以提升服务的知名度。

【AiBase提要:】 🧠 AI.com域名以7000万美元成交，创下历史纪录。 💼 Marszalek计划推出“AI代理”业务，提供个性化AI服务。 📺 通过超级碗广告宣传，提升“AI代理”业务知名度。

5、神秘AI模型“Pony Alpha”曝光：免费高性能，疑似GLM-5伪装版？

文章介绍了OpenRouter平台上线的隐秘模型“Pony Alpha”，其强大性能和免费属性引起广泛关注。该模型在编码、推理等方面表现出色，且输出风格与Claude Opus相似，但其真实身份仍存疑。文章还提到其可能来源于Zhipu AI的GLM-5，并呼吁OpenRouter尽快揭晓模型真实身份以避免猜测。

【AiBase提要:】 🧠 模型性能惊人，支持高达200K的上下文窗口和131K的最大输出令牌，成本为每百万令牌0美元，完全免费。 🕵️‍♂️ 输出风格独特，疑似Claude Opus风格，但存在越狱测试中的特定痕迹，引发对其真实来源的猜测。 🧩 身份谜团重重，最可能的来源是Zhipu AI的GLM-5，但也有观点认为它可能源于Anthropic或xAI的模型。

6、OpenAI首款AI硬件曝光：代号“Dime”的智能耳机最快将于年内面世

OpenAI 首款 AI 硬件设备“Dime”曝光，是一款类似 AirPods 的智能耳机，因供应链问题调整战略，预计 2026 年发布，专注于语音交互和智能化体验。

【AiBase提要:】 🧠 OpenAI 首款 AI 硬件设备命名为“Dime”，形态为类似 AirPods 的智能耳机。 💰 由于供应链问题，OpenAI 放弃了高算力移动设备计划，选择更易实现的耳机方案。 📅 Dime 智能耳机预计最快于 2026 年发布，将专注于语音交互和智能化体验。

7、苹果 CarPlay 即将迎来大变革：支持 ChatGPT 等第三方语音助手！

苹果公司计划向第三方语音助手开放 CarPlay 的接入权限，以提升用户体验并适应市场需求。尽管 Siri 仍是主要语音助手，但用户可通过特定应用调用第三方助手，从而改善驾驶中的语音交互体验。

【AiBase提要:】 苹果计划向第三方语音助手开放 CarPlay 接入权限，允许用户在车载系统中使用如 ChatGPT 等 AI 助手。 苹果仍保留 Siri 作为主要语音助手，用户无法更改唤醒词，所有操作需通过 Siri 按钮进行。 此次调整旨在提升用户体验，改善车载场景下的语音交互便捷性。

8、阿里新一代开源模型 Qwen3.5曝光:或将推出原生 VLM，春节期间发布

阿里巴巴新一代基座模型Qwen3.5已在HuggingFace的Transformers项目中出现代码合并申请（PR），预示发布在即。Qwen3.5采用了全新的混合注意力机制，并极有可能是一款原生支持视觉理解的VLM模型。目前开发者挖掘的信息显示，Qwen3.5预计将开源至少2B的密集模型以及35B-A3B的MoE模型。此前有消息称，该系列模型将在今年春节期间正式开源。

【AiBase提要:】 🧠 Qwen3.5采用了全新的混合注意力机制。 🖼️ Qwen3.5极有可能是一款原生支持视觉理解的VLM模型。 📦 Qwen3.5预计将开源至少2B的密集模型以及35B-A3B的MoE模型。 项目地址：https://github.com/huggingface/transformers/pull/43830/

