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“用意念控制iPhone”有望成真，苹果脑机接口开搞

2025-05-15 10:51 · 稿源：站长之家

人工智能大脑，大模型

站长之家(ChinaZ.com) 5月15日 消息:苹果公司近日宣布与脑机接口（BCI）初创公司 Synchron 合作，正式进军脑机接口领域。这一合作旨在通过 Synchron 的 Stentrode™ 植入设备，使用户能够仅凭意念控制 iPhone、iPad 和 Apple Vision Pro 等设备，标志着苹果在无接触交互技术方面迈出了重要一步。

据悉，苹果的新“BCI 人机接口设备（HID）协议”，将脑信号正式纳入其操作系统的原生输入范畴，与触控、语音和键盘输入并列。这意味着，未来用户可以通过大脑信号直接与苹果设备交互，尤其为患有肌萎缩侧索硬化症（ALS）、中风或脊髓损伤等严重运动障碍的用户提供了新的交互方式。

此外，与其他需要开颅手术的脑机接口设备不同，Synchron 的 Stentrode™ 通过颈静脉植入，定位于大脑运动皮层附近的血管内，避免了高风险的开颅手术。该设备能够读取大脑信号，并通过苹果的 Switch Control 功能，将这些信号转化为数字命令，实现对设备的控制。

AI 医疗

据 DesignBoom 称，在临床试验中，一位患有 ALS 的用户成功使用该系统控制 Apple Vision Pro 设备，进行游戏、观看电影和发送信息等操作。Synchron 的首席执行官 Tom Oxley 表示：“这标志着人机交互的一个决定性时刻，脑机接口不仅是辅助工具，更是下一代交互界面的基础。”

值得一提的是，Synchron 还与 NVIDIA 合作，推出了名为 Chiral™ 的认知 AI 基础模型，利用神经数据训练 AI，使其更好地理解和响应用户的意图。这一合作有望提升脑机接口的准确性和响应速度，为用户提供更流畅的交互体验。

苹果计划在今年晚些时候将 BCI HID 协议集成到 iOS、iPadOS 和 visionOS 系统中，预计将在 2030 年前获得监管批准。这一进展不仅为残障人士提供了新的交互方式，也预示着脑机接口技术在消费电子领域的广泛应用前景。

随着技术的不断发展，脑机接口有望成为人机交互的新标准，推动科技产品的无障碍化和智能化。苹果与 Synchron 的合作，无疑将在这一领域发挥重要作用，引领未来科技的发展方向。

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