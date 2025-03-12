10点之后，停用TikTok？洋抖向16岁以下用户推出“提醒”功能

现在是晚上 10 点，你知道你的孩子在哪儿吗？他们很可能正待在自己的房间里刷 TikTok 呢，但至少现在你可以放心，这款应用程序正在采取措施，让孩子们听些低保真音乐放松放松。

站长之家(ChinaZ.com) 3月12日 消息:TikTok 宣布，将为 16 岁以下的用户推出一项新功能 —— 旨在鼓励他们放松下来，而不是继续刷视频。据悉，这项新功能会自动对被识别为 16 岁以下的用户启用：晚上 10 点，会弹出一个全屏的 “放松提醒” 消息，鼓励青少年深呼吸、呼气，并让他们停止继续使用这款应用。当然，如果孩子们愿意，他们可以忽略这条通知，继续刷视频。不过呢，他们之后会收到第二条提示，再次建议他们退出应用。TikTok 表示，之后还会在提示中加入冥想练习的内容。

那么，孩子们真的会听从这些提醒去放松休息吗？这很难说。TikTok 称，在已经进行这项提醒测试的国家，“绝大多数青少年都决定保留这条提醒”。而且也有一些证据表明，正念提醒整体上是有益的 —— 2020 年的一项研究发现，接受正念冥想练习可以减轻压力；2021 年的一项研究发现，尤其是青少年，在通过手机应用进行冥想后，反复思考、焦虑和消极的持续思维有所减少。所以，至少能证明 TikTok 的这一举措还是有证据支撑的。

众所周知，限制接触SNS有益心理健康，这对于任何人都适用。但问题是，这得用户主动配合才行。孩子们会听从退出应用的建议吗？尤其是当他们觉得这条提示干扰或打断了他们的屏幕使用时间的时候？这仍有待考察。

除了放松提醒消息，TikTok 还对其 “家庭配对” 功能进行了一些更新 —— 让父母能更好地“监控”孩子的账号。其中包括一个新的 “远离时间” 模式，父母或监护人可以通过这个模式为孩子设置使用应用的时间安排。它还能让父母查看孩子关注了谁、谁关注了孩子，以及孩子屏蔽了谁。这简直是 “直升机父母（过度关注和干预孩子生活的父母）”的 Dream Come True 啊。

用户评价相关功能：

-为什么不干脆显示这样一个屏幕内容呢：“哎呀，这就是所有的 TikTok 视频啦！你已经把它们全看完了！在明天大家都醒来之前不会再有新视频了，所以你入睡得越快，明天也就来得越快！”

-所以，计量和监控你孩子使用 TikTok 的情况以及他们关注的对象，竟然被视为是 “直升机式育儿” 行为？想想看，明明是在养育自己的孩子，确保他们不会接触到有毒、有害的社交媒体 “网红”，并且保证他们不会过度使用账号，却被认为是过度管控式的育儿方式，真是可悲啊；

- 我觉得这会挺管用的；

-我们会想尽一切办法，但就是不愿承认我们的平台在正常使用过程中会对人们造成伤害；

……

你咋看呢？

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