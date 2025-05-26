iPhone凭借“降价”强势反弹：苹果在华市场份额重回榜首

长时间以来，iPhone在中国智能手机市场节节败退，市场份额不断被华为、小米等国产品牌侵蚀。然而，情况近日出现了惊人反转。凭借一项少见的“破例”举措，苹果公司成功夺回市场主导权，iPhone销量强势登顶。

苹果素以“价格坚挺”著称，极少主动降价。过去消费者看到的折扣往往来自渠道商，而非苹果官方。但在面对持续下滑的市场表现后，苹果首 次在中国推出了大幅降价策略。这一看似简单却效果显著的举措，引发了消费者的购买热潮，新一代 iPhone 16 系列迅速热销。

据报道，仅在一周时间内，中国市场便激活了超过 52 万部 iPhone 16 Pro 和 32 万部 iPhone 16 Pro Max。当周，iPhone 的市场份额一举冲上 21.5%，强势超越所有竞争对手。有网友调侃：“苹果只要一降价，消费者立刻‘真香’。”也有人指出，国产品牌今后在价格与价值层面将面临更大挑战。

此次逆袭的核心产品是目前性能最 强的 iPhone 16 Pro，虽然“Apple Intelligence”等新特性尚未在中国落地，但凭借降价刺激、品牌认同与强劲配置，依然获得了大批用户青睐。

事实上，iPhone在华销量此前下滑的原因复杂多样：

一方面，国产厂商近年来不断提升产品竞争力，在摄影、续航、AI等方面颇有建树；

另一方面，中美地缘政治紧张，尤其是前总统特朗普宣称对中国商品加征重税，使部分中国消费者转向支持本土品牌；

此外，苹果将部分生产线迁出中国，也被一些消费者视为“脱钩”信号，引发不满。

值得注意的是，在此次价格调整的同时，中国政府也为苹果提供了相应补贴，这使得降价幅度更具吸引力。分析认为，这种“政府+企业”的双重合力，不仅帮助苹果短期内迅速回暖，也可能在其与美国政府就关税问题的谈判中发挥作用。

归根结底，或许一句话能总结此次反转：“再强的对手，也敌不过一个实惠的价格标签。”苹果这次用行动证明，即使在中国这个竞争最激烈的市场，只要策略得当，“王 者归来”并非神话。

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