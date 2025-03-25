三星电子联席CEO韩宗熙去世，享年63岁

三星电子代表董事、副社长韩宗熙于 25 日逝世，享年 63 岁。据悉，韩宗熙是在休息时突然因心脏麻痹离世的。
韩宗熙出生于 1962 年，1988 年毕业于仁荷大学电子工程系，入职三星电子影像事业部开发团队，一路晋升至 2017 年担任影像显示（VD）事业部部长兼社长，引领着三星电子的电视业务。2021 年 12 月起，他担任统筹三星电子消费者设备业务的设备体验（DX）部门负责人，次年升任代表董事。
逝者的灵堂设在首尔某处的三星首尔医院殡仪馆，出殡时间为 27 日。
（举报）
2025年3月6日，三星电子宣布，在亚太地区历史最悠久，同时也最负盛名的创意与营销效果奖SpikesAsia的评选中，荣获“2025年度广告主”奖项。这一殊荣彰显了三星始终秉持的创新理念。”2025年SpikesAsia颁奖典礼将于2025年4月24日在新加坡举行，届时，年度广告主大奖，将颁发给三星电子移动通信业务高级副总裁兼全球市场营销负责人StephanieChoi。
当尖端科技与幽默基因碰撞，会激荡出怎样的火花？3月21日，2025三星家电新品发布会成功举行，推出新一代2025NeoQLED8K/4K、OLED与新款TheFrame画壁艺术电视新品，并通过VisionAI打造了“更聪明，更懂你”的AI电视。第一时间获取更多精彩剧情，一同见证三星电视如何用AI重新定义家庭娱乐，开启智能生活的美好未来吧。
三星玄龙骑士电竞显示器27英寸OLEDG8自开售以来，受到广大消费者关注，首轮库存售罄！凭借卓越的性能和创新设计，G81SF首发即引爆玩家热情，更成为了电竞显示器市场的新里程碑。感兴趣的朋友敬请关注三星商城与三星显示器京东自营旗舰店，限量返场即将开启！
因良率问题，三星放弃了Exynos2500，最新的GalaxyS25系列全部搭载高通骁龙8EliteforGalaxy芯片。为避免重蹈Exynos2500覆辙，三星为Exynos2600专门组建了项目团队，重点优化Exynos2600的性能和生产工艺，这颗芯片将首发三星2nmSF2制程，业内人士称其良率相比前代有了大幅提升。高通稳扎稳打，骁龙8系平台都在稳步升级，Exynos热度大不如前，如今2nm时代即将到来，三星Exynos2600有望一雪前耻，重塑荣光。
今日中午，歌手方大同独立音乐厂牌@赋音乐FUMUSIC发布消息称：以积极的态度面对顽疾5年，方大同于2025年2月21日早晨，平静安详地离开了这个世界，前往生命旅程的另外一个领域，继续他的使命与梦想。他所留下的音乐与图画小说是永恒的精神财富。方大同出生于一个素食家庭”，受父母影响，几年如一日坚持吃素不碰荤腥，也被不少人认为是导致去世的一方面原因。
三星显示于当地时间3日在西班牙巴塞罗那的举行的移动通信展会“MWC25”上，公开了可折叠两次的“AsymmrytricFlip”的手机概念设计。非对称翻盖的设计是将直屏手机的顶部和底部各折叠一次，也就是折叠两次。虽然在折叠状态下有部分屏幕露出，可能会让人感觉没有安全感，但如果真的实现商品化，自然会对这部分进行改进，使其成为完全可以实际使用的形态。
一则关于大学退休教授通过直播销售华为问界新车的新闻在网络上引起了广泛关注。这位教授在抖音平台上以“书生女侠过家家”的昵称进行直播，累计直播时间仅63小时，却成功售出了753台华为问界新车，这一销售业绩迅速登上了新闻头条。这一举动不仅证明了教授的销售业绩的真实性，也展现了网友们对华为品牌和这位退休教授的坚定支持。
随着气温的逐渐回暖，室外正成为出游的绝佳去处。无论是穿梭于繁华的时尚商圈是悠然漫步于静谧的公园森林，一款集时尚设计、轻便携带与强大拍照功能于一身的手机，无疑是您春日旅途中的理想伴侣。如果您正计划在近期为自己或家人选购一部新手机，那么不妨抓住这一难得的机会，即刻前往三星商城，开启您的焕新之旅吧！
在智能手机市场竞争白热化、整体增长缓慢的当下，高端市场却逆势上扬，成为拉动消费复苏的关键引擎。折叠屏手机以其独特的形态和创新的体验，日益受到高端消费者的青睐。它通过轻薄耐用的精工设计、GalaxyAI的深度赋能，以及沉浸式的娱乐体验，实现“减负增能”的突破，树立了折叠屏手机的价值标杆。
三星电子移动体验业务部负责人卢泰文指出，人工智能是Galaxy智能手机超越竞争对手的优势，并强调将致力于扩大在中国的市场份额。19日，第56届三星电子定期股东大会在京畿道水原市会展中心举办。”他还表示，“我们正与中国AI公司和IP公司展开密切合作，开发能够有效针对中国消费者需求和趋势的中国特色产品”，并补充道，“我们将通过进一步增强AI功能来提升产品竞争力，并通过在本地服务内容方面的合作，加速提高我们在中国市场的份额。