黄仁勋回应5090显卡售价昂贵：给不差钱的人准备的

站长之家（ChinaZ.com）1月9日 消息:在CES开幕主题演讲后，英伟达CEO黄仁勋接受了全球媒体的采访，首次回应了RTX5090的超高定价问题。

黄仁勋表示，对于追求极致性能的用户来说，他们会选择最好的产品。他解释称，发烧友们如果想要最好的，给他们稍微好一点的，或者为了省下100美元而选择稍差一点的，他们是不会接受的。他们就是想要最好的。

黄仁勋也坦言，2000美元确实是一个相当高的价格，但要记住，这项技术将用于家庭影院级别的PC环境。对于已经在显示器和音响上投资约1万美元的用户来说，他们肯定会想要最好的GPU。因此，很多客户就是追求绝对最好的.

据悉，RTX5090的官方定价为1999美元，成为史上最贵的显卡。而RTX50系列的其他三款型号相比上代RTX40系列都有一定下调。具体来看，RTX5070定价549美元，RTX5070Ti定价749美元，RTX5080定价999美元。相比之下，RTX40系列的首发定价分别为RTX4070的599美元、RTX4070Ti的799美元和RTX4080的1199美元。RTX5090的定价则比RTX4090首发定价的1599美元高出不少.

另外，RTX5090D（国内特供版）和RTX5080将于1月30日在国内正式上市，届时评测和性能也将同步解禁。定价方面，RTX5090D售价16499元起，RTX5080售价8299元起。RTX5070Ti和RTX5070将于2月上市，具体售价和发售日期待定。黄仁勋的回应表明，尽管价格昂贵，但对于追求极致性能的用户来说，RTX5090仍然是他们心目中的理想选择.

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