伙同 Kakao Pay 等窃取约4000万用户数据，苹果在韩被罚46.5亿韩元

站长之家(ChinaZ.com) 2月27日 消息:韩国政府在发现苹果公司使用非法获取的数据来预测用户在App Store上的支付能力问题后，对苹果公司处以了罚款，而苹果方面对此避而不谈。

今年 1 月，苹果公司因在未经用户同意的情况下使用了非法获取的数据，而被韩国政府罚款。据悉，罚款总额为 46.5 亿韩元，约合不到 320 万美元。

2 月 25 日，在与韩国个人信息保护委员会（PIPC）的会议上，苹果公司代表被问及还有哪些国家使用苹果公司的 NSF 评分系统。代表们回应称：“我们必须先与客户商议，无法回应这个问题，因此我们也不太清楚。”

当被问到是否保留了相关记录以便对该事件进行调查时，苹果公司的代表回答说：“许多与此事相关的人员都已经离开了公司，我们无法追踪（相关的）电子邮件。”

委员会成员对这些回答并不满意，会议记录中引用了他们的话：“我们不禁怀疑，受访者只是简单地说‘我们没有这些数据’或者‘这就是我们能告诉你们的全部内容’，这样做真的合适吗？”

本次涉及的事件源于韩国的移动支付和数字钱包服务商 Kakao Pay 所收集的数据，这些数据被发送给了一家数据中心位于新加坡的第三方移动支付平台。

数据收集发生在 2018 年 4 月至 7 月期间，约有 4000 万用户受到了影响。据韩国个人信息保护委员会称，“使用 Kakao Pay 并将苹果支付设置为支付方式的用户比例不到 20%，但 Kakao Pay 却将所有用户的信息，包括苹果用户以及非苹果用户（如安卓用户）的信息，都发送给了上述的第三方移动支付平台。”

这些数据随后被用于创建 NSF 评分系统。该评分系统是一个针对客户的指标，用于判断当多项小额支付（如应用内的重复购买）合并为一笔账单时，用户是否有足够的资金来支付。

Kakao Pay 的用户并未被告知他们的数据正在被传输至海外，这种行为直接违反了韩国的《个人信息保护法》。

此外，苹果公司没有披露其与上述的那家第三方支付平台存在托管关系。而韩国《个人信息保护法》要求苹果公司对此关系保持透明，但苹果公司在其隐私政策中并未提及。

在这样的情况下，苹果公司被罚款 24.5 亿韩元（约合 171 万美元），同时被要求销毁 NSF 评分系统。此外，苹果公司还因未能第 一时间披露用户信息是如何被获取的而面临着额外罚款 22 亿韩元（约合 153 万美元）。

而作为“帮凶”的 Kakao Pay 泽被罚款近 60 亿韩元（约合 420 万美元），并被要求依照《个人信息保护法》中的规定进行整改。

上述的第三方移动支付平台则是被责令销毁其利用非法获取的数据所构建的模型系统，但这家总部位于新加坡的公司是否也面临着罚款目前尚未明确。

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