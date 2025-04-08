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蚂蚁数科成为香港特区政府重点企业伙伴 将深耕AI和Web3产业

2025-04-08 21:44 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）4月8日 消息:4月8日，香港特区政府引进重点企业办公室（引进办）举办第四批重点企业伙伴签约仪式。在香港特别行政区财政司司长陈茂波见证下，蚂蚁数科(Ant Digital Technologies)正式成为香港特区政府“重点企业伙伴”并宣布其海外总部落户香港。此次合作标志着香港政府对蚂蚁数科在AI大模型、Web3技术及跨境数字基建领域创新能力的认可，亦为香港巩固国际金融与科创中心地位注入新动能。

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香港特区财政司司长陈茂波表示:“重点企业为香港带来投资、就业机会和科技，同时也带来能够改变生活方式和激发创新的产品和方案，这些都是香港所重视的。重点企业在香港落户，支持香港成为国际创科中心。”

蚂蚁数科CEO赵闻飙表示:“香港是蚂蚁数科全球化布局的桥头堡，海外总部落户香港，标志着我们深耕AI与Web3产业的决心。过去两年，我们持续加大AI大模型研发投入，打造了可信智能体等核心能力;在Web3领域，构建“两链一桥”ESG资产通证化平台，推动绿色资产与国际资本的高效链接。未来，我们将以香港为枢纽，与本地高校共建联合实验室;同时依托香港金融生态，夯实 Web3合规技术底座，助力数字资产高效流通。”

此次蚂蚁数科在香港设立全球海外总部，得益于香港的政策包容、生态驱动和国际化定位，与蚂蚁数科的技术积累和产业经验形成互补。目前，蚂蚁数科在粤港澳地区已实现技术规模化落地:AI研发工具帮助传统企业数字化转型;AI风控系统助力机构提升数字安全防御能力;深度参与香港金管局Ensemble项目，RWA跨境融资项目成为全球实体资产通证化标杆。

据悉，蚂蚁数科正在推进AI大模型业务的发展，近期发布的能源电力时序大模型EnergyTS，在光伏场景发电量预测中，准确率超越谷歌、亚马逊等行业主流的通用时序模型。在可信智能体技术支撑下，蚂蚁数科已经推出一套贯通算力-数据-模型-应用全链条的一站式企业级智能体开发平台，并与内地多个金融核心企业达成合作，年内将批量部署交付。

蚂蚁数科为蚂蚁集团旗下数字科技公司，在互联网技术、区块链技术和数字资产服务等领域均保持着市场领先地位。区块链、隐私计算市场位居市场份额第一，AI 技术入选 Forrester亚太区企业反欺诈服务市场领导者。截至目前，蚂蚁数科在全球联合300多个合作伙伴，服务了超过1万家企业客户。

赵闻飙强调:“香港的开放创新生态与国际接轨能力，是前沿技术的最佳试验田。我们将以海外总部为枢纽，让『香港方案』成为全球数字信任体系的重要规则。”未来，蚂蚁数科将进一步整合香港的产学研资源、推进粤港澳数字技术联合创新，加速数字化转型。通过“技术投入+产业纵深”，提升企业级AI服务，助力香港传统金融资产通证化升级，加速香港千行百业在AI+Web3时代升级转型。

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