三星电子联席CEO韩宗熙去世，享年63岁

三星电子代表董事、副社长韩宗熙于 25 日逝世，享年 63 岁。据悉，韩宗熙是在休息时突然因心脏麻痹离世的。

韩宗熙出生于 1962 年，1988 年毕业于仁荷大学电子工程系，入职三星电子影像事业部开发团队，一路晋升至 2017 年担任影像显示（VD）事业部部长兼社长，引领着三星电子的电视业务。2021 年 12 月起，他担任统筹三星电子消费者设备业务的设备体验（DX）部门负责人，次年升任代表董事。

逝者的灵堂设在首尔某处的三星首尔医院殡仪馆，出殡时间为 27 日。

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