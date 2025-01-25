AI日报：阶跃星辰跃问App推「AI 创意板」；百度“飞帖贺新春”微信小程序上线；商汤Vimi相机改名显演包APP

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1、阶跃星辰跃问 App 推出「AI 创意板」:0代码基础也能开发应用

近日，上海阶跃星辰智能科技有限公司推出了跃问App的全新功能「跃问AI创意板」，旨在为用户提供一个无需编程基础的应用开发平台。用户只需通过简单的文字描述，就能生成专属应用，极大地降低了开发门槛。此外，跃问还提供了丰富的创意启发，激发用户的想象力，助力个性化应用的实现。这一创新功能不仅便利了普通用户，也为数字化时代的创意落地提供了新的可能。

【AiBase提要:】 🎨 用户可通过简单的文字描述生成应用，零编程基础也能轻松上手。 💡 提供丰富的创意启发，涵盖春节主题和生活工作多个方面，激发创造力。 📱 应用开发完成后可分享至社交媒体，吸引种子用户，推动个性化应用的推广。

2、商汤Vimi相机改名显演包APP 已在各个应用商店正式上线

商汤科技旗下的Vimi相机更名为显演包APP，专为创意内容创作者设计，具备AI表演功能和活跃的创意社区。用户可通过AI角色扮演、变声器与其他创作者互动，上传视频使图片动起来。Vimi大模型支持多种驱动方式，生成高一致性的视频内容，满足用户的娱乐创作需求。此次更名将进一步优化功能和用户体验。

【AiBase提要:】 🎭 显演包APP是为创意内容创作者设计的AI表演应用，具备强大的生成功能。 🎤 用户可利用AI变声器和角色扮演功能，轻松演绎经典角色，丰富创作体验。 📹 Vimi大模型支持多种驱动方式，用户只需上传图片即可生成数字分身和不同风格的视频。

3、一张照片生成拜年视频!百度推出“飞帖贺新春”微信小程序功能

百度智能云曦灵数字人推出的“飞帖贺新春”微信小程序，为传统的春节拜年习俗注入了现代科技的活力。用户只需上传一张照片，即可生成个性化的数字人拜年视频，展现了AI技术在文化传承中的创新应用。该平台不仅支持视频创作，还具备高度逼真的交互能力，广泛应用于多个行业，提升了企业的营销和服务效率。

【AiBase提要:】 📸 用户可通过上传照片生成个性化数字人拜年视频，体验传统习俗的现代化。 💻 曦灵数字人平台支持多种应用场景，包括视频创作和直播，提升企业效率。 🎊 春节期间，用户可免费领取创作权益，并参与互动活动，赢取尊享权益。

4、微软与高校合作开源 AIOpsLab:可构建自主云AI Agent

近日，微软与加州大学伯克利分校、伊利诺伊大学等研究机构联合开源了AIOpsLab项目，旨在为云自动化运维提供智能代理系统。该系统能够模拟复杂操作任务，支持故障自动检测、定位及解决，显著提升云服务的可观测性与运维效率。AIOpsLab通过模块化设计，支持人类与数字代理的协作，帮助开发者处理不同工作负载及故障场景。其架构包括协调器、服务、工作负载生成器、故障生成器及可观测性，确保用户在多种云环境中获得有效的系统信息和监控能力。

【AiBase提要:】 🌐 AIOpsLab旨在提升云服务的自动化运维能力，支持多种真实云服务环境。 🛠️ 其架构由协调器、服务、工作负载生成器、故障生成器和可观测性五大部分组成。 🔍 可观测性功能整合多种监控工具，确保用户获得有效的系统信息和监控能力。 详情链接:https://github.com/microsoft/AIOpsLab/?tab=readme-ov-file

5、Siri迎来救星?苹果资深元老空降AI部门，力求重塑AI竞争力

苹果公司正在加速其人工智能研发，以重回行业领先地位。资深执行副总裁Kim Vorrath被调任至AI与机器学习部门，成为AI主管John Giannandrea的首席副手。Vorrath在苹果工作了36年，曾领导多个关键项目，其调任被视为加强AI团队、提升竞争力的关键举措。

【AiBase提要:】 💼 Kim Vorrath被调任至AI部门，旨在提升苹果的AI竞争力。 🛠️ 苹果计划改造Siri底层架构，开发更先进的对话界面。 📈 苹果正在加大力度追赶AI领域的领先者，Vorrath的加入被寄予厚望。

6、字节跳动推出 PaSa:基于大语言模型的智能学术论文搜索代理

PaSa是字节跳动与北京大学联合开发的智能学术论文搜索代理，旨在提升学术文献检索的效率与准确性。该系统结合了大型语言模型和强化学习技术，能够自主执行复杂的搜索策略，显著减少研究人员在文献综述中所需的时间和精力。

【AiBase提要:】 🤖 PaSa是字节跳动与北京大学合作推出的智能学术论文搜索代理，能自主执行复杂搜索策略。 🏆 实验结果显示，PaSa-7b在多个基准测试中表现优于现有搜索方法，显著提高了论文检索效率和准确性。 📄 该系统由爬虫和选择器两个LLM代理组成，协同工作以执行全面的学术论文搜索。 详情链接:https://github.com/bytedance/pasa

7、巨额投资!“星际之门”计划借助太阳能和电池推动AI发展

Stargate项目是OpenAI、Oracle和软银集团的合作，旨在通过建设新的数据中心支持人工智能的发展。该项目预计将部分电力来源于太阳能和电池，以应对日益增长的数据中心电力需求。随着数据中心对电力的需求激增，预计到2028年将占美国总电力的12%。

【AiBase提要:】 🌞 Stargate项目将部分电力来自太阳能和电池，目标建设新的数据中心。 ⚡️ 数据中心电力需求激增，预计2028年将占美国总电力的12%。 🛠️ 相比核能，太阳能建设速度更快，有望更快满足电力需求。

8、扎克伯格表示，2025年底Meta将拥有130万个用于AI的GPU

Meta首席执行官马克·扎克伯格在一篇Facebook帖子中宣布，Meta计划在2025年将资本支出提升至600亿到800亿美元，主要用于数据中心建设和AI开发团队的扩充。这一投资计划是为了在日益激烈的人工智能竞争中保持领先地位。预计到年底，Meta的数据中心将拥有超过130万块GPU，显著增强其AI运算能力。

【AiBase提要:】 💰 Meta计划在2025年将资本支出提升至600亿到800亿美元，主要用于AI和数据中心。 ⚡ 预计今年上线约1吉瓦的计算能力，相当于750，000个家庭的用电量。 🏢 竞争对手也在加大投入，微软计划投资800亿美元，OpenAI参与的项目也可能带来数千亿美元的资源。

9、OpenAI 新成立的 PBC 部门估值达300亿美元，微软投资股份尚未确定

在全球人工智能领域迅速崛起的背景下，OpenAI 正在进行重要的战略重组，计划将其慈善部门 PBC 转变为营利性公司。该部门的初步估值为300亿美元，微软的140亿美元投资尚未明确股份比例。此次重组旨在推动人工智能的负责任发展，同时实现商业化盈利。

【AiBase提要:】 💰 OpenAI 的 PBC 部门初步估值为300亿美元，具体成交价格待确认。 🤝 微软投资140亿美元，但具体股份比例尚未披露，可能影响 OpenAI 的未来发展。 🌍 OpenAI 计划在保持社会责任的同时，找到合理的商业模式以实现盈利。

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