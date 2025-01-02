卢伟冰加入小米6周年：未来 风景无限美好

站长之家（ChinaZ.com）1月2日 消息:六年前，卢伟冰加入了小米集团，成为该公司历史上的重要一笔。今天，卢伟冰通过社交媒体分享了他六年前加入小米时的旧照，并表达了对与团队共同奋斗六年以及见证小米发展的感慨。

卢伟冰，清华大学化学系1998届毕业生，自2019年1月起担任小米集团合伙人、总裁以及手机部总裁和小米品牌总经理。在加入小米之前，卢伟冰在消费电子行业积累了丰富的经验，曾在康佳、天宇、金立等公司任职。

据了解，卢伟冰与小米创始人雷军早在2013年就已相识。两人在2018年8月31日深夜进行了一次深入的交流，这次畅谈奠定了卢伟冰后来加入小米的基础。

加入小米后，卢伟冰负责Redmi品牌的业务发展。在他的带领下，Redmi品牌实现了独立，并推出了K系列高端产品线。2019年5月，Redmi推出了首款高端旗舰产品Redmi K20系列，包括K20和K20Pro两款产品。卢伟冰的一系列策略使得K系列迅速在市场上获得了成功。

在卢伟冰的领导下，Redmi K系列不仅成为爆款旗舰产品，还被米粉称为“旗舰焊门员”。随后，Redmi品牌还推出了Note、Turbo等多个系列机型，覆盖了多个价格段。

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