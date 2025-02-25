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百度与欢聚集团达成新收购协议，21亿美元收购YY Live，聚焦AI战略

2025-02-25 21:26 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 2月25日 消息:港交所公告显示，百度与欢聚集团已达成新的收购协议，百度将以21亿美元的价格收购欢聚集团旗下国内视频娱乐直播业务YY Live。此次交易标志着双方长达四年的收购谈判正式落幕，同时也为百度的AI战略注入新的发展动力。

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根据公告，此前百度与欢聚集团于2020年11月达成的36亿美元收购协议中，部分款项（16亿美元）已存入托管账户。随着新协议的签署，这笔资金已全额退还百度。百度表示，退还的资金将用于云服务与AI基础设施的建设，进一步推动其技术研发和商业化落地。

YY Live作为国内领先的视频娱乐直播平台，拥有庞大的用户群体和丰富的直播内容生态。此次收购完成后，YY Live将成为百度AI技术的重要应用场景。百度可利用其在自然语言处理、计算机视觉和推荐算法等领域的技术优势，提升YY Live的内容分发效率、用户体验和商业化能力。

业内分析师指出，此次收购协议的达成对双方均具有重要意义。对百度而言，此次交易不仅回笼了部分资金，还使其能够更加专注于AI核心业务的发展。随着全球AI竞争加剧，百度在云服务、AI基础设施和商业化应用领域的投入将进一步增强其市场竞争力。

对欢聚集团而言，出售YY Live国内业务将使其更加聚焦于国际市场，优化资源配置。同时，YY Live在百度AI技术的加持下，有望在直播行业竞争中占据更有利的位置。

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    港交所公告显示，百度与欢聚集团达成收购协议，百度以21亿美元价格收购欢聚集团在国内的视频娱乐直播业务YYLive。新协议达成后，此前存入托管账户的16亿美元已全额退还百度，并将投入云与AI基础设施建设。有分析师表示，这起收购意味着百度与YY逾四年的收购事项告一段落，百度可回笼资金、进一步战略聚焦AI；YY作为直播应用，也将为百度的AI技术提供更多落地场景。

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