1至5元不等！有人开始售卖ChatGPT生成的“吉卜力风格”图片了

短短几天内，通过 ChatGPT 生成的动画风格图片数量竟然超过了 7 亿张，在带来巨大人气的同时，质疑声也愈发高涨了。不仅存在着版权方面的争论，肖像权相关的讨论也一直没有间断。这次，又新增了“非法盈利”的争议……

站长之家(ChinaZ.com)4 月 7 日 消息:最近，SNS上出现了售卖吉卜力风格图片的“交易”，一些二手交易平台上声称收到钱后就会帮忙制作吉卜力风格图片的帖子也层出不穷。

吉卜力风格的图片转化功能在全球备受欢迎，近一周时间，通过 ChatGPT 制作的相关图片数量就超过了 7 亿张。用 ChatGPT 制作动画风格的图片并发布在社交网络上、或者用作 SNS 头像照片……诸如此类的行为像潮流一样传播开来。上个月末，OpenAI 在其 ChatGPT-4o 中添加了动画图片转化功能后，才让这一切得以实现。不仅是 “吉卜力” 风格，像 “蜡笔小新”“辛普森一家”“Hello Kitty”“鬼灭之刃” 等知名动画风格的图片，也只需输入一个简单的指令，任何人都能轻松制作出心仪风格的图片来。

值得一提的是，新功能推出仅一周，制作出的图片数量就突破了 7 亿张， ChatGPT 的付费订阅用户增加了约 450 万人 。

以“娱乐”为初衷而开始流行的 “吉卜力” 热潮开始变质了！

首当其冲的是“侵权”争议。OpenAI 被指“通过侵犯他人著作权来赚钱”。特别是吉卜力工作室的创始人 “宫崎骏” 曾表示，人工智能“是对生命本身的侮辱”，并明确表态称“不想让我的作品被用于其中”。照此来看，OpenAI 的做法显然是违背了原作者意愿的。动画行业也纷纷提出了批评 —— 《海贼王》导演伊达勇登对“吉卜力被不当对待”感到“愤怒”、《Hello Jadoo》作者李宾（音译）则表示 “感到很无力”。

同时，也存在侵犯肖像权的可能性。人们担心为了转换成吉卜力风格而使用的照片或个人信息可能会被用于AI训练 —— 也就是说，在我们不知情的情况下，我们上传的照片可能会被用于人工智能的学习。

此外，还出现了有人在 SNS、二手交易平台、网络社区等平台上售卖利用 ChatGPT 制作的图片 —— 最近，在二手交易平台上，有许多帖子声称：只要付钱，就可以帮忙生成特定动画风格的图片， 2 张图片的价格在 2.5 ~ 5 元不等。

海外二手交易平台

国内二手交易平台

对此，业内律师表示：“如果以营利为目的，将人工智能学习的结果进行商业利用，就有可能涉嫌违反《反不正当竞争法》。” 还指出：“售卖我用 ChatGPT 制作的吉卜力风格图片；或者说你给我照片、我用付费订阅的 ChatGPT 帮你制作成吉卜力风格图片等行为……结果都是一样的 —— 这都有可能触犯法律。”

这位律师强调：“某种风格或样式等内容，在著作权法上属于不受保护的创意范畴，所以‘绘画风格只是绘画风格而已，不侵犯著作权’这种说法并不算是错的。但是，如果仅从著作权法角度就宣称这种行为‘毫无问题’，那么就有可能被无节制地用于营利目的，这需要引起重视。”

个人出于娱乐目的生成吉卜力风格图片并用作头像照片的行为，在大部分国家及地区的现行法律框架下，很难被认定为侵权。但如果个人售卖 ChatGPT 生成的吉卜力风格图片，或者 YouTube 博主、企业的广告负责人等从营利角度，反复使用特定风格的图片，就可能会因 “擅自盗用他人成果” 而引发问题。

该律师还表示：“据说吉卜力工作室制作一个 4 秒钟的视频需要一年多的时间。想想他们为了打造某种独特风格所付出的努力，如今却遭遇这种无法受到著作权法保护的情况，无疑会极大地打击创作者们的积极性。”

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