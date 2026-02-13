首页 > 原创 > 关键词  > AI最新资讯  > 正文

AI日报：字节发布Seedream5.0Lite；小红书不标AI将限流；美图开拍首批接入Seedance 2.0大模型

2026-02-13 15:33 · 稿源：站长之家

欢迎来到【AI日报】栏目!这里是你每天探索人工智能世界的指南，每天我们为你呈现AI领域的热点内容，聚焦开发者，助你洞悉技术趋势、了解创新AI产品应用。

新鲜AI产品点击了解https://app.aibase.com/zh

1、字节跳动发布 Seedream5.0Lite:具备“视觉推理”与“实时联网”能力的图像创作新标杆

字节跳动Seed团队推出了Seedream5.0Lite智能图像创作模型，该模型通过多模态统一架构实现了从执行指令到深度理解意图的跨越，具有更强的视觉推理和实时联网能力，提升了图像生成的专业性和准确性。

image.png

【AiBase提要:】

🧠 多步视觉推理：模型能够理解物理规律并生成合理结果。

🌐 实时检索增强（RAG）：引入联网能力，精准生成时效性内容。

📊 深厚的世界知识：内置多领域知识库，提升专业信息图谱的准确性。

2、重拳治理 AI 假脸！小红书：AI 合成内容须显著标识，违规将扣除流量

小红书针对AI技术滥用乱象，要求创作者对AI生成及合成内容进行主动标识，以维护社区内容的真实性与合规性。

image.png

【AiBase提要:】

⚖️ 强制标识AI生成内容，以确保透明度和真实性。

🔍 平台将通过算法检测AI内容，并对未声明的内容进行限流处理。

🚫 严厉打击制作虚假信息、恶意“魔改”作品等行为，维护社区信任。

3、美图开拍首批接入 Seedance 2.0 大模型

美图公司旗下的口播视频制作工具“开拍”正式接入Seedance 2.0大模型，旨在提升用户的视频创作效率和专业性。该功能预计于2月底上线，将AI生成能力深度融入用户的日常工作流，为创作者提供更顺畅、专业的视频生产链路。

【AiBase提要:】

🧠 AI技术提升口播短视频创作效率

📊 Seedance 2.0大模型接入开拍，优化用户工作流

📈 美图公司坚持“模型容器”策略，提升用户体验

4、为了活下去，OpenAI 终究活成了自己“最讨厌”的样子：ChatGPT 本周正式上线广告

OpenAI 终于在 ChatGPT 中上线广告业务，这一决定与其创始人山姆·奥特曼两年前的言论形成鲜明对比。随着 AI 算力成本的激增，公司面临巨额财务压力，不得不寻求新的收入来源。然而，广告商业化带来的用户体验和客观性问题仍需解决。

【AiBase提要:】

🤖 OpenAI 在 ChatGPT 中上线广告业务，打破此前对广告的抵制立场。

💰 由于 AI 算力成本激增，OpenAI 面临巨大的财务压力，需通过广告创收。

⚖️ 广告商业化与用户体验之间的平衡成为 OpenAI 必须面对的挑战。

5、每秒千词！OpenAI 联手 Cerebras 发布 GPT-5.3-Codex-Spark：为实时编程而生

OpenAI 与 Cerebras 合作推出 GPT-5.3-Codex-Spark，专为实时编程优化，提升代码生成速度和开发者控制感。

image.png

【AiBase提要:】

🧠 超高速推理：Codex-Spark 推动 AI 编程的实时反馈能力。

🛠 开发者主导：Codex-Spark 作为协作工具，增强开发者掌控感。

⚙ 小而精的架构：Codex-Spark 在软件工程任务中表现更优。

6、蚂蚁集团开源Ring-2.5-1T，全球首个混合线性架构万亿参数思考模型来了

蚂蚁集团发布全球首个基于混合线性架构的万亿参数思考模型Ring-2.5-1T，在数学推理、代码生成和智能体任务执行方面表现出色，为智能体时代的复杂任务处理提供了高性能基础支撑。

【AiBase提要:】

🧠 Ring-2.5-1T在数学推理和代码生成任务中达到开源领先水平。

🚀 该模型在长文本生成场景中显著提升生成效率。

🌐 支持多步规划与工具调用，适配多种智能体框架。

7、全球仅 7 人能赢它！全新 Gemini 3 Deep Think 发布：血洗编程与科研榜单

Google 旗下的 Gemini3Deep Think 在编程、科研和工程领域实现了重大突破，展现了强大的推理能力，成为 AI 领域的里程碑式进展。

image.png

【AiBase提要:】

🧠 编程封神：在算法竞赛平台 Codeforces 上取得 3455Elo 的惊人高分，全球仅 7 人能击败它。

🔬 科研“最强大脑”：发现高深物理数学论文中的细微漏洞，并成功证明了“Erdős 猜想”中的多个难题。

🛠️ 从草图到实物：可将手绘草图分析并渲染成高保真的3D模型文件，提升建模效率 10 倍。

8、旅游+AI 再进化！同程旅行全面接入腾讯元宝：从“搜”到“订”只需秒级响应

同程旅行与腾讯元宝的深度合作，标志着旅游行业在AI技术应用上的重大进展。通过实时数据引用和一键交易功能，用户能够更高效地规划旅行并完成预订。同时，AI春晚总动员活动也增强了用户的互动体验，推动了旅游市场的智能化发展。

【AiBase提要:】

🧩 AI导购上线，告别“选择困难症”

🎉 营造“跟着AI过大年”的节日氛围

🚀 同程旅行全面接入腾讯元宝，提升旅游决策效率

举报

  • 相关推荐
关键词：

  • 提升7倍 DeepSeek官宣测试全新大模型：或为V4 Lite

    前几天国产AI来了一波爆发，智谱GLM-5、Minimax2.5及DeepSeek在11日同一天都发布了新的大模型，其中DeepSeek的自然最受关注。此前我们已经报道过了，这次更新主要是提升了上下文能力，达到了1M之前的DeepSeeV3系列也就是128K，这方面相对前代V3系列大模型提升了7倍。传闻中的DeepSeekV4满血版是1.5万亿参数，比V3系列翻倍还多会使用之前DeepSeek研究的Engram、mHC等新技术，性能全面提升的同时成本还低，这个期待值还是很高的。

    ​国产AI ​DeepSeek ​大模型

  • 华擎主板点不亮AMD AM5锐龙：官方再次更新一波BIOS

    早在2025年初，华擎AM5主板就被曝出频繁导致锐龙处理器烧毁，或者无法点亮的问题，但两年过去了，似乎问题越来越严重，迟迟难以根除。华擎又为旗下AM5主板发布了一波BIOS更新，版本号v4.10。如果不支持，联系售后吧。

    ​华擎AM5主板 ​锐龙处理器烧毁 ​BIOS更新

  • 逗哥配音“臻品达人”：以独家声音赋能创作者冲击“独家&精选”流量

    在短视频竞争白热化的当下，配音的独特性和品质已成为作品能否获得平台青睐、进入“精选”或“独家”推荐池的关键因素之一。逗哥配音平台通过推出“臻品达人”独家配音系列音色，为创作者提供从声音质感、内容辨识度到流量提升的全方位支持。平台以自研声音模型为基础，构建了包含上千款配音员的音色库，覆盖中、英、日、韩等十几种语言，适配多种热门创作类型。平台不仅提供高质量的配音服务，还集成了“去水印”、“文案提取”、“声音克隆”、“SRT字幕配音”等实用工具，形成从内容构思到成品输出的一站式创作闭环，显著提升了创作者的产出效率。

    ​短视频配音 ​独家音色 ​声音辨识度

  • 网卡不行 AMD被指出一AI关键缺陷：还得看NV等公司

    在AI市场上，NVIDIA目前几乎垄断了先进AI算力芯片，大约能占90%市场，AMD长期被视为第二供应商，差距非常大。AI方面AMD这两年追赶的也很快，去年的MI350X系列就被认为追赶Blackwell，今年的MI450X系列算力、带宽甚至能超越NVIDIA产品。不过AMD在AI市场并不是说就没机会了，未来的发展前景肯定还是不错的今年下半年的MI450系列会是极好的观察机会，OpenAI已经承诺采购部署，其表现会是AMD能否真正追赶对手的关键测试。

    ​AI算力芯片 ​NVIDIA ​AMD

  • 华为FreeClip 2耳夹耳机推出冰莓紫、玫瑰金两款新配色

    华为FreeClip 2耳夹耳机今日发布两款新配色——冰莓紫与玫瑰金，至此共有五款配色可选。核心搭载第三代自研低功耗芯片，首次引入NPU+AI处理器，算力提升高达10倍。配备自研超澎湃双擎单元，响度与低频动力均提升100%，支持L2HC音频编码。设计上采用全新亲肤液态材质，柔软度提升25%，云感C形桥设计更贴合，单耳仅重5.1克，支持左右耳道自适应及IP57防尘抗水。智能方面支持鸿蒙AI耳边助手，具备多项实用功能。续航方面，单次续航9小时，搭配充电仓总续航达38小时，支持快充。

    ​华为FreeClip2 ​耳夹耳机 ​冰莓紫

  • 华为FreeClip 2耳夹耳机冰莓紫、玫瑰金配色今日开售

    今日上午10:08，华为FreeClip2耳夹耳机正式开售，此次推出冰莓紫、玫瑰金两款全新配色，定价1299元。至此，加上此前已有的摩登黑、丹宁蓝、羽沙白三款配色，华为FreeClip2耳夹耳机已拥有五款配色，为消费者提供了更为丰富的选择空间。 在配置方面，华为FreeClip2耳夹耳机延续了此前的强劲性能。其核心采用华为全新第三代自研低功耗芯片，并首次引入NPU AI处理器，算力较以往

    ​华为FreeClip2 ​耳夹耳机 ​第三代自研芯片

  • AI日报：字节发布超强视频模型Seedance2.0；小红书秘密研发AI剪辑器OpenStoryline；神秘AI模型“Pony Alpha”曝光

    本期AI日报聚焦多领域进展：字节跳动发布视频生成模型Seedance2.0，显著降低视频制作门槛；小红书研发AI视频剪辑工具OpenStoryline，支持对话式编辑；千问APP推出免单卡功能，便利年货采购；顶级域名AI.com以7000万美元成交，刷新历史纪录；神秘模型Pony Alpha因高性能免费引发关注，身份存疑；OpenAI首款AI硬件“Dime”智能耳机曝光，预计2026年发布；苹果CarPlay将支持第三方语音助手，提升交互体验；阿里新一代开源模型Qwen3.5代码现身，或为原生视觉语言模型，即将发布。

    ​AI视频生成 ​Seedance2.0 ​字节跳动

  • 闪极Loomos L1 AI拍摄眼镜：架构革新+全链路AI，助力智能穿戴升级

    闪极科技推出旗舰级Loomos L1 AI拍摄眼镜，以创新架构和前沿功能重新定义智能眼镜标准。其搭载全新凤凰架构，采用4纳米四核ARM主处理器与专业蓝牙Soc的双芯组合，解决了初代产品通话卡顿、画质不佳等问题。首创摄像头与前框解耦设计，将索尼1200万像素CMOS融入镜腿，兼顾卓越拍摄效果与美观。产品采用钛合金复合板材框架，鼻梁体感重量控制在20克以内，并提供多种时尚框型与配色。核心AI功能革新包括独家VAD主动人声识别算法，可实现全天候自动录音、拍照、录像，并实时上传云端分析，形成个人记忆库。此外，隐形镜头盖设计可一秒遮蔽摄像头，平衡拍摄便捷与隐私安全。配合多功能换电仓与降噪聚音旗等配件，满足不同场景需求。闪极L1以其极致佩戴体验和全链路AI赋能，成为内容创作者、生活记录者及办公协同者的智能伴侣。

    ​智能穿戴设备 ​闪极科技 ​AI拍摄眼镜

  • 联名周大福！华为FreeClip 2黄金耳饰耳机开售：售价3388元起

    华为与周大福合作推出FreeClip2套装礼盒，包含“一发暴富”与“凤笙潮韵”两款，售价分别为3388元和4888元。礼盒内含华为FreeClip2耳机及一枚995纯金打造的耳饰，设计融合科技与时尚。耳机搭载自研音频芯片，支持L2HC编码、IP57防尘防水及鸿蒙AI助手，单次续航9小时，总续航38小时。产品兼具送礼与自用价值，寓意吉祥。

    ​华为FreeClip2 ​周大福联名 ​黄金耳机饰品

  • 实时生成开放世界：新AI模型贴脸开大，游戏研发慌不慌？

    这两天，又有一款全新的AI模型出现了。 虽说如今AI改变各行各业的事情早就屡见不鲜，在游戏业，很多岗位也或多或少已经用上了AI技术，但最近发布的这款AI模型，它真不一样。 这款AI模型名叫PixVerse R1，按官方说法，PixVerse R1是全球首个真正意义上的「实时生成世界模型（Real-time World Model）」。

    ​AI模型 ​游戏行业 ​实时生成

今日大家都在搜的词：

热文

  • 3 天
  • 7天

站长商机

广告

商务合作 侵权投诉 广告服务 版权声明 招聘

©CopyRight 2002-2020 CHINAZ.COM